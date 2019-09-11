Мошенники хотят поставить москвичей на водосчетчик

- Опять водосчетчик менять! - Соседка показывает мне бумажку с огромными буквами «Уведомление» и синим штампом в верхнем углу.

Точно такую же я вчера достала из своего почтового ящика и выкинула в мусор. В письме некая служба эксплуатации инженерных систем района сообщает жильцам, что нужно проверить или поменять счетчик воды (см. фото). Но дело в том, что никакой службы эксплуатации инженерных систем нет ни в моем, ни в других районах Москвы. Ушлые любители наживы просто раскручивают жителей на деньги. Подобные письма сейчас разбрасывают в жилых домах по всему городу. Москвичи в соцсетях предупреждают друг друга об этой обманке.

«Нам такое же письмо пришло. Бабушка повелась, еще и мне доказывала, что это все правда. Короче, я вовремя залезла в интернет, решила проверить номер», - сообщает Ольга из Левобережного района столицы.

«Позвонила по телефону из письма. Мне ответили, что надо быстрей делать поверку, иначе переведут на общедомовой тариф. И прервали разговор. Я даже не успела сказать, что я поверку делала 2 месяца назад», - добавляет Елена из Ростокина.

«А меня, когда отказалась от проверки счетчика после звонка в эту контору, начали там же по телефону отчитывать, грубить и сомневаться в моих умственных способностях...» - пишет москвичка Яна.

С помощью специалистов Комплекса городского хозяйства Москвы разбираемся, надо ли покупать новый водосчетчик, когда делать поверку и как не попасть на удочку мошенников.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ОТ ПОВЕРКИ ДО ПОВЕРКИ

Водосчетчик по правилам проверять нужно. Такая процедура обязательна для жителей по федеральному закону № 102-ФЗ и постановлению правительства России № 354. Раньше власти прописывали четкий срок - раз в четыре года для счетчиков горячей воды и раз в пять-шесть лет для холодной воды. Но потом решили не ограничивать даты, поскольку для разных моделей время поверки может быть разным. Но саму процедуру никто не отменял. Ее жильцы должны заказывать сами в любой удобной им компании и за свой счет. Поэтому коммерсанты и атакуют людей письмами, замаскированными под официальные уведомления от коммунальных служб, МФЦ, «Мосводоканала» (эти ведомства никогда не занимаются подобной рассылкой). Или звонят на домашний и мобильный телефон. А самые предприимчивые сразу присылают квитанцию для оплаты с указанной в ней суммой. Многие, не разобравшись, ведутся и платят минимум по 5 - 10 тысяч рублей за услугу, которая им на самом деле часто не нужна (мошенники не только предлагают проверить счетчики, но и заменить их). На самом деле один счетчик в среднем обойдется в 1500 - 5000 рублей в зависимости от модели (на квартиру их требуется обычно не меньше двух, в некоторых домах - даже четыре, в зависимости от наличия санузлов). А поверка в среднем стоит 500 рублей за один счетчик.

МАСТЕРА ВЫБИРАЕШЬ САМ

Если получили письмо с требованием поменять или проверить водосчетчик, не нужно сразу звонить по напечатанному в нем номеру и вызывать мастера. Сначала сами узнайте реальную дату очередной поверки прибора учета. Сделать это можно любым удобным способом:

- на сайте мэра Москвы mos.ru в «Личном кабинете» пользователя. Дата поверки указана рядом с полем для ввода показаний водосчетчика. Достаточно нажать здесь на знак «?»;

- в верхней части платежки за квартиру - в табличке для передачи данных за воду. Кроме даты следующей поверки, здесь обычно печатают номер прибора учета и предыдущие показания.

Еще можно посмотреть паспорт прибора или акт ввода в эксплуатацию, который обычно выдают жильцу во время установки счетчика в квартире.

