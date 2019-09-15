Необычное свечение от Зачатьевского монастыря в Москве попало на фото

Настоящим чудом поспешили назвать пользователи социальных сетей фото женского Зачатьевского монастыря, которое было сделано в Москве в субботу, 14 сентября. На снимке запечатлено свечение, которое будто бы возносится к небу от куполов монастырского храма. Сюда ежедневно приходят помолиться сотни паломников со всей России. Просят об исцелении больных, а еще это место притяжения бездетных пар. Счет случаев, когда после молитвы женщины становились мамами, монахини уже давно не ведут. Говорят: чудес было много.

А вот снимок из социальных сетей к божественному провидению, скорее всего, никакого отношения не имеет. Прокомментировать загадочное свечение мы попросили фотокорреспондента «Комсомольской правды».

- На фото природное явление схожее по своему характеру с радугой. Луч света рассеялся в тумане. Довольно часто такое происходит при пасмурной погоде в ранние утренние, а так же вечерние часы. Вероятно, фото было сделано после дождя, - прокомментировал Михаил Фролов.

Обычное природное явление или все-таки чудо, но фотографии действительно завораживают. Кстати, сегодня в воскресенье, 15 сентября, в Подмосковье пройдет Елизаветинский крестный ход. Фоторепортаж ищите на нашем сайте.