Спектакль начинается с тебя: Москвичи расскажут «Живые истории»

Как часто мы слышим от друзей и знакомых: «Эх, а вот у меня в жизни была история, хоть фильм снимай!» Или сами пересказываем какой-нибудь случай из собственной практики, разыгрывая диалог в лицах и красках, ну просто готовый спектакль. А ведь стать сценаристом настоящей театральной постановки не так уж и сложно. И такой шанс есть у каждого. Компания МГТС и Объединенная дирекция «Мосгорпарка» запустили уникальный проект «Живые истории» — серию импровизированных спектаклей в формате playback-театра, которые бесплатно проходят в московских парках.

Главная особенность постановок — у них нет сценариев. Соавторами спектаклей становятся сами зрители. Любой желающий может выйти на сцену и рассказать свою историю какую угодно: случай из детства, забавный момент, приключившийся вчера, или просто эмоции сегодняшнего дня, веселые или грустные. Например, «Я сегодня страшно не выспался, но потом бабушка напекла блинчиков — и день удался». А дальше на сцену выходят актеры. Их задача — показать то, что рассказал сценарист, создать из простых и обыденных вещей увлекательный спектакль, который тут же захватывает окружающих. Реплики из зала принимаются и приветствуются: уникальность импровизированных постановок - в постоянном диалоге актеров и зрителей, которые сами становятся творцами представления. Первые спектакли уже прошли в парках Лианозова и Северного Тушина. Следующие постановки зрители увидят 14 и 15 сентября в Бабушкинском парке и парке «Кузьминки».

Идея проекта «Живые истории» родилась в компании МГТС, которая о живом общении, кажется, знает все: уже 137 лет благодаря ей москвичи обмениваются по телефону последними новостями. Сегодня МГТС — крупнейший интернет-провайдер Москвы, обеспечивающий связью с глобальной паутиной 40% столичных квартир. Новые технологии — благо, но в то же время и главная проблема нашего времени, ведь они постепенно убивают общение глаза в глаза, заменяя его перепиской в чатах и разговорами в соцсетях.

- Мы давно вынашивали идею сделать москвичам, и в первую очередь нашим клиентам какой-нибудь подарок, - рассказывает организатор проекта «Живые истории», руководитель управления по связям с общественностью МГТС Татьяна Мартьянова. - Размышляя на эту тему, мы поняли, что хотим подарить городу театральное представление. Во-первых, 2019 год объявлен в России Годом театра. А во-вторых, такой формат позволяет показать, какое значение в нашем мире имеет человеческая история, и поставить в центр этого проекта конкретного человека, любого горожанина. Почему это важно для нас? Потому что мы, как телекоммуникационная компания, видим, что происходит с технологиями: разного рода голосовые помощники, умные колонки и другие гаджеты практически полностью подстраивают все под себя. Они знают про тебя все: какой фильм ты хочешь посмотреть, какую музыку ты любишь слушать, какие продукты у тебя заканчиваются и нужно заказать их в магазине - ведь сейчас даже холодильники появились с выходом в интернет. Такое увлечение технологиями в конечном итоге может привести к тому, что людям уже не нужно будет общаться друг с другом. За них все будут решать роботы и умные устройства. А ведь на самом деле люди в таком большом мегаполисе, как Москва, нуждаются в том, чтобы рассказывать о себе, делиться своим человеческим опытом, размышлять над историями других, открывая в них что-то для себя.

Нам хотелось, чтобы театральное представление, которое мы подарим городу, было связано с импровизацией. МГТС — это компания с самой высокоскоростной сетью передачи данных: скорость интернета в квартирах доходит до гигабита, и это позволяет нашим клиентам воплощать в жизнь любые проекты. Поэтому появилась идея внести в постановку элементы импровизации, эксперимента. Мы начали искать модные, современные театральные форматы и открыли для себя playback-театр.

Формат playback-театра достаточно известен на Западе: его название — это сокращенная английская фраза we are playing your stories back to you («Мы играем ваши истории, возвращая их вам»). Жанр родился в 1975 году в Нью-Йорке и из формата экспериментального театра смело шагнул на улицы и площади многих городов планеты. Сегодня playback-театры есть в 40 странах Европы, Азии, Америки и Австралии. В России они появились больше 30 лет назад в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске и других городах.

В проекте «Живые истории» фантазии зрителей на сцене воплощают актеры playback-студии «Большой театрик» под руководством Игоря Любитова.

- Наша задача - точно и правдиво передать историю человека, поддержать его, дать ему надежду, - рассказывает Игорь Любитов. - Насколько охотно зрители готовы рассказывать со сцены свои истории? Не сомневайтесь - люди у нас любят делиться рассказами из своей жизни. Вспомните хотя бы дебаты в купе поездов, очередях, на общественных кухнях, в коридорах учреждений. Рассказывая истории, люди как бы становятся самими собой, лучше понимают, кто они есть на самом деле.

Первые два спектакля, которые уже прошли в Москве, показали: горожане действительно открыты для всего нового и готовы не только смотреть, но и активно участвовать в театральном действии. За полтора часа спектакля в Лианозовском парке на сцене сыграли почти 20 историй. Люди, увидевшие друг друга впервые (кто-то пришел в парк просто погулять, кто-то узнал о спектакле в соцсетях и решил посмотреть, что такое playback-театр), объединились в одну творческую команду и сопереживали, подбадривали друг друга, делились впечатлениями. Сюжеты попадались разные: от милых и трогательных до гомерически смешных. Один из зрителей, Сергей, к примеру, рассказал, как работал дрессировщиком крокодилов на ферме под Екатеринбургом. Как-то из террариума, который забыли закрыть, уползла королевская кобра аккурат за 20 минут до того, как на ферме должны были появиться первые посетители! Поднялась паника, все бегали и кричали, пока один из сотрудников фермы не поймал виновницу переполоха голыми руками и не поместил обратно в вольер. Шикарная фактура для актеров! И вот уже один из членов труппы «Большого театрика» извивается и по-пластунски пытается сбежать, изображая ту самую кобру. А зрители хохоча подсказывают остальным артистам, как поймать змею.

Наталья рассказала, как мама подарила им с братом «самую лучшую собаку на свете» - французского бульдога Векса. Правда, милый бульдожка оказался настоящим бандитом и ближе к ночи начал носиться по квартире и безобразничать. Настя вспомнила, как, катаясь в шесть лет с горки, провалилась под лед на Байкале. А одна молодая мама призналась, что они с мужем как-то забыли ребенка в детском саду.

Особенно восторженно playback-спектакли приняли дети: оказалось, они самые непосредственные и благодарные зрители.

- Мы предполагали, что спектакли будут интересны юным зрителям, но не думали, что дети станут одними из самых активных участников представления, - признается Татьяна Мартьянова. - Это еще раз говорит о том, что такого рода проекты востребованы любой аудиторией, что мы правильно угадали с форматом. С помощью «Живых историй» мы хотели выйти за привычные рамки, которые устанавливают IT-компании, большинство из них обычно организуют проекты, связанные с новыми технологиями. Поддерживают геймеров, стримеров, блогеров и так далее. Мы же хотели сделать подарок городу и горожанам, а это более широкое понятие. Этот проект про нас с вами - про всех москвичей.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ СПЕКТАКЛИ

Театральный проект «Живые истории вместе с МГТС» приглашает зрителей:

14 сентября — Бабушкинский парк. Начало в 17.00

15 сентября — парк «Кузьминки». Начало в 17.00