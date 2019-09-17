2019-09-17T00:27:30+03:00
Общество

Погода в Москве 17 – 27 сентября: Бабье лето еще вернется!

На этой неделе померзнем, но в самом конце сентября и в октябре снова согреемся. Синоптики дали прогноз погоды на 17 — 27 сентября
Юлия СМИРНОВА
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Погода в Москве 17 – 27 сентября: Бабье лето еще вернется!Погода в Москве 17 – 27 сентября: Бабье лето еще вернется!Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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У москвичей и так стресс – только что в шортах и босоножках гуляли, и теперь сразу нужны сапоги и теплые куртки. А тут синоптики еще и первым снегом пугают, и заморозками до -4.

Но это они просто начали с плохой новости. Есть и хорошая новость в прогнозах на 17 — 27 сентября. Бабье лето еще вернется. Когда? Метеорологи слегка расходятся в датах. Что не удивительно – прогнозы на столь долгий срок, больше чем на неделю вперед, штука не особо надежная. Впрочем, синоптики единодушны в том, что впереди еще будут теплые деньки. И это радует. А чей прогноз точнее, увидим.

В центре “Фобос” считают, что Москву ждет еще как минимум две порции хорошей осенней погоды. Первая – ровно через неделю, с 23 по 27 сентября. Будет солнечно и без дождей, воздух прогреется до +15...+16 градусов. Конечно, не +25, как на прошлой неделе, но для конца сентября очень даже комфортно. Потом – снова похолодание и дожди. И очередное возвращение бабьего лета после 2 октября

В Московском метеобюро обнадеживают, что потеплеет даже до +20 градусов, и случится это 25 – 26 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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