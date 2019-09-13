Арт-квартал Хохловка: сбежать на развалины от московского гламура

Вы знаете, что такое Хохловка? Арт-квартал между Чистыми прудами и Китай-городом. Я тоже не знала, пока подруга Алена не повела меня туда со словами: «Такую Москву ты еще не видела».

Вывалились кирпичи

Мы шли по Чистопрудному бульвару, дошли до амфитеатра и свернули в Хохловский переулок. Остановились возле храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. Там рабочие носят мешки с цементом, очередной ремонт.

- Храму-то больше 400 лет, - говорит рабочий.

Дома вокруг обшарпанные, вывалились кирпичи. В дырах оставленные стаканчики от кофе, а на окнах надписи «давайте все переедем в Москву», «здесь была любовь» и другая непонятная философия. В голове сразу промчалось «срочно нужна реставрация».

- Вот мы и пришли, - говорила Алена, показывая на шлагбаум с цветочками.

Припаркованные мерседесы, на заборе граффити плачущей девушки в стиле поп-арт, на встречу идут две красотки на шпильках.

- Это какой-то параллельный мир. Все такое заброшенное, старое и модные девицы. Им нравится тусоваться на развалинах? В таких туфлях нужно идти в другие места, - говорю подруге.

- Такая фишка этого места. Плюс, о Хохловке знают не все, чужие здесь практически не ходят, - аргументирует Алена.

Приходят за вдохновением

О «своих» и «чужих» я поняла, когда зашла в первую попавшуюся дверь.

- Вам точно не к нам, - сказал парень, жующий макароны. - За платьями вам в следующую дверь.

- А что у вас? - интересуюсь.

- «Свои» все знают, - ответил парень и показал на дверь.

Захожу туда, куда указали. Внутри приличный бутик, все чистенько, платья а-ля 60-х годов, цены не маленькие - по 10 000 рублей. Консультант говорит, что одежду и пальто создает дизайнер Султанна Французова.

- Бутик здесь уже 14 лет. Почему выбрано это место — не знаю. Творческие люди сюда приходят за вдохновением, поболтать, порисовать. Тут рядом еще есть модное кафе, столько молодежи приходит, - говорит консультант.

Кафе Blanc утопает в зелени (очень освежает серые руины), возле столиков ретро-диванчики и кожаные кресла. Средний чек — 1500 рублей.

- В общем, это место - любовь хипстеров и девушек из Инстаграма, - говорит одна из посетительниц. - Но найти свободный столик практически невозможно. Бронировать нельзя, по факту. Цены высокие.

Заглядываю в очередные двери, табличка «SpaceMalina» — продают мешковатые платья по 6500 рублей, украшения ручной работы от 1000 рублей. В книжном магазине «Гиперион» можно найти редкую книгу независимого издательства, а при входе есть коробка с книгами по «нечеловечески низким ценам» - от 50 рублей. Рядом велосипед и на двери нарисованный верблюд - «Чиптрип» продает путешествия своего собственного туроператора.

Сбежать от московского гламура

Вижу черную дверь и, конечно, мне туда надо. Хотя подозреваю, что сейчас опять начнется: «свои» или «чужие».

- Привет! Ты забрать товар? - спрашивает девушка в шоуруме «Vlad Blad».

- Товар? - испуганно уточняю я.

- Ну, оборудование для тату.

На улице стоит девушка в стрингах и жарит мясо на гриле. Этот процесс снимает несколько фотографов и операторов. Присматриваюсь — нет, не Ольга Бузова. Иду к желто-зеленому зданию с большой розой, а там при входе бегают дети, женщина режет морковку.

- А здесь что? - спрашиваю.

- У меня сегодня День рождения, - говорит Александр. - Мы сняли этот особняк «Hohlovkavillage» и вот готовим салаты, коктейли.

- Поздравляю. Но почему в такой торжественный день именно здесь?

- Тут классно. Мы часто сюда сбегаем от московского гламура. Здесь можно сидеть на бордюрах, смотреть на людей, которые живут в этих покосившихся домах. Пить кофе или вино. Смеяться, танцевать, фотографироваться. Тут какой-то другой мир. Вроде бы и все старое, но «дышит» новой жизнью.

Интересно знать

- на входе в арт-квартал осталось название «Оригинал». Так место называли до 2006 года, здесь была мастерская у художников Дроздовых, которые и создавали весь «движняк». После это место стали называть Хохловкой;

- на одном из сараев есть новая вывеска «Подколпачный переулок», но такого в Москве не существует. Уже года три все гадают: откуда взялась вывеска? То ли прикол, то ли осталась после съемок кино.

Из истории

Зазеркалье Москвы

- Переулки были и остаются частью исторической Москвы, это своеобразный украинский квартал. Улица Маросейка раньше назвалась Малоросейкой, там есть рядом Хохловский переулок — там жили выходцы из Украины и даже храм с наименованием Святой Живоначальной Троицы в Хохлах, - рассказывает Павел Гнилорыбов, историк-москвовед, создатель канала «Архитектурные излишества».

Одно из зданий ХVII столетия, которое находится сейчас не в лучшем состоянии, это палаты, принадлежавшие видному дипломату, дьяку Емельяну Украинцеву. Там располагался архив Коллегии иностранных дел, где служили известные деятели русской культуры. Это о них писал Пушкин в романе «Евгений Онегин»: «Архивные юноши толпою на Таню чопорно глядят». В ХIХ веке весь комплекс был нотной типографией, которая принадлежала русскому музыкальному издателю Петру Юргенсону. Здания, по словам Павлам Гнилорыбова, построены так, что еще будут стоять сотни лет.

- Так уж получилось, что эти кварталы полузабытые, хотя являются сокровищницей старой Москвы. Эти кварталы снова открыли в 90-е годы, там было большое количество сквотов (самовольного заселения зданий), тусовок, модных показов. Там рядом много богемы, скульпторов, художников живет. Сейчас это стихийно сложившийся кластер, который возник не благодаря одному человеку, как это было с Винзаводом или Флаконом, а это такому содружеству. Там много граффити. Я бы назвал это место Зазеркальем Москвы, неформальной частью, над которым время не властно последние лет 15, - рассказывает создатель канала «Архитектурные излишества».

Будет ли реставрация?

Власти города пока не планируют никаких работ по реставрации зданий в Хохловском переулке. Исключением стала Московская межевая канцелярия. Это особняк XVIII–XIX веков, в который чертежники и землемеры переехали в 1770–1788 годах из Кремля. Во время реставрации зданию вернут исторический облик, а в будущем его планируется приспособить под офисы.

- В интересах арендатора провести работы максимально качественно и без промедлений, ведь после того, как специалисты нашего ведомства официально примут итоги реставрации, можно будет перейти на льготную ставку аренды и в ближайшие 49 лет платить всего один рубль за один квадратный метр в год, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.