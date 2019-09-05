Василий Лановой составил свой список кандидатов в Мосгордуму

В воскресенье, 8 сентября, москвичам предстоит определиться: за кого из кандидатов в депутаты Мосгордумы отдать свой голос. Популярный актер театра и кино Василий Лановой признался журналистам, что у него есть собственный список кандидатов, за которых, по его мнению, стоит проголосовать. Народный артист СССР составил его в качестве ответа на «Умное голосование» Алексея Навального, призвавшего не поддерживать провластных кандидатов.

Звезда фильмов «Офицеры» посоветовал москвичам не слушать оппозиционера и самим решить, кого они хотят видеть в новой Мосгордуме. Лановой призывает поддержать кандидатов, готовых к конструктивному диалогу с властями, - тех, кто действительно будет решать конкретные проблемы жителей столицы, а не заниматься популизмом. При составлении списка 85-летний актер руководствовался тем, что раз Навальный объявил этих кандидатов провластными, то все разумные москвичи должны как раз поддержать их, а не идти на поводу у оппозиционера.

- Навальный опять призывает вычеркивать? Почему мы должны каждый год слышать эту фамилию? Он призывает голосовать против провластных кандидатов. Я в данном вопросе знаю только одно: я буду за них голосовать 100 процентов, - рассказал Василий Лановой «Аргументам и фактам». - Потому что знаю, что эти люди работают для страны, для столицы, для Москвы. А то, что там Навальный думает, - меня совершенно не интересует.