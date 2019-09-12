Как самим украсить двор цветами: Москвичи выращивают палисадники около подъездов

- А у нас на спортплощадке виноград растет, попробуйте, он сладкий, - Наталья Васильевна, бабушка двух внуков, жительница дома на Верхней Масловке угощает меня со своего... нет, не сада, а двора посреди Москвы.

Виноградные кисточки почти полностью объедены - точно вкусно! Если бы не припаркованные вокруг машины, можно было представить, что гуляешь по цветущему саду. Но я стою во дворе обычной многоэтажки на севере столицы. Или все-таки в саду? За последние годы многие москвичи стали сами украшать и озеленять свои дворы. Таких активистов в соцсетях уже прозвали городскими или партизанскими садоводами. Мы узнали, как жильцам своими силами вырастить палисадник под окном городской квартиры.

МИНИ-ПРУД И УЗБЕКСКИЕ РОЗЫ

Северный округ Москвы

Улица Верхняя Масловка, 25.

Около подъездов - петуния в контейнерах, вдоль тротуаров - роскошные кусты роз, рядом с игровой площадкой - заросли душистых трав, цветов, хвойники и мини-фонтан, в укромном уголке - небольшой прудик с лавочкой. Даже фонарные столбы увиты зеленью.

- С несколькими соседями собрались четыре года назад и стали сами украшать свой двор, - рассказывает Евгения Фирсова, хозяйка сада, жительница дома. - Застройщик оставил немного зелени около нашей новостройки. Но ее было очень мало. Все мы дачники, и мне нетрудно было посадить цветы. Хотя у нас растениям некуда расти, потому что земли здесь нет. На несколько метров вниз - куски асфальта, строительный мусор, еще и подземный паркинг.

Двор-сад на МасловкеФото: Иван МАКЕЕВ

Сколько мешков земли, удобрений, деревьев и кустов пришлось за эти годы таскать на себе, Евгения давно сбилась со счета. С апреля и до конца октября каждое утро в 6 часов она выходит во двор и копает, обрезает, пересаживает, поливает, убирает, придумывает новые идеи. Так, например, появился мини-пруд.

- У нас во дворе есть достаточно тенистый и очень сухой участок, - показывает Евгения. - Два больших дерева, тень от многоэтажного дома и плохой грунт. Здесь никак не хотел расти даже теневыносливый газон, засохли кусты, посаженные застройщиком. В общем, надо было как-то оживить этот уголок. Поскольку многие теневыносливые растения еще и очень влаголюбивые, я задумала сделать лужицу-болотце, удерживая воду пленкой.

Вокруг растут башмачки и нимфея, можжевельники, туи, горные сосны, скумпии, магнолии. Местный дворник Илхом привез с родины, из Узбекистана, кусты восточных роз. Сосед Саша с подмосковной дачи - тот самый виноград, саженцы сливы и груши. Еще один сосед - землянику. Чтобы зимой все это не погибло от реагентов, укрывают растения. А коммунальщики по просьбе жильцов перестали скидывать на газоны собранный снег вперемежку с химией.

Эту красоту творят энтузиастыФото: Иван МАКЕЕВ

Главный вопрос - кто и сколько платит за эту красоту?

- У нас ТСЖ, но украшение двора не входит в платежки, - объясняет Евгения. - Из 200 жителей дома от силы десять человек дают некоторые суммы на свое усмотрение. Если бы каждый вносил хотя бы 20 рублей ежемесячно, тогда нам вполне хватило бы собранных 4 тысяч рублей на содержание нашего дворового сада.

САКУРА В ЦВЕТУ

Западный округ Москвы.

Ленинский проспект, д. 154.

В садике вдоль многоэтажки цветут яблони, спиреи, гортензии, барбарисы, шалфей, злаки, горные сосны, сербские ели, клен японский. Весной под хвойниками залетная утка свила гнездо, отложила и высиживала пять яиц. Всем здесь найдется место. Заборов вокруг нет, поэтому желающие всегда могут прогуляться среди цветов по дорожкам и отдохнуть на лавочке.

За цветущим садом с ярким бересклетом и пушистыми елями почти полностью спрятался переполненный машинами Ленинский проспект. Фото: Татьяна Шестакова

- Стоит только выйти с инструментом на улицу, как подходят соседи, благодарят, - рассказывает хозяйка сада, глава ЖСК Татьяна Шестакова. - Все делаю и оплачиваю сама, и землю привожу, и растения покупаю, и с секатором работаю. В нашем садике около 2,5 тысяч деревьев и кустарников. Когда цветет сакура, соседи и прохожие устраивают фотосессии. А елей у нас сортов десять - голубые, золотые, красные, лимонные...

Фото: facebook.com/groups/florapark154/

Озеленением около дома Татьяна Валентиновна занимается с 2015 года. Фото: facebook.com/groups/florapark154/

Озеленением около дома Татьяна Валентиновна занимается с 2015 года. За это время садик разросся и теперь занимает десяток «ломтей» между газонами и дорожками. Местные дворники растения берегут. Зимой стараются не скидывать сюда снег с реагентами. Но главный враг самодельных городских садов - воришки. Как с ними справиться, пока не придумали ни коммунальщики, ни ландшафтные активисты.

Цветущая гортензия. Фото: facebook.com/groups/florapark154/

«САЖАЙТЕ БОЛЬШЕ»

Северо-Восточный округ.

Улица Бибиревская, д. 7, корп. 1.

