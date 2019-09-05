Кандидат в депутаты Мосгордумы Татьяна Батышева: «Вопросы социализации и гармоничного развития важны для всех москвичей»

Татьяна Батышева признана экспертом в области детской неврологии не только в нашей стране, но и за рубежом. Она - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, член президиума Всероссийского общества неврологов, главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации, эксперт Европейской Академии детской инвалидности. И можно устать, если заняться перечислением общественных организаций, в которых она участвует. А еще она – действующий депутат Мосгордумы. И вновь собирается им стать.

- Татьяна Тимофеевна, Вы высокопрофессиональный медик, активный общественник, чем вызвано желание продолжить работу депутатом Мосгордумы? Как я понимаю, не из-за зарплаты же туда идете?

- Для меня работа депутата – возможность помогать. Эта деятельность не оплачивается. В городской думе я на общественных началах, не за зарплату, потому что точно знаю: мои опыт, знания, энергия могут принесли реальную пользу очень многим людям. И для меня это огромная ценность. Да, бывает непросто, иногда мне даже кажется, что в моих сутках не 24 часа, а гораздо больше. Обязанности депутата вплетаются в жесткий график врача, руководителя крупного медицинского учреждения. Мне могут позвонить родители пациентов даже ночью, и я всегда отвечу. Но это мой сознательный выбор, который я сделала очень давно. Возможность помогать людям – это и есть моя жизнь.

- Вы - действующий депутат. На прошлые выборы шли от 42-го избирательного округа, а сейчас решили избираться по 40-му. Чем вызвана смена округа?

- Нам многое удалось сделать за эти годы в 42-м округе. Это была большая работа, в тесном взаимодействии с местными жителями, и, конечно, начатое будет продолжаться. А сейчас я баллотируюсь по родному мне 40 округу, потому что много лет возглавляю Научно-практический центр детской психоневрологии (НПЦ ДП), расположенный здесь. Я знаю многих жителей округа, знаю проблемы, которые их волнуют. А жители знают меня, часто ко мне подходят на улице, задают вопросы, выражают пожелания, просят помощи. Я всегда стараюсь сделать все, от меня зависящее.

- Вы идете на эти выборы как самовыдвиженец. Это для Вас новый опыт, или всего лишь повторение уже пройденного? Почему не стали выдвигаться от партии, хлопот и денег меньше, путь проще и легче?

- Это было мое решение. Конечно, можно было пойти более легким путём, но сейчас, когда я избираюсь во второй раз, мне было важно быть уверенной, что люди меня поддерживают, и им нужна моя работа. Мне кажется, что в этом случае на кандидата ложится больше ответственности перед своими избирателями. Сказал, пообещал, значит сделай.

- Как Вы собирали подписи, на которые жалуются многие из незарегистрированных кандидатов? Долго ли шел процесс? Откуда взялись те, кто Вам помогал, вообще, вся ваша команда? Вы за то, чтобы эта процедура оставалась и дальше, или ее надо как-то изменить?

- Сборщиками подписей были местные жители – всего более 70 человек. Мы уделили особое внимание отбору желающих, их обучению. В Очаково-Матвеевском, Солнцево, Тропарево-Никулино работало 5 стационарных пикетов. Но наиболее сложным был поквартирный сбор подписей, так как летом многие были в отпуске. Однако особенных проблем не возникло, подписи были собраны в срок, и я очень благодарна каждому, кто оказал мне доверие!

Я считаю, что процедура обязательно должна сохраниться, ведь прежде, чем баллотироваться куда-либо, надо спросить мнение людей. Сбор подписей – это и прекрасная возможность получить обратную связь. Более 2300 наказов от жителей легли в основу моей программы, которую я постараюсь выполнить.

- Много ли было забраковано подписей и кем?

- Как я уже сказала, мы много внимания уделяли тому, чтобы обучить волонтеров, во-первых, общаться с людьми, а во-вторых, правильно заполнять документы. Каждый подписной лист дополнительно проверялся в штабе, я хотела быть уверенной в каждой подписи. Отбраковано в итоге было лишь несколько десятков: очень жесткие требования закона именно по оформлению подписных листов.

- Почему в Мосгордуме Вы работаете в комиссии по социальной политике, а не в комиссии по здравоохранению? Насколько это связано с тем, что для детей с ДЦП, а признанным специалистом в этой области Вы являетесь, во главе угла стоят вопросы социализации и реабилитации?

- Я работаю с очень разными категориями особенных детей, не только с теми, у кого диагноз ДЦП. И могу сказать, что вопросы социализации, гармоничного развития в здоровом обществе – важны не только для них, но и для всех маленьких москвичей. Каждому ребенку, особенному или условно здоровому, нужна работающая, эффективная социальная система поддержки. Мой приоритет в работе – это прежде всего семьи, включая и детей, и старшее поколение. В рамках работы комиссии я помогаю не только людям с ограничениями по здоровью, но и многодетным семьям, матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и пенсионерам. И, конечно, хочу продолжить это делать.

- Ситуация с комфортными условиями для проживания лиц с ограниченными возможностями в Москве в последние годы сильно изменилась в лучшую сторону. Да или нет? Что еще надо сделать в столице для людей с ограниченными возможностями, на Ваш взгляд?

- На сегодня в ситуации есть реальная динамика, и это результат большой межведомственной работы, доступная среда становится шире. Безусловно, впереди еще много работы. И особенно важно, на мой взгляд, не только создание инклюзивного пространства вокруг, но и внутри нас.

Важное направление – это перемены в нашем сознании. Инклюзия как феномен включения людей с инвалидностью в активную жизнь общества – в первую очередь - в наших головах. Уважение, принятие «другого», «не такого, как все», воспитание детей в этом ключе, работа СМИ над ценностями толерантности, справедливости и равенства – вот, что предстоит развивать нам всем.

Для меня знаковый пример – инициатива, которую мне удалось претворить в жизнь. После проведенной нами работы, в том числе и заседания Круглого стола в Московской городской Думе, были приняты изменения, согласно которым «знак инвалида» на автомобиле теперь прикрепляется к конкретному человеку, а не к машине. Это позволило людям с инвалидностью при смене машины установить на новую машину стикер, дающий право пользования специальными парковочными местами и избежать нарушения их прав теми, кто использовал знак незаконно. И это тоже часть нашей большой работы - проявление заботы и уважения, когда мы учитываем реальные потребности человека с особенностями.