«Скорее всего, губка была в химикатах»: в Подмосковье продавали батон с сюрпризом внутри

В городе Чехов в одном из сетевых магазинов продавали батон с губкой для мытья посуды внутри. На находку пожаловались сами покупатели. Коллеги Валентин Деженков и Михаил Пивнов зашли в магазин по пути на работу и купили там нарезной батон. Как оказалось, внутри ломтей были куски губки.

- Мы, честно говоря, не выковыривали губку из хлеба, - рассказывает Михаил Пивнов. - Но скорее всего, она была в химикатах. Мы поехали в магазин, где все это купили, и нам вернули деньги.

Потом покупатели написали жалобу в костромскую компанию «Русский хлеб», которая и выпускает батоны. Правда, там внятного ответа пока тоже не получили. Михаил написал жалобу и прислал фото, на следующий день ему позвонили.

- Звонила какая-то девушка из холдинга, куда входит эта компания. Разговор был крайне странный. Мне предложили: «Можем возместить вам испорченную продукцию». Я говорю: «Что, булку хлеба привезете». А мне на полном серьезе отвечают: «Мы можем больше. Две», - вспоминает Михаил.

В компании пообещали: посмотрят камеры на производстве и выяснят, как губка попала в тесто. Правда, о результатах проверки пока не сообщают ни пострадавшим покупателям, ни журналистам «Комсомольской правды».

- В главной компании выяснили, что Валентину звонили журналисты и попросили: «Если что, скажите, что мы извинились». Но по факту фразы «Приносим свои извинения» не прозвучало, - возмущается Михаил. - Это и обидно. Все бы ничего, мы взрослые люди, похохотали. Но ведь это могло достаться ребенку, который съел бы эту губку не раздумывая. И что тогда?

В группе компаний «Грейн Холдинг» заявили: о том, чем кончилась проверка, сообщить пока не готовы, и попросили перезвонить завтра.