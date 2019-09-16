Вперед в прошлое: Какой видели нынешнюю Москву 105 лет назад
На них неизвестный художник изобразил Москву XXII - XXIII веков так, как она будет выглядеть в его представлении. А представление это, разумеется, черпалось из начала века двадцатого: костюмы, дирижабли, пожарные команды - все списано с современников. При этом направление мысли безымянного футуролога было правильное: интенсивное движение, техническое усовершенствование, активное строительство (преимущественно небоскребов).
На оборотной стороне каждой открытки находилось краткое описание рисунка (дальше выделено курсивом).
В общем, мы не стали ждать, когда наступит XXIII век. А уже сейчас сравнили места, изображенные на открытках, с тем, что имеем в реальности.
Петровский дворецФото: wikimedia.org
Петровский дворец
«Мы переносимся мысленно в Петровский парк. Аллеи расширены до неузнаваемости. Древний Петровский дворец реставрирован, и в нем сосредоточен Музей Петровской эпохи. Повсюду бьют, сверкая, дивные фонтаны. Лишенный микробов и пыли, совершенно чистый воздух прорезывают дирижабли и аэропланы. Толпы людей в ярких костюмах XXIII века наслаждаются дивной природою на том же месте, где, бывало, гуляли мы, прапрапрадеды».
Петровский дворецФото: Михаил ФРОЛОВ
В советские годы в Петровском путевом дворце (архитектор Матвей Казаков) располагалась Военно-воздушная академия имени Жуковского, а в 1998 году его действительно начали реставрировать. Сегодня в здании - отель, музей, организуют торжественные приемы, по восстановленным залам водят экскурсии. Но это, конечно, не толпы. И парк сейчас больше проходное место. «Аллеи не расширены до неузнаваемости». Вместо променада катит восьмиполосный Ленинградский проспект.
Ресторан «Яр» (театр «Ромэн»)Фото: wikimedia.org
Ресторан «Яр» (театр «Ромэн»)
«Красивая ясная зима 2259 года. Уголок старой веселящейся Москвы, древний «Яр» по-прежнему служит местом широкого веселья москвичей, как было и при нас, 300 с лишним лет тому назад. Для удобства и приятности сообщения Санкт-Петербургское шоссе целиком превращено в кристально-ледяное зеркало, по которому летят скользя изящные аэросани. Тут же на маленьких аэросалазках шмыгают традиционные сбитенщики и продавцы горячих аэросаек. И в XXIII веке Москва верна своим обычаям».
Ресторан «Яр» (театр «Ромэн»)Фото: Михаил ФРОЛОВ
Вот уж точно сегодня в этом месте «широкого веселья москвичей» не наблюдается. Хотя в здании до сих пор сохранился ресторан, со стороны улицы Расковой расположен знаменитый отель «Советский», а со стороны Ленинградки - цыганский театр «Ромэн». Само здание после многочисленных перестроек утратило свои купола, делавшие его похожим на вокзал. А на Ленинградском проспекте движение такой интенсивности, что, превратись магистраль в каток, страшных аварий не избежать. По той же причине не стучатся в окно автомобилей «сбитенщики и продавцы горячих аэросаек». Хотя это не фантазия: на ТТК в пробках разгуливают современные лоточники - торгуют мороженым, детскими раскрасками и прочей мелочью.
Театральная площадь. ЦУМФото: wikimedia.org
Театральная площадь. ЦУМ
«Темп жизни усилился в сто раз. Всюду молниеносное движение колесных, крылатых, пропеллерных и прочих аппаратов. Существовавший еще в 1846 году торговый дом «Мюр и Мерилиз» в настоящее время разросся до баснословных размеров, причем главные отделы его соединены воздушными железными дорогами. Из-под мостовой вылетают многочисленные моторы. Где-то вдали пожар. Мы видим автомобильную пожарную команду, которая через мгновение прекратит бедствие. На пожар же спешат бипланы, монопланы и множество воздушных пролеток».
Театральная площадь. ЦУМ. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
«Все позастроили» - одна из любимых жалоб москвичей. Но посмотрите, какой гигантоманией страдали футурологи сто лет назад. Напророчили колоссальный торговый центр, буквально задавивший Большой театр . Кстати, торговый дом «Мюр и Мерилиз» (нынешний ЦУМ) действительно разросся, но не в высоту, а в ширину. Новое помещение построено в 1974-м на месте бывших Голофтеевского и Александровского пассажей, в 2007-м расширено почти до Кузнецкого Моста.
Красная площадьФото: wikimedia.org
Красная площадь
«Шум крыльев, звон трамваев, рожки велосипедистов, сирены автомобилей, треск моторов, крики публики. Минин и Пожарский. Тени дирижаблей. В центре - полицейский с саблей. Робкие пешеходы спасаются на лобном месте. Так будет лет через 200».
Полицейский с саблей в центре Красной площади - аллегория, конечно, сильная. На самом деле движение на главной площади столицы долгое время было довольно оживленное. В 1909 году по ней пустили трамвай, рельсы оставались до 1930 года. В 1938-м по брусчатке поехали автомобили. И только в 1963-м площадь стала пешеходной.
Красная площадьФото: Михаил ФРОЛОВ
Памятник Минину и Пожарскому (архитектор Иван Мартос) от центральной арки ГУМа в 1931 году «переехал» к Покровскому собору (собор Василия Блаженного). Связано это было со строительством Мавзолея Ленина, о чем ни один самый смелый футуролог в 1914 году предположить, разумеется, не мог.
Зато на открытке мы опять видим гигантское строение на территории Кремля. И царит настоящий транспортный хаос.
Кстати, предсказания о воздушном транспорте скоро должны сбыться. В столице собираются развивать сеть канатных дорог и запускать вертолетное такси. И если с канатками все более менее понятно (одна уже успешно работает на Воробьевых горах), то к аэротакси еще масса вопросов: где будут вертолетные площадки, удастся ли получить разрешение на полеты в центре Москвы (подробнее - на kp.ru). Одно слово - футурология!
ИСТОЧНИК KP.RU