После этого часто выясняется, что никакой замены и поверки вам не нужно. Фальшивую бумажку - в помойку, и живите спокойно до настоящей даты поверки. Ее нужно сделать хотя бы за месяц до того, как истекает указанный для вас срок. Если время поверки уже подошло, то необязательно вызывать мастера из рекламного письма. Аккредитованную фирму можно найти самостоятельно или с помощью управляющей вашим домом компании. Чтобы обезопасить себя от левой конторы, можно проверить фирму на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы РФ (fas.gov.ru) в разделе «Реестр недобросовестных поставщиков».

Мастер должен выдать жителю в трех экземплярах акт о выполненной работе и оформить свидетельство о поверке. Оригинал акта нужно отнести в свою управляющую компанию. Далее сотрудники сами передадут его в центр госуслуг «Мои документы» для учета оплаты за воду в квартире по счетчикам.

ЗА ОТКАЗ ТАРИФ ВЫРАСТЕТ ВДВОЙНЕ

В письмах-фальшивках жителей пугают, мол, если не проверишь счетчик, то будешь платить по повышенному тарифу. Это правда! Но только если не сделать поверку в положенный срок. Тогда придется оплачивать горячую и холодную воду, а также канализацию не по данным счетчиков, а по усредненным завышенным ставкам. Первые три месяца в квитанцию будут вписывать сумму за воду по среднерасчетным показаниям приборов учета в вашей квартире за последние полгода. Начиная с четвертого месяца оплаты - по нормативу (холодная вода - 6,935 кубометра на человека в месяц, горячая - 4,745 кубометра, канализация - 11,68 кубометра). При этом итоговая сумма по нормам может получиться больше, чем по счетчикам. Чтобы вновь оплачивать воду по приборам учета, нужно сделать поверку. После этого в течение месяца можно вновь экономить с водосчетчиком.

Внимание! Фальшивка! 1. Банковские реквизиты и адрес неизвестной коммерческой фирмы. 2. Необязательная услуга. 3. Угрожают санкциями, берут на испуг.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Надо ли раскошеливаться за техобслуживание?

Есть и еще один способ раскрутки москвичей на деньги с помощью счетчиков воды.

- В почтовый ящик бросили квитанцию на 600 рублей за техобслуживание счетчика, хотела сразу оплатить, но вовремя одумалась, - рассказала Наталья из Дмитровского района столицы.

В Комплексе городского хозяйства Москвы объяснили, в чем подвох.

- Тариф за техническое обслуживание водосчетчика могут добавить в квитанции на услуги ЖКХ в Москве, только если владелец квартиры оформил договор на эту услугу. Документ можно подписать со своей управляющей компанией или с фирмой, проводившей в квартире установку и поверку счетчиков воды. При этом никто не имеет права заставлять жильцов тратиться за техобслуживание. Это добровольная услуга.

Если не подписывали никаких договоров на такую услугу, то и эту бумажку в мусорное ведро! Если тех-обслуживание вам необходимо, тогда в договоре с управляющей компанией или аккредитованной фирмой должны быть прописаны четкий список и сроки работ, входящих в эту услугу. В эти документы вносят и другие условия, например, порядок оплаты технического обслуживания. В среднем этот тариф может составить от 50 до 300 рублей в месяц в зависимости от обслуживающей ваш дом компании или частной фирмы.

Потом нужно один-два раза в год вызывать слесаря для проверки работоспособности прибора в целом. По тарифу положены такие основные обязательные работы - осмотр счетчиков на наличие повреждений, проверка целостности контрольных пломб и исправности учетного механизма, протирка прибора от грязи.

Обратите внимание! Техобслуживание водосчетчиков часто путают с поверкой. Но если для прибора учета не провели техобслуживание, то это никак не влияет на расчеты за воду. А если пропустить поверку, тогда оплату будут считать по повышенным тарифам. Поэтому еще раз напомним, поверка счетчиков для всех обязательна, а техобслуживание - только по желанию.