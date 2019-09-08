2019-09-08T00:45:10+03:00
Василий Песков

«Комсомольская правда» представит на Московской книжной ярмарке лучший российский газетный сериал

Посетители смогут больше узнать о цикле произведений «Таежный тупик»
Мария ИГНАТЬЕВА
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«Комсомольская правда» представит на Московской книжной ярмарке лучший российский газетный сериал«Комсомольская правда» представит на Московской книжной ярмарке лучший российский газетный сериал
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У читателей лучшего в России газетного сериала «Таежный тупик» появилась возможность узнать больше о произведении и поговорить с Натальей Хлызовой, автором документально-биографического очерка о детстве и юности Михаила Пескова, создавшего цикл произведений. Она также является директором музея Пескова в Воронежском природном биосферном заповеднике. Во время встречи она от имени писателя проведет автограф-сессию и представит сборник «Песковские чтения. выпуск первый».

Напомним, что документальная повесть советского журналиста и писателя Василия Пескова повествует о семье старообрядцев-отшельников Лыковых, живущих в глухой тайге без контактов с внешним миром долгие десятилетия. Это реальная история. Такая семья и в самом деле существует. Младшая дочь до сих пор живет в лесах.

Первая книга издана «Комсомольской правдой» еще в 1983 году, а затем неоднократно переиздавалась. В 2009 году вышло продолжение под названием «Новости от Агафьи».

Узнать больше об авторе или произведении можно будет 8 сентября с 12:00 до 16:00 на Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ. Павильон «Комсомольской правды» находится по 75-м номером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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