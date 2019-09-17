Готовьтесь платить: утвержден предварительный тариф на движение по новой московской кольцевой дороге

В столице полным ходом идет строительство ЦКАД (Центральной кольцевой автодороги), которая станет чем-то вроде дублера МКАДа. Последний из-за бесконечных пробок давно сыскал дурную славу. Так что автомобилисты ждут не дождутся, запуска новой трассы. Но есть одно но. Почти все участки новой дороги будут платными. На днях Автодор озвучил предварительный тариф — от 2,5 рубля за километр пути.

- Участки, проходящие по территориям Наро-Фоминского и Одинцовского городских округов, а также Истры и Солнечногорска будет бесплатным, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Объясняется это просто. Это те участки дорог, которые уже существовали ранее и стали лишь частью нового комплекса.

Строительство ЦКАД обещают завершить уже совсем скоро— в 2021-м году. Трасса пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы примерно в пятидесяти километрах от МКАД.

КОНКРЕТНО

ЦКАД будет состоять из пяти частей— так называемых пусковых комплексов. Общая протяженность нового кольца составит 336 километров.

ЦКАД-1— от трассы М4 «Дон» до 11-го км трассы А-107 «Малая Бетонка»;

ЦКАД-2 - «Звенигородский ход» — от М3 «Украина» до М10 «Россия»;

ЦКАД-3 — от М11 Москва — Санкт-Петербург до М7 «Волга»;

ЦКАД-4 — от трассы М7 «Волга» до М4 «Дон».

ЦКАД 5 - (от трассы М10 «Россия» до М11 Москва — Санкт-Петербург;