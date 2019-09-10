Жилье и парки в Москве вместо заводов: На «Серпе и Молоте» расцвели яблони, а в «Грайвороново» вырастут дома для реновации

Вместо заводских цехов по всей Москве строят жилье, дороги, офисные и торговые центры, парки. В ближайшие годы сразу 50 промзон превратят в новые городские районы. В первую очередь застраиваются заброшенные участки около линий МЦК и будущих Московских центральных диаметров (МЦД), транспортно-пересадочных узлов и рядом с Москвой-рекой. Мы узнали, что появится в некоторых промзонах.

ЗЕЛЕНАЯ РЕКА ИЗ СИРЕНИ И РЯБИНЫ

На месте завода «Серп и Молот» в Лефортове на площади 58 гектаров появится огромный квартал. В нем смогут жить 19 тысяч человек. Кроме детсадов, школ, жилых комплексов, здесь откроют Дом культуры и музыки в бывшем заводском корпусе. Его реконструируют по проекту архитектурного бюро из Голландии, которое строит концерт-холлы в разных странах. Это будет концертный зал на 3,5 тысячи мест с музыкальными студиями, вокальными классами и кружками.

Треть нового района отдали под парк и скверы. Этим летом здесь уже открылся парк «Зеленая река». В нем поставили мост на ножках-«чашах» с вьющимся девичьим виноградом, под ним - амфитеатр с креслами-качелями. Рядом - лабиринт на игровой площадке в виде векового дуба, гигантская песочница и «облако» пеньков. «Зеленую реку» составили из 180 деревьев высотой от трех до пяти метров и тысяч кустарников. Среди них - молодые яблони, клены, липы, рябина, дубы, орех, черемуха, ель и сосна, сирень, чубушник.

Улицы в новом квартале назвали в честь русских путешественников и первооткрывателей. К примеру, безымянный проезд между шоссе Энтузиастов и улицей Золоторожский Вал стал бульваром Сенкевича. В память об ученом и ведущем телепередачи «Клуб путешественников» Юрии Александровиче Сенкевиче.

Когда полностью построят: к 2025 году.

Квартала Серп и Молот. Фото: stroi.mos.ru

ВИШНЕВЫЕ САДЫ И СКАЛОДРОМ

На юго-востоке столицы в промзоне «Грайвороново» реконструируют более 230 гектаров. Здесь также треть площади займет зеленая зона для отдыха. Рядом с жилыми многоэтажками вырастут вишневые и яблоневые сады, березы, рябины, сосны и ели. А уже растущие по соседству липы, клены и тополя сохранят. Для жителей откроют бесплатные теннисный корт, волейбольную и баскетбольную площадки, скалодром, детские игровые комплексы. В районе построят многофункциональный центр с магазинами, офисами, фитнес-центром и гаражом-стоянкой на 404 машины. Как и во многих промзонах, в «Грайвороново» появятся новостройки для участников программы реновации.

Фишкой квартала станет пешеходный бульвар длиной 900 метров. На нем уже насыпали холмы, высадили деревья и кустарники, постелили рулонный газон, а дорожки выложили тротуарной плиткой. Вдоль прогулочных маршрутов поставят игровые площадки для детей разного возраста и для занятий спортом.

Когда полностью построят: к 2023 году.

Промзона «Грайвороново». Фото: stroi.mos.ru

ЧЕРЕЗ ЯУЗУ ПЕРЕКИНУТ ЕЩЕ ОДИН МОСТ

В промзоне «Красный богатырь» на востоке столицы обновят участок площадью более 53 гектаров. К жилым новостройкам, детсадам и торговому центру добавятся сразу несколько отремонтированных дорог. Например, после реконструкции Краснобогатырской улицы на участке от улицы Богатырский Мост до Просторной улицы появятся четыре полосы для движения машин и пешеходные тротуары с обеих сторон. А трамвайные пути отделят от проезжей части и дополнят их посадочными платформами. После ремонта на Богородском шоссе от Ростокинского проезда до проспекта Ветеранов запустят шестиполосное движение. Для пешеходов обустроят удобные тротуары. Здесь трамвайные пути также отделят от дороги и поставят вдоль них посадочные платформы. От проспекта Ветеранов до Краснобогатырской улицы построят четырехполосную дорогу длиной 400 метров. Через реку Яузу перекинут дополнительный мост.

Когда полностью построят: ориентировочно к 2023 году.

ДВОРЫ БЕЗ МАШИН

В промзоне «Люблино» на юго-востоке Москвы застроят более 200 гектаров. Квартиры разместят в корпусах высотой в 6 - 9 этажей и высотках в 27 - 32 этажа. При этом дворы озеленят и закроют от машин. Стоянки будут подземными и наземными, вдоль улицы. Центром нового района станет прогулочная аллея. Маршрут соединит дворы, жилые здания и выйдет к Москве-реке. В этом месте набережная станет продолжением соседнего парка 850-летия Москвы. Рядом откроют детские и спортивные площадки, пешеходные и велодорожки, кафе и места для выгула собак.

Когда полностью построят: в 2021 - 2022 годах.