«Хотел, чтобы он жил на даче»: в Москве в гараже нашли львенка

Странные звуки днем во вторник, 10 сентября, привлекли внимание москвички. Доносились они из гаража на Проспекте Мира. Женщина простояла у ворот около получаса и все это время рычание, сменяющееся мяуканьем не утихало. Москвичка не выдержала и позвонила в префектуру и полицию. Найти хозяина гаража помог председатель кооператива.

- Мужчина открыл дверь. Внутри была обнаружена клетка с львенком, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ Москве.

Малыш был привязан веревкой, а внутри крохотной клетки была только вода.

- Я его кормил все в порядке, - заявил полицейским хозяин.- А вообще он тут временно, хочу его не дачу забрать, там природа, раздолье.

Львенка изъяли и передали в специализированный центр. Фото: Департамент природопользования Москвы

Эта идея сразу не понравилась инспекторам департамента природопользования. К тому же документов на экзотическое животное у мужчины не оказалось.

- Львенок был изъят и передан в Центр передержки животных. Его уже осмотрел ветеринар, - сообщили «КП» в пресс-службе департамента природопользования Москвы.

Судя по всему, хозяин питомца кормил. Так что на жестокое обращение история не тянет. Но ответственности мужчине все же не избежать. Против 32-летнего москвича возбудили административное дело по статье «уничтожение редких животных». Ему грозит штраф и конфискация питомца. Кроме того, проверку ведет столичная полиция.