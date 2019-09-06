Московские школьники борются с космическим мусором и готовятся исследовать арктические моря

Олег Ярыгин и Влад Лебедев из столичной школы № 1583 увлекались фантастикой про роботов еще до прихода в Детский технопарк «Инжинириум МГТУ им. Н. Э.

Баумана». А тут, когда опытные преподаватели начали им объяснять основы программирования… Ребята загорелись идеей создания робота-исследователя, который сможет работать под водой при минусовых температурах, делать съемку, брать образцы грунтов или растений с морского дна. Над своим опытным образцом Влад и Олег трудились почти год. В итоге ребята представили машину из стеклопластика, которая может погружаться на глубину до 100 метров и бесперебойно работать в воде до 2 с половиной часов. Этот робот идеально подходит для изучения Арктики, например, разведки полезных ископаемых.

Влад Лебедев и Олег Ярыгин (в центре). Предоставлено Департаментом предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

- На российском рынке таких машин сейчас нет, - деловито объясняет Олег Ярыгин. - Заграничные аналоги стоят дорого, до 500 тысяч рублей за похожий аппарат. А цена нашего - мы уже подсчитали - будет около 70 тысяч рублей.

Опытные специалисты по робототехнике и Арктике оценили подводного помощника: да, модель требует еще определенной доработки, но в целом - вполне рабочий, жизнеспособный проект.

У молодежи сейчас вообще настоящий бум на программирование роботов, создание умных машин. Эксперты объяснят, что с этим будут связаны рабочие места на производствах. Крупнейшие компании самого разного профиля запускают в своих цехах новейшие разработки, а вот специалистов по их обслуживанию пока катастрофически не хватает. Так что за укротителями роботов - будущее.

Александр Сукорский. Предоставлено Департаментом предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

За чистую орбиту!

Слушатели технопарка «Мосгормаш» Артем Картунчиков, Александр Морозов и Саргис Петросян впервые попали на занятия больше двух лет назад. Их больше всего интересовали космические исследования. Преподаватель как-то раз рассказывал о проблеме мусора в космосе. Оказывается, на орбите сейчас вертятся более 220 тысяч техногенных объектов. В основном это спутники. Но в рабочем состоянии находятся только 6% из них. Остальное вышло из строя. Если человечество не придумает, как избавиться от этого орбитального мусора, ближний космос будет загажен, что ставит под угрозу столкновения с этими железяками вылетающие с Земли корабли и шаттлы. Ребята задались такой целью и придумали, как уничтожать этот самый космический мусор.

Над проектом «Орбитальная установка для очистки околоземного пространства» юные конструкторы работали два года!

- Основная идея нашей орбитальной установки в очистке низких и средних околоземных орбит, - рассказывает Александр Морозов. - Мы сводим мусор с орбиты при помощи лазера высокой интенсивности, не оставляя маленьких опасных осколков. Наш спутник экономически эффективнее конкурентов из-за долгого срока службы и отсутствия потребления топлива на выстрелы.

На улице Зорге

В детском технопарке «На Зорге» на севере Москвы очень сильная архитектурная школа. Многие приходящие сюда заниматься дети по-настоящему увлекаются наукой урбанистики и благоустройства. Под руководством педагогов мальчишки и девчонки пытаются создавать собственные проекты, которые могут изменить внешний вид их родного Хорошевского района.

В этом году среди победителей конкурса на лучший проект благоустройства столицы «Мой город - моя Москва» назвали слушателя технопарка Александра Сукорского (на тот момент - ученика 11-го класса школы № 1409, сейчас - студента ГУЗа). Над своим проектом «Благоустройство улицы Зорге. Город для людей» юноша работал почти год. Он осваивал тонкости проектирования в различных компьютерных программах, на 3D-принтере печатал градостроительные макеты и собирал из них общую картину. Конечно, какие-то тонкости и детали подсказывали наставники, преподаватели. Но основную часть работы школьник сделал сам. Проект Александра Сукорского выбрали из более чем 1200 работ, представленных на конкурс!

Весной этого года в Москве впервые прошел Фестиваль детских технопарков, на котором были представлены 30 лучших проектов со всего города. Теперь такие слеты передовых идей столичных школьников станут ежегодными.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Дети зажигаются, когда видят свои реальные результаты»

- Это только кажется, что нынешнее поколение аморфно, ничем не увлекается, - говорит руководитель Школы архитектуры «Строй!ка» при технопарке «На Зорге» Евгения Степанова. - Они зажигаются, как только видят, что их труд приносит реальные результаты, что их усилия не зря. У нас был один класс, где как раз собрались ребята, которые постоянно в гаджетах сидят, учиться им неинтересно. Но мы начали делать с ними проект, как могла бы измениться их собственная школа, и они так загорелись! Мы по многим объектам такие проекты делаем. По жилым дворам, улицам. Причем все начинается с того, что дети идут и общаются с местными жителями. Интересуются, чего им не хватает на придомовой территории. Собирают все пожелания и берутся за работу, привнося и какие-то свои идеи.

По словам Степановой, некоторые из уже созданных и защищенных детьми проектов взяли на вооружение и несколько местных школ.

- Детей просто нужно увлечь, и они раскроют вам все свои таланты, - считает педагог. - У нас был класс спортсменов, и мы предложили им сделать проект по новому архитектурному дизайну школьного спортзала. А кадеты сделали очень классный проект школьного Музея Победы.

ВАЖНО

+10 баллов к ЕГЭ!

С прошлого года слушатели детских технопарков Москвы, успешно защитившие свои проекты по техническим направлениям, получают дополнительные баллы к ЕГЭ. До 10 баллов могут начислить при поступлении на технические же специальности в профильный вуз.

На текущий момент подобные льготы получили уже 105 абитуриентов, успешно поступившие на первые курсы в нынешнем году.

В этой программе участвуют 6 университетов:

• МГТУ им. Н. Э. Баумана,

• МИЭТ,

• Московский политех,

• МФТИ,

• МФЮА,

• РГСУ.

Иван Вислов. Предоставлено Департаментом предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

По любому вопросу, связанному с детскими технопарками, вы можете обратиться по адресу dpir-press@mos.ru.