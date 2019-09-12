Наше Подмосковье: Итальянские макароны по-солнечногорски

...Утром электричками в Москву, на работу, вечером - назад. Казалось бы, обычная подмосковная история. Однако в последние годы в Московской области активно решают проблему ежедневной маятниковой миграции. Согласитесь, всегда ведь лучше работать недалеко от дома, не тратя каждый день по несколько часов, чтобы добраться на работу. В том числе поэтому в Подмосковье столь внимательно и предметно работают с инвесторами. Новые предприятия, современные цеха, достойная зарплата. Один из таких примеров в Солнечногорске - завод компании «Барилла», крупного производителя макаронных изделий. Сейчас здесь трудится уже около 300 человек.

Вчера на солнечногорском заводе «Барилла» открыли два новых конвейера, которые увеличат общую мощность предприятия в 2 раза. И дадут более 50 новых рабочих мест. В церемонии запуска принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с вице-президентом компании Лукой Барилла, который специально для этого прилетел в Россию.

После запуска новых линий с конвейеров ежегодно будут отгружать 74 тыс. тонн продукции. Автор фото: Павел ПОПОВ.

К слову сказать, «Барилла» - классический пример небольшого семейного бизнеса, доросшего до настоящего мирового магната. Все началось еще в далеком 1877 году с небольшой пекарни в Парме. Сегодня ее узнаваемые пасту и макароны покупают более чем в ста странах мира. На полках российских магазинов - мучная продукция, которую «Барилла» делает на своем заводе в подмосковном Солнечногорске. 37 тысяч тонн макарон в год! А после запуска новых линий с конвейеров ежегодно будут отгружать 74 тыс. тонн продукции.

Впрочем, и это еще не всё. В прошлом году Подмосковье и «Барилла» договорились о строительстве второго завода на территории области. Андрей Воробьёв подписал соглашение с руководством компании в Кремле - в присутствии Президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

- То, что компания планирует дальнейшее развитие, для нас очень важно, - сказал губернатор. - Мы сопровождаем все процессы, делаем так, чтобы этот путь был без ухабов, без каких-то непредсказуемых последствий. Важная дата сегодня - удвоение продукции завода. Это серьезно. Каждое увеличение сказывается на налогах, на благосостоянии людей, которые здесь работают. Успех «Бариллы» - это и наш успех, потому что экономика всему голова.

- Мы чувствуем большую поддержку со стороны правительства Московской области, - отметил, в свою очередь, Лука Барилла. - Все наши проекты получают помощь. Поэтому в следующем году мы начнем строить в Московской области новый производственный комплекс.

Сейчас идет поиск места под будущую стройку. Возможно, предприятие разместится на территории одной из особых экономических зон (ОЭЗ), а таковых в Подмосковье сразу три - «Ступино Квадрат», «Исток» (Фрязино) и «Дубна». Комплекс будет состоять из мощной мельницы, которая сможет выпускать до 300 тонн муки в сутки, новых цехов, а также большого склада, откуда продукцию будут отгружать не только по всей России, но и в страны СНГ. Предприятие, способное дать 400 новых рабочих мест, планируют запустить к 2024 году. В общей сложности за шесть лет компания «Барилла» инвестирует в свое расширение на территории Подмосковья 12 млрд рублей.

КОНКРЕТНО

Какие льготы компания получает, размещая производство в подмосковных ОЭЗ*:

• 0% - налог на имущество.

• 0% - транспортный налог.

• 0% - земельный налог.

Импорт оборудования и сырья - без НДС и таможенных пошлин.

• 2% - налог на прибыль в первые 8 лет работы. (2% - отчисления в федеральный бюджет, • 0% - в бюджет Мособласти).

• 7% - налог на прибыль с 9 по 14 год работы (2% в федеральный, 5% в бюджет МО).

• 15,5% - налог на прибыль с 14-го года (2% в федеральный бюджет, 13,5% в бюджет МО).