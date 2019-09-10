В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей

Некоторые обитатели «Бутырки» практически попали в прошлое. Их держат в крошечных камерах старинных башен, подняться куда можно только по чугунной, винтовой лестнице позапрошлого века. И условия там примерно такие же, как при Емельяне Пугачеве, только что цепями не приковывают.

СИЗО № 2, знаменитая на всю Россию «Бутырка». Старейшая и самая большая тюрьма Москвы. Ее построили еще в 18-м веке, а точнее в 1771 году. Тюремный замок красного кирпича с четырьмя круглыми башнями по углам теперь скрыт от посторонних глаз - снаружи он окружен современными сооружениями. Зато прекрасно виден из камер, где сидят заключенные. В подвале одной из этих башен, которая теперь так и называется “Пугачевская” в далеком 1775 году последние дни перед казнью провел знаменитый бунтарь Емельян Пугачев. Он был в “одиночке” и прикован цепями к стенам.

Экспозиция в музее следственного изолятора №2 "Бутырская тюрьма"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Эта башня признана объектом культурного наследия, там музей, - рассказал “КП” ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. - Но музей не для всех и не для сидельцев “Бутырки”. Туда обычно только делегации водят, простому смертному не попасть на закрытую территорию СИЗО. В три другие, точно такие же по форме и строению, уже давно не функционируют, как тюрьма. Там служебные помещения для сотрудников или склады, И не просто так они не используются, а потому что те старинные камеры не соответствуют никаким современным параметрам. Но нам поступила информация, что администрация СИЗО вдруг снова решила их использовать для размещения заключенных.

С трудом членам ОНК удалось прорваться в одну из башен, так как сопровождающий их сотрудник явно не горел желанием их туда проводить.

- Оказалось, что действительно в одной из этих старых камер содержится двое арестованных. Оба обвиняемые в разбое. Условия просто жуткие - крошечное помещение не больше 4 метров квадратных, Туалет - дырка в полу прямо по центру комнаты, около двухъярусной кровати. То есть никакой приватности - один лежит, другой пошел оправиться. Стены оклеены серой бумагой, а кое где газетами. Все места исписаны на блатном жаргоне, воровские звезды и прочая тюремная атрибутика. Окошко крошечное. Больше всего нас поразило то, что из трубы постоянно течет вода, круглосуточно. Смесителя никакого нет. Когда при нас задержанные перекрыли вентиль, вода беспрерывным потоком побежала в туалетной дырке. Попасть в казематы можно только по крутой, чугунной лестнице. Как по ней взбираются разносчики еды вообще не представляю.

- Сами задержанные что говорят?

- Они впервые за решеткой (первоходы) и не знают, видимо, что бывает по-другому. Права им никто не объяснил, так что про условия содержания положенные по закону им не известно. Но они, конечно, очень жаловались, особенно на духоту и сырость, Представляете. в таком малюсеньком помещении и туалет и кровать и все сразу.

- У Пугачева, возможно, даже лучше было, потому что тюрьма было новой, только что построенной, А из плодов цивилизации что-нибудь в этой камере есть?

- Телевизор, который не показывает. Ну и электричество. Самое удивительное, что мы увидели в этой башне еще несколько камер, подготовленных для принятия заключенных.

Мельников рассказал, что подобные старинные казематы есть и в не менее знаменитой “Матросской тишине”.

- Там вообще в подземелье люди сидят. В одной комнате бывает и по 20 человек. На стенах грибок и плесень, дикая сырость. И в таких условиях они находятся круглосуточно, Как прошлом веке, ей-богу.

Члены ОНК написали руководству “Бутырки” закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам. Больше они ничего не могут сделать для несчастных узников камер пугачевских времен.