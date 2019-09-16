Вперед в прошлое: Какой видели нынешнюю Москву 105 лет назад

На них неизвестный художник изобразил Москву XXII - XXIII веков так, как она будет выглядеть в его представлении. А представление это, разумеется, черпалось из начала века двадцатого: костюмы, дирижабли, пожарные команды - все списано с современников. При этом направление мысли безымянного футуролога было правильное: интенсивное движение, техническое усовершенствование, активное строительство (преимущественно небоскребов).

На оборотной стороне каждой открытки находилось краткое описание рисунка (дальше выделено курсивом).

В общем, мы не стали ждать, когда наступит XXIII век. А уже сейчас сравнили места, изображенные на открытках, с тем, что имеем в реальности.

Петровский дворец

«Мы переносимся мысленно в Петровский парк. Аллеи расширены до неузнаваемости. Древний Петровский дворец реставрирован, и в нем сосредоточен Музей Петровской эпохи. Повсюду бьют, сверкая, дивные фонтаны. Лишенный микробов и пыли, совершенно чистый воздух прорезывают дирижабли и аэропланы. Толпы людей в ярких костюмах XXIII века наслаждаются дивной природою на том же месте, где, бывало, гуляли мы, прапрапрадеды».

Петровский дворецФото: Михаил ФРОЛОВ

В советские годы в Петровском путевом дворце (архитектор Матвей Казаков) располагалась Военно-воздушная академия имени Жуковского, а в 1998 году его действительно начали реставрировать. Сегодня в здании - отель, музей, организуют торжественные приемы, по восстановленным залам водят экскурсии. Но это, конечно, не толпы. И парк сейчас больше проходное место. «Аллеи не расширены до неузнаваемости». Вместо променада катит восьмиполосный Ленинградский проспект.

Ресторан «Яр» (театр «Ромэн»)

«Красивая ясная зима 2259 года. Уголок старой веселящейся Москвы, древний «Яр» по-прежнему служит местом широкого веселья москвичей, как было и при нас, 300 с лишним лет тому назад. Для удобства и приятности сообщения Санкт-Петербургское шоссе целиком превращено в кристально-ледяное зеркало, по которому летят скользя изящные аэросани. Тут же на маленьких аэросалазках шмыгают традиционные сбитенщики и продавцы горячих аэросаек. И в XXIII веке Москва верна своим обычаям».

Ресторан «Яр» (театр «Ромэн»)Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот уж точно сегодня в этом месте «широкого веселья москвичей» не наблюдается. Хотя в здании до сих пор сохранился ресторан, со стороны улицы Расковой расположен знаменитый отель «Советский», а со стороны Ленинградки - цыганский театр «Ромэн». Само здание после многочисленных перестроек утратило свои купола, делавшие его похожим на вокзал. А на Ленинградском проспекте движение такой интенсивности, что, превратись магистраль в каток, страшных аварий не избежать. По той же причине не стучатся в окно автомобилей «сбитенщики и продавцы горячих аэросаек». Хотя это не фантазия: на ТТК в пробках разгуливают современные лоточники - торгуют мороженым, детскими раскрасками и прочей мелочью.

Театральная площадь. ЦУМ

«Темп жизни усилился в сто раз. Всюду молниеносное движение колесных, крылатых, пропеллерных и прочих аппаратов. Существовавший еще в 1846 году торговый дом «Мюр и Мерилиз» в настоящее время разросся до баснословных размеров, причем главные отделы его соединены воздушными железными дорогами. Из-под мостовой вылетают многочисленные моторы. Где-то вдали пожар. Мы видим автомобильную пожарную команду, которая через мгновение прекратит бедствие. На пожар же спешат бипланы, монопланы и множество воздушных пролеток».

Театральная площадь. ЦУМ. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

«Все позастроили» - одна из любимых жалоб москвичей. Но посмотрите, какой гигантоманией страдали футурологи сто лет назад. Напророчили колоссальный торговый центр, буквально задавивший Большой театр . Кстати, торговый дом «Мюр и Мерилиз» (нынешний ЦУМ) действительно разросся, но не в высоту, а в ширину. Новое помещение построено в 1974-м на месте бывших Голофтеевского и Александровского пассажей, в 2007-м расширено почти до Кузнецкого Моста.

Красная площадь

«Шум крыльев, звон трамваев, рожки велосипедистов, сирены автомобилей, треск моторов, крики публики. Минин и Пожарский. Тени дирижаблей. В центре - полицейский с саблей. Робкие пешеходы спасаются на лобном месте. Так будет лет через 200».

Полицейский с саблей в центре Красной площади - аллегория, конечно, сильная. На самом деле движение на главной площади столицы долгое время было довольно оживленное. В 1909 году по ней пустили трамвай, рельсы оставались до 1930 года. В 1938-м по брусчатке поехали автомобили. И только в 1963-м площадь стала пешеходной.

Красная площадьФото: Михаил ФРОЛОВ

Памятник Минину и Пожарскому (архитектор Иван Мартос) от центральной арки ГУМа в 1931 году «переехал» к Покровскому собору (собор Василия Блаженного). Связано это было со строительством Мавзолея Ленина, о чем ни один самый смелый футуролог в 1914 году предположить, разумеется, не мог.

Зато на открытке мы опять видим гигантское строение на территории Кремля. И царит настоящий транспортный хаос.

Кстати, предсказания о воздушном транспорте скоро должны сбыться. В столице собираются развивать сеть канатных дорог и запускать вертолетное такси. И если с канатками все более менее понятно (одна уже успешно работает на Воробьевых горах), то к аэротакси еще масса вопросов: где будут вертолетные площадки, удастся ли получить разрешение на полеты в центре Москвы (подробнее - на kp.ru). Одно слово - футурология!