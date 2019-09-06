Роботы, беспилотники, нейротехнологии…

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Сегодня в Москве работают уже 16 технопарков, в которых дети получают азы профессий будущего. Они есть в каждом округе столицы. Нужно только выбрать удобную станцию метро или направление, которым интересуется ваш ребенок.

1. Детский технопарк на территории Технополиса «Москва»

Специализация: аэрокосмос, робототехника, нанотех, энергетика, промышленный дизайн.

Адрес: м. «Текстильщики», Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 13.

Телефон: +7 (495) 725-24-41.

Сайт: vk.com/technopark_moscow.

Технопарк создан на базе Технополиса «Москва», особой экономической зоны, объединяющей десятки резидентов - крупных производственных компаний. Резиденты активно участвуют в разработке учебных программ и техзаданий для слушателей-школьников. Классы, мастерские и лаборатории здесь расположены на внушительной территории в 1100 квадратных метров.

2. Детский технопарк на территории технопарка «Мосгормаш»

Специализация: IТ, аэрокосмос, робототехника, нейротехнологии.

Адрес: м. «Варшавская», Каширский пр-д, д. 13, стр. 4.

Телефон: +7 (495) 236-69-85.

Сайт: vk.com/technopark_mgm.

Технопарк «Мосгормаш» всегда будет стоять особняком. Это первый детский технопарк, который появился в Москве - еще в 2016 году. Лидерство технопарк регулярно подтверждает и качеством проектов слушателей - сразу несколько работ за последний год были отмечены дипломами различных всероссийских конкурсов и фестивалей.

3. Детский IT-технопарк «Байтик»

Специализация: IТ, аэрокосмос, робототехника.

Адрес: г. Троицк, Сиреневый б-р, д. 11.

Телефон: +7 (495) 851-03-67.

Сайт: bytic.ru.

Первый детский технопарк в Новой Москве. Он создан на базе фонда, который еще с середины 1980-х занимался обучением компьютерным технологиям. Поэтому IT - основной профиль технопарка. Здесь ребят учат программировать, строить собственные квадрокоптеры и роботов.

4. Детский технопарк «На Зорге»

Специализация: материалы, промышленный дизайн, архитектура.

Адрес: м. «Хорошево», «Полежаевская» и «Хорошевская», ул. Зорге, д. 9А, стр. 2.

Телефон: +7 (495) 984-71-68.

Сайт: arch-tehnopark.com.

Главная фишка технопарка «На Зорге» (по названию улицы) - в том, что он является объединением школ креативной индустрии. Здесь есть Школа архитектуры, Школа печати и медиа, Школа информационных технологий. А еще Молодежное бюро «Городские проекты», в рамках которого подростки создают реальные архитектурные проекты по благоустройству дворов, школ и площадок на территории своего района.

5. Детский анимационный технопарк «Калибр»

Специализация: IТ.

Адрес: м. «Алексеевская», ул. Годовикова, д. 9, стр. 1.

Телефон: +7 (495) 730-32-53.

Сайт: kalibr-club.ru.

Учебные курсы «Калибра» целиком посвящены информационным технологиям (3D-моделирование, дополненная реальность), поэтому рассчитаны на ребят постарше - от 14 до 17 лет.

6. Детский технопарк «Кванториум»

Специализация: IТ, аэрокосмос, машиностроение, робототехника, нанотех, энергетика, промышленный дизайн.

Адрес: инновационный центр «Сколково», Большой б-р, д. 42, корп. 1.

Телефон: +7 (495) 587-75-57.

Сайт: roskvantorium.ru.

Современные лаборатории, оборудование последнего поколения. В «Кванториуме» предлагают курсы сразу по 12 перспективным направлениям. Это настоящие профессии будущего. А еще здесь проходят курсы повышения квалификации для преподавателей всех детских технопарков России.

7. Детский технопарк МФЮА «Наукоград»

Специализация: IТ, архитектура, робототехника, промышленный дизайн.

Адрес: м. «Калужская», ул. Введенского, д. 1А.

Телефон: +7 (499) 979-00-69.

Сайт: naukograd.mfua.ru.

С детьми в рамках различных учебных курсов работают преподаватели не только МФЮА (Московской финансово-юридический университет), но и МАИ (Московский авиационный институт), МИТУ-МАСИ (Московский информационно-технологический университет). Помимо строительства роботов и программирования, которые есть во многих технопарках, «Наукоград» предлагает школьникам, например, курсы проектирования географических информационных систем.

8. Детский IT-технопарк «Смарт-Парк»

Специализация: IТ, биотехнологии, электроника, микроэлектроника, робототехника.

Адрес: г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, стр. 8.

Телефон: +7 (499) 720-85-72.

Сайт: vk.com/dt_smartpark.

