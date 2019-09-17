2019-09-17T18:35:03+03:00
Общество

Сергей Собянин: Москва готова к отопительному сезону

В течение летних месяцев были проведены все необходимые работы
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Сергей СобянинСергей СобянинФото: Евгения ГУСЕВА
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В Москве резко похолодало, как раз время вспомнить об отопительном сезоне. А город готов. В летние месяцы проводились все необходимые работы по профилактике и ремонту систем тепло- и энергоснабжения внутри домов, сетей и станций. Об этом 17 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, который осмотрел насосно-перекачивающую станцию "Марьинская" ПАО "МОЭК".

- В этом году город провел полную ревизию, подготовился к зиме. Готовность системы сегодня, можно сказать, реализована. Город готов к зиме. Один из примеров работы МОЭК - реконструкция НПС, которая превращена в такие уже современные технологии, управляемые централизованно, безлюдно. Один из крупных объектов, который обеспечивает теплом около 400 тысяч жителей, - сказал Сергей Собянин.

Так как в городе ведется системная работа по модернизации инженерной инфраструктуры Москвы, то и уровень износа коммунальных сетей и оборудования в Москве последовательно снижается. Один из примеров - насосная станция "Марьинская", которая обеспечивает теплоснабжение 400 тысяч жителей Братеево и Марьино. За три месяца было проведено полное переоснащение станции новым оборудованием.

Насосная станция "Марьинская" находится в Задонском проезде с 1993 года. Основная задача станции - возврат отработанного теплоносителя от потребителей на ТЭЦ-26 "Мосэнерго". Тепло от нее получают 414 зданий в районах Братеево и Марьино, включая 248 жилых домов, 30 школ, 36 детских садов, 1 промышленный объект, 81 административное здание и 18 зданий иного назначения.

КОНКРЕТНО

Что установили на ТЭЦ-26 "Мосэнерго":

- 7 сетевых насосов типа WILO производительностью 2 тыс. куб.м в час и КПД не менее 0,8;

- комплекс технологических защит на основе электромагнитных клапанов отечественного производства типа МБСУ (мембранные сбросные устройства) и клапан рассечки на основе поворотного затвора, защищающие теплосеть от резкого повышения давления. Клапаны снижают вероятность повреждения трубопроводов и оборудования у потребителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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