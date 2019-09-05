«Можно реже менять плитку и бордюры»

В феврале Роман заявил о намерении участвовать в выборах депутатов Московской городской Думы. Почему успешный и известный журналист решил стать депутатом и что он хочет сделать, если пройдет в московский парламент? Почему успешный и известный журналист решил стать депутатом и что он хочет сделать, если пройдет в московский парламент?

- Роман, что привлекает вас в политике? Почему вы хотите стать депутатом Мосгордумы?

- Меня привлекает не сама политика или статус депутата, а возможность помогать людям. Мосгордума - отличный инструмент для этого. У депутата много возможностей, чтобы и решать конкретные проблемы, и принимать разумные законы.

- Многие москвичи вообще не до конца понимают, что делает МГД и зачем она нужна. Так зачем же?

- На самом деле Мосгордума - главная московская сила. Просто в последние годы депутаты были настолько бездеятельны, насколько это вообще возможно. И их это, наверное, устраивало. Но пришло время меняться. У московского парламента большие полномочия. Начнем с того, что депутаты принимают бюджет города. Все расходы - от бордюров до реновации - утверждают в Мосгордуме. В бюджете необходимо увеличить расходы на строительство новых школ, больниц, детских садов. Депутаты МГД создают законы, по которым потом живет весь город. Наконец, депутаты решают конкретные проблемы своих округов: сделать дорогу или новый сквер, убрать свалку мусора, починить освещение на улице. Со всеми этими вопросами можно и нужно обращаться к своему депутату.

В своих репортажах я всегда старался показывать реальное положение дел. Личный архив

- Кто-то делит депутатов на тех, кто за власть, и на оппозицию. Вы за кого?

- Я - за людей. За тех, кто живет в Хорошево-Мневниках, Щукине и Филевском Парке. Если они поддержат меня, я буду решать их проблемы и отстаивать интересы всех жителей города. Так что я полностью человек москвичей. Кое-что мы уже сделали. Например, удалось добиться ремонта котельных, которые обеспечивают горячей водой жителей более сотни домов района Филевский Парк. Зимой не было нормального отопления, люди мерзли в своих квартирах. Сейчас трубопроводы теплоснабжения начали наконец ремонтировать, скоро дома подключат к новым котельным. Уже этой зимой в квартирах будет тепло. Вот ради таких историй и имеет смысл становиться депутатом.

- Вы как-то говорили, что мало времени проводите с семьей. Но если вы станете депутатом, то его будет еще меньше. Как ваши близкие отреагировали на то, что вы захотели пойти в парламент?

- Мои близкие поддерживают меня и принимают мой выбор. Они видят, что для меня это очень важно. Моя жена и не к такому привыкла - все-таки замужем за военным корреспондентом. Сыновья тоже все понимают. Стараюсь каждую свободную минуту проводить с ними. Так будет и дальше.

- Вы телеведущий, в прошлом военкор, недавно стали главредом радиостанции «Говорит Москва». Мы знаем вас как журналиста. Почему вы выбрали именно военную тематику журналистики? Как относились близкие к вашим поездкам в горячие точки?

- Я с института мечтал заниматься именно военной журналистикой. Но не потому, что хотел ездить в горячие точки, а потом хвастать: я был на войне. А чтобы разобраться, что происходит, и рассказать людям правду. В своих репортажах я всегда старался показывать реальное положение дел. Кажется, это вполне удавалось... Что касается близких, конечно, они всегда волновались, умоляли быть осторожнее. Но они понимали, что это мой путь, который я сознательно выбрал.

- Вы были во многих горячих точках, вели репортажи прямо во время бомбежек. Что самое страшное было для вас на войне? Сказалось ли это как-то на вашей дальнейшей карьере?

- На войне, под обстрелом, бывало страшно - я же обычный человек. Но я старался не дать страху подчинить себя, сохранить возможность думать и действовать. Самое важное в журналистике - сохранить трезвый взгляд на ситуацию, не скатиться в обвинения какой-то стороны. Хороший журналист должен узнать, что происходит, и показать это людям. Но журналисты просто рассказывают о какой-то проблеме. Сейчас я хочу пойти дальше, то есть начать решать проблемы.

В своих репортажах я всегда старался показывать реальное положение дел. Личный архив

- А в вашем новом авторском ток-шоу на НТВ «Своя правда» вы постараетесь придерживаться этого же подхода, то есть будете решать проблемы?

- Да, 9 сентября на НТВ стартует наше новое общественно-политическое ток-шоу. В наших программах мы выносим на обсуждение самые актуальные вопросы: социальные, политические, экономические. И стараемся не просто обсудить их, а наметить пути решения. Это, я считаю, новый уровень журналистики. Мы не остаемся безучастными наблюдателями, а стараемся предпринять все, чтобы решить проблемы людей.

- Вы недовольны градостроительной политикой московских властей. Что здесь не так и как вы намерены это исправить?

