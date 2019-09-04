Кандидат в депутаты Мосгордумы Мария Киселева: «Власть перестала слышать людей, и надо наладить эту коммуникацию»

В нашей современной истории немало примеров, когда выдающиеся спортсмены и деятели культуры становятся политиками. И среди нынешних претендентов на место в Мосгордуме тоже есть, как минимум, один такой человек – трижды блиставшая на высших ступенях пьедесталов Олимпиад, двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы и России по синхронному плаванию Мария Киселева, за выступлениями которой многие из нас следили, затаив дыхание и сжав кулаки на удачу. Зарегистрированная кандидатом в депутаты Мосгордумы и готовящаяся сейчас к очередным «соревнованиям».

- Мария Александровна, почему Вы, вообще, решили идти в депутаты? И, к тому же, не от партии, а я полагаю, что любая из них с радостью предложила бы Вам такую возможность, а в качестве самовыдвиженца?

- Хотя в последние годы в Москве было сделано много хорошего, у меня есть глубокое убеждение, что назрели изменения. Мнения жителей должны быть услышаны чиновниками. Уверена, что в первую очередь необходим диалог власти с населением.

Что же касается самовыдвижения, то идти от партии – означает ставить себя в зависимость от нее. А Мосгордума – это парламент, работающий, в первую очередь, на благо москвичей. И депутат должен, на мой взгляд, отвечать перед своими избирателями, не будучи связанным с другими силами. Депутату нужна свобода и развязанные руки.

- Знаете ли Вы проблемы того избирательного округа, где выдвинулись, и в чем они заключаются?

- Выбор четвертого округа совсем не случаен. Крылатское, Кунцево и, конечно, Строгино, в котором в последние годы проходит вся моя жизнь - там живут мои родители, учатся мои дети. Именно здесь последние 10 лет я руковожу Центром синхронного плавания. С того момента, как я приняла решение баллотироваться, у меня прошло большое количество встреч с жителями. Причем, это были разные социальные, возрастные, профессиональные группы. Я вместе со своей командой слушала все, что нам говорили на этих встречах, и из этих наказов, обращений и пожеланий и родилась моя программа, выстроенная на решениях для «болевых точек» жителей наших районов. У каждой улицы, практически у каждого дома есть свой острый момент, но, по большому счету, главные проблемы у всех похожи. Застройка окна в окна. Необходимость сохранить и приумножить «зеленые территории», чтобы было чем дышать.

По многим важнейшим позициям, как я уже говорила, мнение москвичей практически не учитывается при принятии решений. А должно быть ровно наоборот, потому что именно горожане, жители знают все свои местные вопросы и проблемы лучше, они их все на себе чувствуют. Эту информацию нужно улавливать и устанавливать коммуникацию между властями населением. Для общего блага.

- В процессе сбора подписей Вашей командой случился неприятный инцидент. На девушек-сборщиц напал бывший муниципальный депутат. Что это было – возбуждение неадекватного человека или целенаправленная провокация? Попытка нащупать «слабое звено» в Вашей команде?

- Мне сейчас сложно комментировать ту ситуацию. Мотив может быть разным. В данный момент с этим конфликтом разбираются правоохранительные органы. Но мне кажется, что это была попытка напугать членов моей команды и частично сорвать сбор подписей.

- И насколько она удалась? Насколько трудно было вообще организовать процесс сбора подписей? Где вы нашли волонтеров?

- Ну, вы же видите, что я прошла регистрацию, значит, попытка не удалась. Да и напугать нас, чтобы люди отказались от того, что решили делать, тоже не удалось. Однако, хочу заметить, что сбор подписей оказался очень трудоемким процессом. Который можно было пройти с положительным результатом только при полной мобилизации всей команды и согласованной совместной работы. Это не значит, что все строем выходили и шли по избирателям. Нет, все было гораздо сложнее. Мы использовали и кубы, и встречи и собрания во дворах, и, конечно, ходили по квартирам, от двери к двери. При этом у каждого сборщика был свой индивидуальный график работы, который выстраивали, исходя из его возможностей. И я благодарна всем людям из нашей команды, что вместе мы это сделали.

- Откуда взялись эти люди?

- Здесь получилась очень пестрая компания - знакомые, знакомые знакомых, активисты-общественники, многие присоединились на и после Фестиваля спорта и здоровья, который мы проводили. Всего было более 60 нотариально заверенных официальных сборщиков подписей. Нет, помощников у нас нашлось гораздо больше, но вот официальными сборщиками подписей у нотариуса мы заверили немногим более 60 человек. Это очень серьезная работа, в первую очередь, в отношении соответствия сведений фактическому состоянию и оформлению документов, и ее можно доверить только самым ответственным людям.

- И что, они не ошибались, раз Вы выбирали «лучших из лучших»?

-О чем вы говорите? От ошибок никто не застрахован, и наша команда тоже их допускала. Но мы сделали акцент на два обстоятельства. Во-первых, учли, что большой объем работы приходится делать в ограниченных временных рамках, и с учетом этого фактора спланировали всю работу заранее. И очень жестко контролировали сам процесс. Все подпорченные подписи безжалостно вычеркивались в силу жестких, может быть, даже чрезмерно жестких требований к оформлению. Обидно было, ведь за каждой подписью стоял живой человек, нередко вместе с подписью дававший свой наказ или пожелание. Но слишком высока была цена. И, хотя все подписи проверяли, и не один раз, все равно какое-то количество ошибок допустили. Не отвечающие требованиям подписи были выявлены и в окружной, а потом и в городской избирательной комиссии, но поскольку мы собрали их больше, чем требовалось по нормативам, а процент брака оказался незначительным и не превысил допустимый, этот этап нам удалось завершить так, как хотелось.

- Тот этап завершился, а что делаете сейчас?

- Кампания в самом разгаре. Ничего еще не закончено. Продолжаем проводить встречи с избирателями, сбор наказов населения и так далее. Какие-то проблемы пытаемся решить сейчас, выходим с запросами в различные городские инстанции и контролируем направление работы в зависимости от полученных ответов.

- Не понял – выборы еще не прошли, а Вы пытаетесь уже решить обозначенные жителями проблемы? Это как?

- Зачем обязательно ждать часа «Х»? Среди людей есть много активных граждан, самих по себе. Да, статус депутата позволяет решить многое более эффективно. Но есть и обычные возможности, просто о них не все знают, даже среди тех же активистов. Так что, пытаемся что-то сделать уже сейчас, и я не вижу в этом ничего зазорного или необычного. Это и есть настоящая работа с людьми.