Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег в 2019 году

На этой неделе аномально холодно, столицу ждут заморозки до -4 градусов. И в прогнозах синоптиков уже появилась дата, когда в Москве выпадет первый снег в 2019 году

У природы, может, и нет плохой погоды, но нормальной теперь тоже практически не бывает. Первые две недели сентября-2019 в Москве выдались аномально теплыми – со средней температурой на 5 с лишним градусов выше климатических норм.

Но сейчас все изменилось. Нынешняя неделя будет аномально холодной, с погодой, характерной для середины октября. Отклонение от нормы – те же 5 градусов, только уже в сторону холода.

Мало того: столицу и Подмосковье ждут ночные заморозки до -4 градусов. Синоптики рассказали и о том, кто в Москве выпадет первый снег в 2019 году. Не хочу вас расстраивать, но это может случится уже на днях.

Подробный прогноз погоды в Москве на 17 – 22 сентября, составленный синоптиками Гидрометцентра России:

Во вторник, 17 сентября, ночью +4...+9 градуса, днем +10...+15. Облачно, с прояснениями, дождь.

В среду, 18 сентября, под утро +2...+7 градусов, днем +8...+13, пасмурно и сыро.

В четверг, 19 сентября, ночью всего +1...+6, днем +7...+12, снова серо и мокро.

В пятницу, 20 сентября, ночью возможны заморозки до -2 градусов, днем +7...+12. Облачно, с прояснениями. И вместо дождя возможен уже мокрый снег или снег с дождем. Это не будет полноценный снег, от силы несколько снежинок покружатся в воздухе и тут же растают. Но те не менее – пусть и символический, но снег возможен.

В субботу, 21 сентября, ночные заморозки окрепнут до -4 градусов, днем -7...-12. И опять возможны небольшие осадки – в виде дождя, снега с дождем или мокрого снега.

В воскресенье, 22 сентября, станет чуть теплее. Под утро +2...+7, днем +11...+16 градусов, облачно, небольшой дождь.

Виноват в резком похолодании гигантский атлантический циклон, объясняют специалисты центра “Фобос”. Он же будет донимать гипертоников, сердечников и всех метеочувствительных людей своей “барической пилой”. Что эта за пила такая? Резкие скачки атмосферного давления. Если посмотреть на график, он будет выглядеть как пила: то вверх, то вниз.

В минувшие выходные давление было нормальным, сейчас резко падает, “дна” достигнет во вторник и среду (733 мм рт. ст.). К пятнице – субботе давление вновь повысится до 748 мм рт. ст., а в воскресенье опять пойдет вниз.