От "Политеха" к "Зарядью": открыли новую пешеходную зону "Музейный парк"

Москвичи уже успели немного забыть, что было на месте Политехнического музея на Новой площади. Здание пять лет стояло в строительных лесах фиолетового цвета с надписью "Политех". И вот фасады отреставрированы, воссоздан горельеф Георгия Победоносца. А теперь вдоль музея стала доступна новая пешеходная зона "Музейный парк" . На открытие общественного пространства в Политехническом музее 4 сентября приехал мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Владимир Мединский.

Однозначно - прекрасная зона для селфиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы уже несколько лет занимаемся общественным пространством от Лубянки до Зарядье. В рамках этого большого проекта была реконструирована Новая и Старая площадь, Славянская площадь и десятки прилегающих улиц. Ядром является территория вокруг Политехнического музея. Сам музей находится на реставрации уже несколько лет. Сегодня такой знаковый этап, когда мы открываем общественное пространство вокруг Политехнического музея, - сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Владимир МединскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь москвичи и гости города могут прогуляться от Центрального детского магазина до парка "Зарядье", проходя сквозь Политехнический музей и через Ильинский сквер. По пути можно будет посидеть на широких лавочках в амфитеатре возле музея. Здесь стало очень зелено - высадили 62 дерева, 1199 кустарников и множество цветов. Однозначно - прекрасная зона для селфи. Эта территория будет использована для культурных мероприятий.

- Уверен, что это будет одно из любимых мест москвичей. Амфитеатр станет местом для открытых лекций, фестивалей, концертов. Это будет самая модная точка столицы, но после "Зарядья", - сказал Владимир Мединский, министр культуры РФ.

Москвичи уже успели немного забыть, что было на месте Политехнического музея на Новой площадиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже сейчас горожане смогут заглянуть в "Холодную галерею" - это новое пространство в Политехническом музее. Фактически это подвальное помещение, которое ранее никак не использовалось. А теперь это новые выставочные площади и галереи, открытые для публики.

- Теперь это пешеходное пространство с полукруглыми арками, витражами. По завершению работ здесь будут кассы, гардероб, место сбора экскурсионных групп. Создадим кафе и проход к уже теплому выставочному пространству, - рассказали в компании "Политехстрой" ("Дом.РФ"), которая занимается реставрацией музея.

Москвичи могут погулять по амфитеатру и заглянуть в "Холодную галерею"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посетители могут уже сейчас заглянуть в окна "Холодной галереи" и увидеть, как продолжаются реставрационные работы внутри музея. Там появились стенды с любопытными историческими фактами создания Политехнического музея. Можно узнать без каких 25 нобелевских премий не появился бы смартфон, о том, что наука делает жизнь энергичнее. А также о технических моментах реставрации - например, общая площадь Политеха увеличится до 48 074 кв.метров (ранее была 32 774 кв.метров).

- На втором этапе будет открыта галерея внутри музея. Но она уже и сегодня будет использована при организации коллективных посещений, прогулок, - добавил Сергей Собянин.

КСТАТИ

Реставрацию Политеха завершат в ноябре 2020 года

- Когда музей распахнет свои двери, то внутри будет много интересного, удивительного и инновационного. Команда Политехнического музея планирует сделать лучший подобного типа музей в мире, - отметил Владимир Мединский, министр культуры РФ.

Политехническому музею более 100 лет, а ремонт здесь не проводился годами. Еще чуть-чуть и Москва потеряла бы одну из жемчужин города.

"Спасают" музей ежедневно 2000 человек – меняют лестницы, кладку стен, но сохраняют исторический облик. Новшества тоже будут – над внутренним двориком создают стеклянные купола. Они схожи со стеклянными крышами в ГУМе или в амфитеатре в парке "Зарядье". Купола позволят не только избежать осадков, но и создать во внутреннем дворе новые пространства - "Город инноваций" и "Площадь инноваций".