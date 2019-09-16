Куда исчезла рыба с дома на Беговой

Россия для скучных. Заставь дурака богу молиться, он сами знаете, что. В последние несколько дней сеть упражняется в остроумии, пытаясь хоть чем-то заполировать чиновническую тупость. Летом чиновники объявили войну граффити. Поначалу наши корреспонденты обрадовались тому, что, наконец, исчезнет всякое непотребство. Но зря радовались. Вместе с ерундой закрасили прекрасные изображения, не просто украшавшие город, а попавшие в путеводители по Москве.

Исчез Портрет Станиславского на Бауманской. Исчезла знаменитая работа «В синем море, в белой пене» Рустама Салемгараева на Беговой. Не стало граффити «Послание» австралийского художника Финтана Мэги, которое появилось в 2014 году в рамках фестиваля уличного искусства.

Рисунок «Дайвинг в Москве» красовался на торце дома №6 стр. 3 по улице Старой Басманной.Фото: Павел КЛОКОВ

Как сообщила префектура ЦАО, правительство Москвы утвердило постановление, по которому в граффити разрешены только темы спорта, науки, искусства, также они могут быть посвящены историческим событиям и выдающимся личностям.

А в список запретных тем вошли насилие, жестокость, порнография, оскорбления, наркотики, табак, взрывчатка и дети в опасности.

Сейчас пользователи соцсетей ломают голову, что не устроило чиновников в прекрасных работах, действительно украшавших город. Допустим, в граффити на Рождественке могла смутить бутылка. И ее могли трактовать как пропаганду алкоголизма. А что не так со Станиславским? А с рыбой?

Рисунок с дайвером остался только в кафе.Фото: Павел КЛОКОВ

"Это порно или наркотики? Ах, нет. Это "дети в опасности"!" - иронизирует дизайнер Ирина Драгунская.

Автор работы, художник Рустам Салемгараев расстроен.

- Никакие это не дети в опасности, - говорит Рустам. - Я закладывал в свою работу метафору. Рыба - символизировала деревню, на которой всю жизнь неторопливо плывет человек.

Картина была выбрана в числе одной из лучших на фестивале "Лучший город земли" и за это организаторы разрешили Рустаму нанести рыбу и отважного морехода на фасад сталинской шестиэтажки. На работу ушло больше двух недель и за это время художник подружился с жильцами дома.

Рисунок рынка в доме 9 по Большому Харитоньевскому переулку.Фото: Павел КЛОКОВ

- Когда спускался с подъемника, находил внизу, на лавочке, пакетики с едой, с колой и записки с благодарностями, - вспоминает Рустам.

Потом, как вспоминает обитатель дома на Беговой, поэт Сергей Белорусец, на фасаде появилось и другое граффити. Куда как менее приятное: немного кривоватая стюардесса «Аэрофлота» - в красно-розовой форме и в пилотке.

-Ломились во все квартиры дежурные по подъездам, агитировали за стюардессу, собирали подписи жильцов. В обмен на обещания установить дополнительные дворовые и внутриподъездные камеры слежения, - рассказывает Белорусец. - По задумке, стюардесса должна была "уравновесить" граффити Салемгараева.

Уравновесила во всех смыслах.