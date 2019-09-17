2019-09-17T10:24:44+03:00
Общество

«В Европе мусор запрещено закапывать в землю - только сжигать»: Специалисты обсудили переход Московской области к новой системе утилизации отходов

В качестве образца эксперты приводят опыт Японии и стран ЕС
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Как известно, мусорные полигоны Московской области готовятся к рекультивации, на некоторых площадках процесс уже запущен. Отходы, которые производит столичный регион, в будущем должны будут утилизироваться на мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводах - регион приступает к их строительству. Как показывает опыт многих стран, современные предприятия такого типа не доставляют никаких хлопот экологии и жителям. Зачастую они вообще находятся на территории крупных городов, мегаполисов. Так, например, устроена система утилизации мусора в высокотехнологичной Японии.

По федеральному проекту «Чистая страна» будут построены пять мусоросжигательных заводов, отвечающих самым строгим требованиям экологической безопасности. Четыре - в Московской области, еще один - в Татарстане. (Общий бюджет - 150 млрд. рублей). Их возведением будет заниматься корпорация «Ростех».

- Строительство мусоросжигательных заводов полностью решит проблему утилизации отходов, - рассказал журналистам РБК генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов. - В мире пока никто ничего другого не придумал. Сначала идет сортировка (мусора, - Авт.), потом где-то процентов 40–50 можно повторно использовать. А все остальное нужно либо закапывать, либо сжигать. В Европе, к примеру в Швейцарии, нет территорий. У них даже килограмм запрещено закапывать в землю, только сжигать. В Японии то же самое. К сожалению, просто раньше вопрос так остро не ставился. Мы открыли ящик Пандоры, вот и начался шум такой. А если бы вот не трогали, так бы валили все в землю и закапывали.

Два первых мусоросжигательных завода, построенных по проекту «Чистая страна», должны заработать уже весной 2021 года - в Наро-Фоминском и Воскресенском городских округах. В начале 2022-го два аналогичных предприятия будут открыты в Богородском и Солнечногорском округах.

По словам Сергея Чемезова сейчас строители идут четко по графику.

Экологи подтверждают, что мусоросжигательные заводы современного типа безопасны. Более того, при переработке отходов они дают тепло и электричество.

- При соблюдении всех норм и регламентов мусороперерабатывающие заводы абсолютно безопасны для жителей близлежащих территорий, - объясняет эколог, замдиректора Института географии РАН Аркадий Тишков. - Это подтверждается опытом других стран. При этом у них нет полигонов, как у нас, отходы сразу уходят на переработку. Я полностью поддерживаю экологичные проекты строительства МСЗ с высокотемпературным пиролизом, с раздельным сбором мусора. Эта технология разработана, в том числе и российскими исследователями. Проекты реализуются в ряде регионов, например, в Орловской области.

Чистое сжигание мусора без разделения – тоже имеет место быть, но при очень высокой температуре. Оно дает и тепло, и электроэнергию. Такие заводы стоят прямо в центрах европейских столиц. Я лично видел в Японии, в Австрии.

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