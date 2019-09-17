Экстремальный аттракцион Zipline.Moscow: как спуститься с крыши «Лужников» за 20 секунд

Подняться на крышу стадиона «Лужники» и спуститься с нее за 20 секунд — это не фантастика. Теперь любой желающий может воспользоваться уникальным троллейным маршрутом. Наш корреспондент узнала, какие нужны навыки и прокатилась на новом аттракционе Zipline.Moscow (зиплайн).

Зиплайн придумали не в России, подобные конструкции использовали для транспортировки в Альпах, в тропических лесах Коста-Рики. Потом аттракционы стали делать в ущельях и горных местах.

- В Сочи, например, зиплайн позволяет насладиться красотой природы, а какая фишка у московского аттракциона? - спрашиваю.

- В Москве это первый и единственный зиплайн. Перед полетом у посетителей есть возможность посмотреть на поле «Лужников», когда там не идет футбол. Зона старта находится под крышей главного стадиона страны, виды оттуда прекрасные, - говорит Лев Кассиль, основатель компании Zipline.Moscow. - Особенность этого зиплайна - он экстремальный. Это не прогулочный зиплайн, здесь все же скорость больше. Поэтому и эмоций много.

В спорткомплексе начал работать уникальный троллейный маршрутФото: Михаил ФРОЛОВ

Подготовка и разработка проекта велась три года. Комплектующие и оборудование для маршрута создали мировые лидеры в этой области.

- Все протестировано, можно начинать, - говорит Лев Кассиль.

Специальная подготовка никакая не нужна, поэтому заходим на стартовую станцию. Получаю страховочные обвязки и каску — такие же, как у альпинистов, подпись в журнале по технике безопасности, оставляю все вещи в ящике (телефон, рюкзак). Инструктаж от тренера и мы заходим в стадион «Лужники», проходим по пустым трибунам (можно быстро сделать селфи).

- Твоя задача — держаться за специальные ролики. Две руки не отпускать, - говорит тренер.

- А на какой мы сейчас высоте? - спрашиваю.

- 30 метров. Длина маршрута — 207 метров. Скорость движения - 40 км в час. Спускаться можно в паре. Но это не страшно.

Специальная подготовка никакая не нужнаФото: Михаил ФРОЛОВ

Спускаться и, правда, совсем не страшно, можно кричать от восторга. Держишься двумя руками за ручки, а под ногами деревья, слева - новый бассейн, справа - высотка МГУ, а впереди - Москва-река. Красотища. Приземление происходит на деревянную платформу, сразу хочется сказать, что ногами тормозить не придется, вас аккуратно снимет тренер, подставив специальную лестницу. После спуска хочется только одно: еще разок прокатиться, потому что получаешь очень классные эмоции.

ВАЖНО

Это безопасно?

Для спуска по маршруту всем посетителям предоставляется специализированное снаряжение. Оно включает в себя страховочные обвязки и защитные каски, аналогичные тем, которые используют альпинисты. Комплектующие и оборудование для маршрута созданы мировыми лидерами в данной области, включая компании Petzl, Kong, Vento и Head Rush.

Есть ограничения?

- воспользоваться маршрутом смогут как взрослые, так и дети,

- специальная подготовка или навыки не требуются,

- весовое ограничение: от 30 до 120 кг,

- при сильном ветре и во время дождя маршрут будет закрываться.

Подняться на крышу стадиона «Лужники» и спуститься с нее за 20 секунд — это не фантастикаФото: Михаил ФРОЛОВ

О работе и ценах

Где: улица Лужники, 24 строение 19А (рядом с «ПандаПарк» и Аквакомплексом «Лужники»). Ближайшая станция метро «Воробьевы горы».

Когда: ежедневно с 10.00 до 20.00, сеансы каждые 30 минут. Период работы: с апреля по ноябрь.

Стоимость: один спуск - 1300 рублей в будни, 1500 рублей в выходные, два спуска - 2500 рублей. Тариф семейный - взрослый+ребенок - 2500 рублей, дополнительный ребенок - 700 рублей. Для групп от восьми человек - 1000 рублей с каждого.