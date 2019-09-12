2019-09-12T22:19:00+03:00
Общество

«Полная цифровизация должна стать нормой по большинству госуслуг»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв выступил на заседании рабочей группы Госсовета

На выставке форума «ПРОФ-IT.2019» представлены стенды с разработками 10 компаний из Московской области
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В Белгороде сегодня стартовал региональной и муниципальной информатизации Всероссийский форум «ПРОФ-IT.2019». Уже седьмой по счету. На форум съехались представители индустрии информационных технологий со всей страны. Кроме того, на площадке «ПРОФ-IT.2019» прошло заседание рабочей группы Госсовета России по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Напомним, в 2018 году по распоряжению Президента РФ Владимира Путина были сформированы 16 групп Госсовета, которые должны ускорить реализацию национальных проектов - поручений главы государства. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв был назначен руководителем направления по цифровой экономике. Выбор довльно логичен. Именно Подмосковье в последние годы является федеральным лидером по внедрению цифровизации - в первую очередь в оказании госуслуг жителям региона, приходящим в область инвесторам. Также в Московскоя области действует Центр управления регионом (ЦУР) - круглосуточный оперативный штаб, в который в режиме реального времени стекается информация по всем происшествиям и запросам населения и их исполнению.

В заседании рабочей группы в Белгороде принял участие полпред Президента России в ЦФО Игорь Щёголев.

- Полная цифровизация от подачи до выдачи должна стать нормой по абсолютному большинству предоставляемых государственных услуг, - отметил Андрей Воробьёв. - Мы тесно взаимодействуем с федеральным Правительством. Сегодня там большая программа по снятию ограничений и барьеров. У нас есть соглашения практически со всеми федеральными ведомствами, в частности, с Росреестром и Пенсионным фондом - все эти и другие ведомства предоставляют услуги полного цикла. Поэтому внедрение идет достаточно динамично.

Губернатор Подмосковья напомнил, что в некоторых регионах уже существует система проактивного оказания государственных услуг. Для того, чтобы оформить льготный проездной или записать ребенка в школу, больше не нужно писать заявление. Все делается гораздо быстрее и автоматически. Задача - в ближайшие годы внедрить эту систему по всей стране.

- Внедрение и масштабирование новых информационных технологий позволяет решать важные задачи в сфере госуправления и социального развития, повысить уровень жизни граждан и их доверия к органам власти, - сказал полпред Президента в ЦФО Игорь Щёголев. - Эти задачи могут быть решены только при наличии надежной и безопасной инфраструктуры, основу которой должны формировать отечественные разработки.

После заседание Андрей Воробьёв и Игорь Щеголев осмотрели выставку IT-разработок российских компаний, которая работает на форуме «ПРОФ-IT.2019». Здесь представлены стенды с проектами 10 различных фирм, работающих в Подмосковье.

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