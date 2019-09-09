В Москве станцию метро "Карамышевскую" построят до конца 2020 года

В столице продолжают строить метро. Одна из главных строек – возведение Большой кольцевой линии. Одновременно работают 14 проходческих щитов. Один из них 9 сентября начал проходку двухпутного перегонного тоннеля между станциями "Карамышевская" и "Мневники", расположенными в Мневниковской пойме. На осмотр работ приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Запускаем тоннеле-проходческий щит "Лилия" на глубине 30 метров. Через несколько месяцев он дойдет дойдет до "Можайской", - сказал Сергей Собянин. - До конца следующего года станция "Карамышевская" должна быть построена. Всего в районе западного участка БКЛ проживает около 500 тысяч человек.

Проходку будет вести тоннеле-проходческий комплекс под названием "Лилия", диаметром 10 метров.

- "Лилия" пройдет 968 метров на глубине порядка 30 метров. В январе 2020 года она достигнет котлована строящейся станции метро "Мневники". Далее тоннеле-проходческий комплекс продолжит свою работу от станции "Мневники" до станции "Можайская", - рассказывают строители.

Тоннеле-проходческий щит "Лилия"Фото: Алиса ТИТКО

Будущая станция "Карамышевская", которую посетил мэр Москвы, расположена в северной части Мневниковской поймы. Станция мелкого заложения сооружается на глубине порядка 25 метров. Здесь будет два подземных вестибюля (к перспективной жилой и общественной застройке, остановкам наземного транспорта). Дизайн станции "Карамышевская" уже придумали - свободно стоящие колонны красного цвета, в облицовке стен используют серые цвета.

В планах строительство пешеходных и автомобильных мостов через Москву-реку, которые позволят организовать комфортные подъезды и подходы к станции метро "Карамышевская" для жителей и работающих района Филевский парк (Национальный космический центр), а также для посетителей спортивного парка в Крылатском (Гребной канал).

Рядом со станцией рассматривается возможность строительства канатной дороги, которая соединит территорию Национального космического центра (НПЦ им. М.В. Хруничева) с Мневниковской поймой.

"Карамышевскую" построят до конца 2020 годаФото: Алиса ТИТКО

В перспективе на базе станции метро "Карамышевская" планируется создать транспортно-пересадочный узел "Мневники" с жилыми, спортивными, общественно-деловыми и социальными объектами. Им будут пользоваться около 70 тысяч пассажиров в день.

Среди первых пассажиров новых станций будут жители домов, которые планируется построить у станции метро "Карамышевская" по программе реновации пятиэтажек.

КОНКРЕТНО

Строительство западного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Хорошевская" до станции "Можайская":

1) участок "Хорошевская – Карамышевская" – 5,5 км, работы планируется завершить в 2020 году;

2) участок "Карамышевская – Можайская" – 3,5 км, работы планируется завершить в 2021 году. В составе участка будут сооружены четыре станции: "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская", "Мневники", "Можайская".

Большая кольцевая линия метро:

- длина составит 70 км с 31 станцией,

- позволит сделать 23 пересадки на другие линии метро, 4 пересадки на МЦК, 6 пересадок на первоочередные МЦД "Одинцово-Лобня" и "Нахабино-Подольск", 11 пересадок на линии железной дороги.