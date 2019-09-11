2019-09-11T14:33:43+03:00
Общество

Собянин осмотрел итоги благоустройства квартала на Чистых прудах

Завершились работы на улице Чаплыгина и на прилегающих переулках
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Сергей Собянин встретился с Владимиром Машковым и студентами Театральной школы Табакова.Сергей Собянин встретился с Владимиром Машковым и студентами Театральной школы Табакова.Фото: Алиса ТИТКО
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Район Чистых прудов стал комфортным для прогулок. Здесь благоустроили пространство между Мясницкой и Покровкой. Всего привели в порядок восемь улиц и переулков, двор Театра Олега Табакова, территорию Дворца бракосочетаний и прилегающие дворы. По обновленной улице Чаплыгина 11 сентября прогулялись мэр Москвы Сергей Собянин и Владимир Машков, занимающий должность художественного руководителя Театра Олега Табакова.

- Здесь рядом театр Табакова, Et Cetera, "Современник". Действительно квартал насыщен театральной деятельностью. В Москве около 200 театров. У нас вообще театральный город, поэтому театры должны быть обустроены. Здесь территория такая интересная - между Мясницкой и Покровкой. Обе улицы уже давно отреставрированы. А улочки между ними были в плохом состоянии - темные, грязноватые, а сейчас такого хорошего европейского уровня, - сказал Сергей Собянин.

Район Чистых прудов стал комфортным для прогулок. Фото: Алиса ТИТКО

Район Чистых прудов стал комфортным для прогулок.Фото: Алиса ТИТКО

- Как вам ощущения? - спросил Владимир Машков у студентов из Театральной школы Табакова.

- Чисто, аккуратно, - ответили будущие актеры.

- У них были каникулы и фактически приехали сразу в новое пространство, - сказал Владимир Машков.

- Это вам повезло. Остальные все, кто здесь живет, они говорили: "Зачем это все надо?" Но когда мы заканчиваем, то, оказывается, что это всем надо и нравится. Не нравится только то, что ведутся работы. Надеюсь, что это район будет еще комфортнее и привлекательнее, - заключил Сергей Собянин.

Район Чистых прудов действительно одна из главных точек притяжения ценителей искусства на карте Москвы. Здесь театры, детский музыкальный театр "Экспромт", знаменитый Грибоедовский Дворец бракосочетаний. Но улицы Чаплыгина, Макаренко и Жуковского, переулок Огородная Слобода, Большой и Малый Харитоньевские, Большой и Малый Козловские переулки были неуютные. Гулять здесь не особо хотелось.

Сейчас для удобства пешеходов тротуары расширили, замостили гранитной плиткой. Отреставрировали фасады 42 зданий. Установили новые фонари. Для детей обустроили три площадки.

Итоги благоустройства 2019:

Комплексное или частичное благоустройство охватило около 4 000 городских объектов:

- 60 улиц,

- 161 городской парк или знаковый объект,

- 99 объектов транспортной инфраструктуры (подходы к станциям метро и МЦК),

- 855 объектов комплексного благоустройства в жилых районах (ремонт дорог с одновременным при-ведением в порядок тротуаров и прилегающих дворов),

- 2 457 дворовых территорий,

- 310 территорий образовательных организаций.

Оставшиеся объекты планируется сдать до 1 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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