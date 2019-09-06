Коммунист Тарасов пообещал принести резюме для "Единой России"

За несколько дней до выборов в Мосгордуму в Сети опубликован еще один красноречивый розыгрыш в стане коммунистов. Вслед за депутатом МГД Еленой Шуваловой жертвой пранкера Бориса Натановича стал член ЦК КПРФ, муниципальный депутат района Лефортово Павел Тарасов.

В один прекрасный день у него раздался звонок якобы от помощника лидера фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова. Тот предложил увидеться со своим начальником в рамках партийной конференции. Зачем? Обсудить "проблемные вопросы выборов", а заодно и карьеру коммуниста. Еще и резюме велел захватить. Тот был заинтересован и настроен совсем не скептически.

-Это сама конференция или речь про время какого-то разговора? - уточнял кандидат.

-Нет, это будет начало самой конференции, а разговор, наверное, будет после конференции, - отвечал "помощник".

-Да, давайте. Говорю, я буду, - кивал Тарасов.

-Пожалуйста, о встрече не афишируйте особо. Не хотелось бы, чтобы о ней знали, - просил звонивший.

-Ну, это понятные вещи, в общем, это, я думаю, не требует какого-то дополнительного напоминания, - заверял визави.

На просьбу захватить резюме Тарасов посетовал, что из-за предвыборных "дворовых встреч" сделать полноценное резюме не успеет.

-Я попробую, но с учетом сроков не претендую на совсем уж полную правильность, - предупредил шустрый коммунист.

-Это будет даваться на утверждение Кириенко (первому замглавы Администрации Президента РФ. - Ред.), - подчеркнул "единоросс".

Встречу назначили в "Метрополе". И вот сейчас Тарасов, наконец, понял, почему она не состоялась.

-Приславший нам эту запись Борис Натанович уверяет, что записал таких кандидатов уже несколько десятков. И таким образом он показывает, как легко почти все они ведутся на заманчивые предложения от властей, чуть ли не предавая свои партийные интересы и бросая избирателей, - комментирует опубликовавший ролик пранкер Вован (Владимир Кузнецов). - Не хочется загрязнять свой блог информацией об этом. По сути, мы этих людей просто рекламируем. Причем бесплатно.