«Комсомольская правда» представит на Московской книжной ярмарке лучший российский газетный сериал

У читателей лучшего в России газетного сериала «Таежный тупик» появилась возможность узнать больше о произведении и поговорить с Натальей Хлызовой, автором документально-биографического очерка о детстве и юности Михаила Пескова, создавшего цикл произведений. Она также является директором музея Пескова в Воронежском природном биосферном заповеднике. Во время встречи она от имени писателя проведет автограф-сессию и представит сборник «Песковские чтения. выпуск первый».

Напомним, что документальная повесть советского журналиста и писателя Василия Пескова повествует о семье старообрядцев-отшельников Лыковых, живущих в глухой тайге без контактов с внешним миром долгие десятилетия. Это реальная история. Такая семья и в самом деле существует. Младшая дочь до сих пор живет в лесах.

Первая книга издана «Комсомольской правдой» еще в 1983 году, а затем неоднократно переиздавалась. В 2009 году вышло продолжение под названием «Новости от Агафьи».

Узнать больше об авторе или произведении можно будет 8 сентября с 12:00 до 16:00 на Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ. Павильон «Комсомольской правды» находится по 75-м номером.