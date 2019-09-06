«Техноград». Знания, которые работают

«Техноград», который занимает несколько новых корпусов на территории ВДНХ, - уникальная площадка. Сюда приезжают постигать секреты новых профессий школьники, проводят практические занятия учащиеся столичных колледжей, проходят переподготовку тысячи взрослых москвичей. Учебные лаборатории с самым современным оборудованием, опытные педагоги, консультанты из реальных производственных компаний. «Знания, которые работают» - слоган «Технограда».

- В настоящий момент в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» проходит более 1100 различных мастер-классов, профориентационных и образовательных программ по более чем 40 популярным специальностям, - рассказывает заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Олеся Беленькая. - Обучение ведется по пяти направлениям, в которые вошли наиболее востребованные рынком труда профессии, а также профессии будущего.

«Техноград» начал работу в сентябре 2018-го. И за этот год его посетили уже около 200 тысяч человек!

- Преимущество инновационно-образовательного центра «Техноград» в том, что перед тем, как пройти полный курс обучения, посетитель может попробовать профессию в формате короткого мастер-класса, - продолжает Беленькая. - Здесь можно примерить на себя специальность, посмотреть, насколько комфортно ты себя ощущаешь в выбранном деле. Возраст самых юных участников образовательных программ - 7 лет, а самому взрослому слушателю - 85 лет.

В стенах «Технограда» свыше 40 тысяч школьников познакомились с интересующими их профессиями, а около 36 тысяч студентов колледжей прошли практику в оборудованных мастерских комплекса - то есть узнали о практических требованиях потенциальных работодателей.

- Хочу отметить, что в «Технограде» осуществляется полный цикл образовательного процесса: подготовка кадров с нуля, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и получение практических навыков. Подготовка специалистов происходит в соответствии с реальными кадровыми потребностями города Москвы. Программы обучения разрабатываются с учетом требований работодателей, а представители компаний, выступающих индустриальными партнерами, привлекаются непосредственно к образовательному процессу. За год работы более 41 тысячи человек получили удостоверения государственного образца о повышении квалификации или сертификаты.

- Какие мастерские и направления пользуются наибольшим спросом у подростков?

- Наибольшим спросом у подростков пользуются обучающие программы и мастер-классы корпусов «Цифра.Техноград» и «Арт.Техноград» - так называемые профессии будущего: «Виртуальная и дополненная реальность: VR и AR технологии», «Программируем и запускаем дрона», «Робототехник», а также креативные специальности - «Видеоблогинг от профи: звезда YouТube за час», «Звукорежиссер», «Художник-аниматор», «Графический дизайнер».

В новом учебном году «Техноград» расширит линейку своих обучающих программ.

- Осенью этого года в «Технограде» появятся новые бизнес-курсы по базовым предпринимательским навыкам, которые ориентированы на взрослую аудиторию, - говорит Олеся Беленькая. - Они будут интересны как действующим, так и потенциальным предпринимателям. Стоит отметить несколько тематических блоков, прослушав которые, можно получить представление о бизнес-процессах и освоить азы работы управленца - «Предпринимательство», «Управление», «Продвижение в интернете».

Сайт: technograd.moscow.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Мы заинтересованы в воспитании специалистов»

Госкорпорация «Роскосмос» внимательно наблюдает за успехами слушателей «Инжинириума МГТУ им. Н. Э. Баумана» и других детских технопарков.

Сейчас с московскими детскими технопарками работают 60 индустриальных партнеров. Так называют компании, которые предоставляют для профильных курсов в качестве преподавателей своих специалистов, помогают в обустройстве лабораторий и учебных классов. Их главная цель - искать через технопарки талантливую молодежь, свои будущие кадры.

- Можно сказать, что для государственной корпорации «Роскосмос» МГТУ имени Баумана - профильный университет. Поэтому мы и являемся индустриальным партнером технопарка «Инжинириум» при МГТУ, - рассказывает начальник отдела Департамента развития персонала и сопровождения проектов госкорпорации «Роскосмос» Ксения Трунова. - Разумеется, мы заинтересованы в кадрах, заинтересованы в воспитании специалистов, которые увлекаются космосом с малых лет. И мы видим, что в технопарке МГТУ работают квалифицированные педагоги, сюда приходят дети, которым действительно интересно. Ребята начинают интересоваться разными космическими направлениями с 5 - 6-го класса. Хотя бывает и раньше. Я недавно читала в «Инжинириуме» лекцию по космонавтике, так самый младший слушатель учился в 3-м классе! Разумеется, мы следим за всеми талантливыми детьми, стараемся вовлекать их в наши конкурсные программы.

Трунова уверена, что система московских технопарков - это огромный кадровый ресурс для многих компаний. Здесь воспитывают новое поколение ребят, которые спустя несколько лет пополнят ряды высококвалифицированных, высокооплачиваемых специалистов.

- В апреле этого года в Москве прошел Фестиваль детских технопарков, - рассказывает Трунова. - И я там познакомилась с ребятами, которые представили очень интересный проект по уничтожению космического мусора...

Речь идет о слушателях технопарка «Мосгормаш» Артеме Картунчикове, Саргисе Петросяне и Александре Морозове, которые придумали концепцию «Орбитальная установка для очистки околоземного пространства». (См. стр. 15 (3) вкладки.)

- Мы пригласили ребят к нам в «Роскосмос», я показала им некоторые наши рабочие пространства, познакомила со специалистами. Поговорили об их интересном проекте. Если ребята его в итоге доработают, его, безусловно, можно патентовать. А после этого визита к нам двое ребят из этого трио решили поступать именно в МГТУ, хотя изначально планировали совсем на другие отделения в другие вузы.

Как записаться в детский технопарк: На сайте imoscow.mos.ru найти в разделе «Образование» список детских технопарков и оставить заявку.

Подготовлено при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы и участии ООО «Веллер Медиа».

Читайте далее.