- Это один из самых острых для города вопросов. Новостройки растут, как грибы после дождя. При этом девелоперы экономят на всем: на школах, поликлиниках, дорогах, парковках, скверах. Лишь бы побольше построить квадратных метров и увеличить свою прибыль! Необходимо положить этому конец. Сделать это не так уж сложно. Во-первых, точечную застройку надо запретить законодательно. Закрыть все дыры в законах. Например, прекратить строить жилье под видом апартаментов и «гостиниц квартирного типа». Во-вторых, необходимо, чтобы чиновники несли личную ответственность за принятые решения. Мы должны знать, с кого спрашивать. И привлекать к ответственности тех, кто выдает разрешение на жилой комплекс без детского сада, школы и парковки. В-третьих, до начала строительства надо проводить реальные, а не фейковые референдумы в районе, чтобы каждое мнение и каждое возражение было услышано и учтено. В-четвертых - фиксировать все обязательства застройщика, чтобы он потом не мог «забыть» построить школу. Нельзя селить людей в муравейниках, где нет ни одной поликлиники, детских площадок, парков.

- Вы заявляли, что школы в районах, от которых вы хотите избраться, переполнены. Но построить новые - это огромные деньги. Как вы намерены решить эту проблему? Близка ли вам эта тема еще и потому, что вы отец троих детей?

- Ситуацию со школами, без преувеличения скажу, можно назвать катастрофической. Уже сейчас детские сады и школы в Хорошево-Мневниках, Щукине, Филевском Парке заполнены почти до отказа, а когда реновация добавит новых квадратных метров, нам, боюсь, придется вводить третью смену. Что делать? Выход один: строить новые образовательные учреждения. Закладывать в бюджете города больше денег на эти цели. На чем сэкономить, поверьте, у нас есть. Например, можно реже менять плитку и бордюры.

Но это не единственная проблема. В школах, как известно, действует подушевое финансирование: чем больше детей - тем больше денег получает учреждение. Поэтому в классах учится уже по 30 и более человек. Это снижает качество образования и повышает нагрузку на педагогов. Необходимо поднимать ставки подушевого финансирования, чтобы в каждом классе было не более 20 детей. Это также вопрос к бюджету. Расходы на образование должны быть увеличены.

Депутату необходимо забыть фразу «это не мои проблемы». Личный архив

- Вы уделяете много внимания вопросу качественной медицинской помощи. Казалось бы, в Москве сложно предъявлять претензии к медикам - у нас все лучше, чем в других городах. Почему вы считаете, что у нас проблемы в медицинской сфере?

- К сожалению, это только со стороны кажется, что все в порядке. Наши поликлиники переполнены, врачей не хватает, медицинская инфраструктура работает на пределе. Что будет, когда ее возможности будут исчерпаны? Коллапс всей системы. В Филевском Парке нужно срочно строить как минимум еще одну детскую поликлинику. Есть и другие нерешенные вопросы. Это и проблемы с закупками лекарств, которые постоянно срываются, и дикая загруженность медперсонала избыточной отчетностью. Сейчас необходимо срочно начать строительство новых медучреждений. И постепенно разбираться с другими больными точками столичной медицины.

- Люди часто жалуются на шум ночью. У нас принят закон «О тишине». Но, похоже, он плохо исполняется. Что делать?

- Это классическая ситуация законодательной неразберихи. Давайте проясним эту ситуацию. Полиция у нас подчиняется федеральному законодательству. Однако вопрос о шуме ночью регулируется московским законом. Контролировать его исполнение полиция не может, потому что об этом не подписано соглашение с властями города. В результате, когда полиция приезжает по вызову, то за нарушение тишины к ответственности привлечь не может. Сейчас почти круглосуточно идут шумные работы: ремонтируют квартиры, подвозят грузы к магазинам, рядом с домами рекламщики-зазывалы используют мегафоны. Надо это прекратить. Для этого необходимо инициировать подписание соглашения между полицией и московскими властями.

- Какими качествами и навыками должен, на ваш взгляд, обладать депутат?

- В первую очередь он должен хотеть помогать людям. Депутату необходимо забыть фразу «это не мои проблемы», потому что все проблемы города - его. Затем ему надо уметь разбираться в сложных вопросах. Наконец, ему следует понимать, что депутат - это не работа с 10 до 18, а образ жизни. Это значит постоянно быть на связи и быстро реагировать на все запросы.

- Зачем москвичам идти на выборы 8 сентября?

- Никто, кроме нас самих, не решит наши проблемы. Выборы - это не только право, но еще и обязанность ответственного гражданина. Если мы действительно хотим изменить свою жизнь к лучшему, то нам надо приложить для этого усилия. Как минимум узнать людей, которые хотят стать депутатами, посмотреть, что они предлагают, и отдать голос за того, кто кажется наиболее эффективным. У тех, кто воскресенье, 8 сентября, проведет на диване, я считаю, потом не будет морального права говорить, что «все не так». Чтобы было так, как вы хотите, приходите и сделайте выбор.