Еще один технопарк, созданный на базе крупного научного центра. НИИ МИЭТ занимается исследованиями в области компьютерных технологий и через технопарк ведет поиск талантливой молодежи. А курсы какие! Дистанционное нейропилотирование беспилотников, наноэлектроника, создание искусственного сердца…

9. Детский технопарк ЦРИ Московского политеха

Специализация: аэрокосмос, машиностроение, робототехника, промышленный дизайн.

Адрес: м. «Авиамоторная», ул. Лефортовский Вал, д. 26.

Телефон: +7 (926) 227-31-88.

Сайт: edc.mospolytech.ru/technopark.

Гордость технопарка - слушатели, которые со своими проектами регулярно становятся победителями призерами Всероссийских инженерных олимпиад. Среди направлений, которых нет у большинства других технопарков, - автоконструирование, дизайн транспорта и одежды.

10. Детский технопарк равных возможностей РГСУ

Специализация: IТ, робототехника, промышленный дизайн.

Адрес: м. «Беговая», ул. Беговая, д. 12.

Телефон: +7 (495) 255-67-67, доб. 5061.

Сайт: technopark.rgsu.net.

Технопарк Российского государственного социального университета полностью оборудован для детей с ограниченными возможностями здоровья. Причем для особенных детей и подростков здесь действует инклюзия - ребята с ДЦП, инвалидностью по зрению или слуху имеют возможность заниматься здесь в группах с обычными детьми.

11. Детский технопарк «Инжинириум

МГТУ им. Н. Э. Баумана»

Специализация: IТ, аэрокосмос, робототехника, нанотех.

Адрес: м. «Бауманская», Госпитальный пер., д. 4 - 6.

Телефон: +7 (495) 120-99-75.

Сайт: inginirium.ru.

Технопарк действует при МГТУ имени Н. Э. Баумана, который в свою очередь является главной кадровой базой для крупнейших российских научно-производственных компаний и корпораций. Преподаватели «Инжинириума» - лучшие выпускники и аспиранты Бауманки, разработавшие авторские программы обучения.

12. Детский технопарк «Кулибин ПРО»

Специализация: IТ, материалы, робототехника.

Адрес: м. «ВДНХ», проспект Мира, д. 119, павильон 34, ВДНХ.

Телефон: +7 (495) 162-05-81.

Сайт: kulibinpro.ru.

Технопарк на ВДНХ традиционно является одним из самых популярных в Москве. Между прочим, на некоторые занятия (есть здесь, например, Школа инженерного творчества и изобретательства) принимают детей с 5 лет!

13. Детский технопарк на базе НИЦ «Курчатовский институт»

Специализация: IT, нанотехнологии.

Адрес: м. «Щукинская», «Октябрьское Поле» и «Панфиловская», ул. Рогова, 10.

Телефон: +7 (495) 947-27-71.

Сайт: vk.com/technoparknic.

Технопарк запущен на базе Научно-исследовательского центра «Курчатовский институт». Это флагман российских исследований в ядерной медицине, физике, химии. Слушателей детского технопарка знакомят с направлениями, которых совершенно точно нет в школьной программе: биоэнергетика, новые материалы, информационно-коммуникационные технологии.

14. Детский технопарк «Вертикальный взлет»

Специализация: IТ, робототехника, нанотех, архитектура.

Адрес: м. «Римская», «Площадь Ильича» и «Крестьянская Застава», ул. Рабочая, 33.

Телефон: +7 (499) 281-66-46.

Сайт: vzlet.org.

Технопарк был запущен год назад. Посещать мастер-классы могут школьники начиная

с 8 лет, а непосредственно учебные программы рассчитаны на подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Мощности технопарка позволяют обучать до 4,5 тысячи детей в год.

15. Детский технопарк «Траектория взлета»

Специализация: IТ, аэрокосмос.

Адрес: м. «Войковская», «Стрешнево» и «Сокол», Ленинградское шоссе, д. 5а.

Телефон: +7 (901) 713-03-31.

Сайт: traektoria.mai.ru.

Детский технопарк «Траектория взлета» работает при Московском авиационном институте. Однако помимо профильных направлений по беспилотникам здесь также преподают промышленный дизайн и разработку игр для мобильных приложений.

16. Детский технопарк на базе «РТУ МИРЭА»

Специализация: IT, радиоэлектроника, биомедицина, химические технологии.

Адрес: м. «Юго-Западная», пр-т Вернадского, д. 86, стр. 2.

Телефон: +7 (499) 215-65-65.

Новый детский технопарк на базе МИРЭА (Российского технологического университета) открыт в августе 2019 года и специализируется на инновациях в сфере высоких технологий. Здесь школьники бесплатно смогут принимать участие в лекциях, мастер-классах и осваивать длительные практические курсы по информационным технологиям, радиоэлектронике, биомедицинским и химическим технологиям.

По любому вопросу, связанному с детскими технопарками, вы можете обратиться по адресу dpir-press@mos.ru.

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