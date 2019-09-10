В Москве построят несколько канатных дорог

Руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов подвёл итоги полугодия и ответил на вопросы журналистов. Несколько тезисов из официального отчета.

- Пассажиропоток в столице стремительно растёт (за один будний день всеми видами московского транспорта сегодня пользуется 19,4 млн человек - для сравнения, в 2010 году эта цифра не превышала 16,7 млн).

- За последние полгода прибавилось восемь новых станций метро (на Сокольнической линии - «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка», и на Некрасовской - «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка»).

- Московское центральное кольцо (МЦК) побило новый рекорд, перешагнув рубеж - 500 тысяч пассажиров ежедневно.

- К концу этого года должны открыть два Московских центральных диаметра (МЦД) - «Одинцово - Лобня» и «Нахабино - Подольск» (вдоль этих маршрутов скорректируют работу автобусов, некоторые остановки переставят - после чего студентам 40 вузов станет гораздо проще добираться до места учебы).

- Велопрокат в Москве продолжает работать. И когда его закроют, пока неизвестно. Если бабье лето будет тянуться до декабря, значит, в декабре. Точную дату продиктует спрос и погода.

- Выполнение расписания в метро приблизилось к 100-процентной отметке (99,98%). Это говорит о том, что поезда работают как часы. Даже в час пик.

- К началу следующего года в столичном метрополитене появятся поезда нового поколения «Москва-2020». Узнать их можно будет хотя бы по цветовым маркерам. Скажем, на Сокольнической ветке они будут красными, на Калужско-Рижской оранжевыми и так далее. Двери в вагонах будут шире (что увеличит пропускную способность пассажиров), климат-контроль современнее (станет тише и не будет так морозить). Кроме этого, у составов появятся аккумуляторы, которые позволят продолжить движение, даже если с контактного рельса сняли напряжение (например, во время ЧП или неполадок).

- Ежедневно на 14 маршрутах в Москве находится более 200 электробусов (и мы по этим показателям - первые в Европе). Электробусы все низкопольные, тише автобуса на 30 процентов, экологически безвредные, требуют на 10 процентов затрат меньше по сравнению с троллейбусами. Пора неудач и казусов кончилась, когда во время испытаний электробус мог заглохнуть посреди проезжей части.

- Каршеринг. Тут тоже рекорд. Причём не европейский, а мировой. У нас отныне самый большой парк - 22,5 тыс машин. За сутки на арендованных авто водители совершают 140 тыс поездок.

- И ещё по цифрам. За прошедшее полугодие в Москве построили 48 км автомобильных дорог, а также 10 мостов, тоннелей и эстакад. Количество ДТП, по сравнению с первым полугодием прошлого года, сократилось на 10 процентов (сохранено 20 человеческих жизней).

КАНАТНЫЕ ДОРОГИ

По слова руководителя столичного Дептранса Максима Ликсутова, Московская канатная дорога на Воробьёвых горах, которой в ноябре исполнится уже год, отлично зарекомендовала себя.

- И если в обычные дни она больше туристическая, то во время футбольных матчей - это полноценный транспорт, - подчеркнул чиновник. - После такого успешного опыта мы получили массу предложений, где ещё можно сделать канатку. Сейчас, например, в нашем распоряжении около 30 сценариев. Мы проанализируем каждый и к марту следующего года расскажем о результатах. Конечно, не все эти предложения будут реализованы, но какие-то из них наверняка.

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ

Поступил вопрос о том, когда, наконец, мы сможем обходиться без карт, браслетов, колец и прочих проездных билетов. Чтобы умные устройства могли сами решать, пропускать пассажира через турникет или нет.

- Система распознавания лиц активно исследуется и тестируется, - сказал Ликсутов. - Но это очень сложный и трудоемкий процесс. Первые результаты должны быть к концу следующего года. Очень много нюансов. Например, если такую систему устанавливать на центральных станциях, где много людей, процесс затянется. Потому что «Тройка» срабатывает почти мгновенно, а новой системе понадобится несколько секунд. Опять же. Если человек будет в солнечных очках. Как быть? Программистам все это нужно учесть. Освещение также играет роль. Но то, что мы к этому рано или поздно придём, это точно. И после метро систему можно будет использовать на других видах транспорта.

Кстати. О высоких технологиях. Компания «Яндекс» в данный момент активно работает над беспилотниками будущего и Дептранс внимательно следит за этими испытаниями. И даже предложил перефокусироваться на беспилотный трамвай. Его, вероятно, начнут использовать раньше, чем авто. В «Яндексе» обещали подумать.

ЖЕНЩИНАМ РАЗРЕШАТ БЫТЬ МАШИНИСТАМИ

Любопытно. Но по сей день управлять поездами метро разрешалось (и пока разрешается) только мужчинам. Уж больно дело ответственное. Но с 1 января 2021 года слабый пол пустят-таки в кабину машинистов. Официальный приказ разработали и утвердили в Минтруда и Минтрансе России. В марте начнётся первое обучение.

ВОДНЫЕ ТРАМВАИ

В 2021 году в Москве появится ещё один вид регулярного транспорта - речные трамваи. Не туристические, которые работают в столице с царских времён. А именно регулярные. Которые будут ходить по расписанию. И за поездку на которых можно будет расплатиться обычной «Тройкой» (стоимость пока не утвердили, но она будет равняться примерно одной поездке на метро).

Маршрут протянется по Москве-реке от Киевского вокзала до Нижних Мнёвников и соединит четыре района.

- Через пару недель мы проведём конкурс и определим, чьи суда будем использовать, - сказал Максим Ликсутов. - Среди многочисленных претендентов - все российские. В качестве перевозчика выступит «Мосгортранс». И у него уже имеется на это лицензия. К 2021 году нам предстоит поменять инфраструктуру на протяжении всего маршрута. Это автобусные остановки (они должны быть максимально приближены к причалам), сами причалы и их обустройство, установка видеокамер, которые будут также фиксировать скорость кораблей (все как на суше!), марку и номер судна, информацию о капитане и так далее.

Занимается подготовкой к запуску речных трамвайчиков Департамент капитального ремонта, а также «Гормост».