Москвичка Елена Дуржинская почти четверть века следит за своим садиком. На площадке примерно в 50 квадратных метров растут барбарис, акация, сирень, ирисы, астры, травы, даже мини-прудик есть.

Москвичка Елена Дуржинская почти четверть века следит за своим садиком.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы его для птиц выкопали, сюда прилетают воробьи, трясогузки, - рассказывает Елена. - А в этом году в нашем садике появились пчелы и шмели. Растения с дачи привозим вместе с соседями, иногда прохожие подходят и предлагают обменяться. Недавно за наши ирисы нам так достался дельфиниум.

Садик на Бибиревской участвовал в ландшафтном конкурсе и получил в награду рассаду из Аптекарского огорода. Фото: Елена Дуржинская

Садик на Бибиревской участвовал в ландшафтном конкурсе и получил в награду рассаду из Аптекарского огорода. Но, как и многие городские садоводы, Елена почти все покупает на свои деньги - инвентарь, растения, грунт, удобрения, лекарства для заболевших цветов. В месяц в среднем требуется около 1,5 - 2 тысяч рублей. На весенних субботниках хозяйке садика помогают наводить порядок ее коллеги из офиса по соседству.

На площадке примерно в 50 квадратных метров растут барбарис, акация, сирень, ирисы, астры, травы, даже мини-прудик есть. Фото: Елена Дуржинская

Фото: Елена Дуржинская

- Мы специально не ставим заборов вокруг растений, все должно быть открыто для людей, может быть, красота поможет стать им мягче и добрее, - рассуждает Елена. - Конечно, бывает, что у нас воруют цветы. Мне знакомый садовод посоветовал: «Сажайте больше». Но все-таки чаще вижу, как прохожие делают селфи в нашем садике.

На весенних субботниках хозяйке садика помогают наводить порядок ее коллеги из офиса по соседству. Фото: Елена Дуржинская

КСТАТИ

Советы и рассада - бесплатно!

Если хотите так же украсить свой двор, как наши герои, то можете пообщаться с городскими садоводами в соцсетях в группе проекта «Цветочная история Москвы».

В конце сентября любителей природы приглашают также на выставку «Цветочная история Москвы» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». На ней ландшафтные активисты «живьем» расскажут о своем опыте озеленения московских дворов, технологиях посадки и ухода за растениями в городских условиях, о «фишках» своих необычных садов. Желающие могут обменяться рассадой и семенами.

Адрес: ст. м. «Проспект Мира», пр-т Мира, д. 26, стр. 1.

Когда: 26 сентября, в 17.00.

Цена билета: на выставку - бесплатно, но за вход на территорию Аптекарского огорода - 300 руб.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Злаковые травы, эхинацея, шалфей - и у вас получится стильный цветник»

- Сначала нужно решить, что вам хотелось бы высадить, но выбрать такие растения, чтобы они цвели весь сезон, - советует Елена Быкова, инженер садово-паркового и ландшафтного строительства, участник московского международного конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем». - Во дворе нужно использовать однолетники, которые украшают газон до глубокой осени.

Старайтесь не просто «разбрасывать» семена, а выдерживать ритм, чтобы все смотрелось упорядоченно. Не стоит выбирать цветы всех оттенков радуги - красный, желтый, зеленый. Лучше будет смотреться один основной цвет.

Для двора подходит шалфей дубравный, котовник фассена, они хорошо себя чувствуют, не болеют, не требуют особого ухода. Еще нивяник, тысячелистник, эхинацея, любые злаковые травы, седум видный - и у вас получится стильный цветник. Если вход в подъезд находится с северной стороны дома, тогда выбирайте тенелюбивые растения.

Грунт нужно подпитывать компостом или перегноем. А на зиму, чтобы реагенты не испортили ваш палисадник, укрывайте его специальным полотном - спанбондом (геотекстилем).

Иногда такие мини-цветники около дома украшают игрушками, на земле выкладывают узоры из камней. Не нужно этого делать. Растения сами по себе красивые. Если уж очень хочется построить сад камней, то в нем обязательно должны быть крупные хвойники, низкие альпийские цветы. Для посадок материал лучше покупать в контейнерах в специализированных питомниках. Не стоит брать с рук у метро или привозить с дачи. Ведь выкопанное растение нужно сразу пересадить, иначе ему трудно будет приживаться и наращивать корневую систему.

ОФИЦИАЛЬНО

«Жильцов за самодельную клумбу не накажут»

- За самовольную посадку растений во дворе жителей штрафовать не станут, в законе это не прописано, - объяснили нам в Департаменте ЖКХ Москвы. - Если нужны цветники во дворе, жители также могут направить свои предложения в районную управу, префектуру или Совет депутатов своего муниципального округа, а также на портал «Наш город». Желательно сделать это не позже 1 октября, чтобы заявка попала в программу благоустройства дворов на следующий год.

По желанию жителей двор можно украсить однолетними и многолетними растениями. Среди однолетней рассады, высаживаемой специалистами районных «Жилищников», - агератум, алиссум, бальзамин, бегония изящная, петуния, сурфиния, георгины, флоксы, колеус, цинерария, сальвия, петунии, тагетесы (бархатцы), цинерарии и бегонии. Из многолетников - васильки, лобелия, многолетний лен, аквилегия, садовая традесканция, тысячелистник, арабис, астильба. Потом за дворовыми растениями также следят работники «Жилищника». А за высадкой деревьев, в том числе по программе «Миллион деревьев», следит городской Департамент природопользования и охраны окружающей среды.