В чем выгода Московских центральных диаметров: Сэкономим время и деньги за билет

Московские центральные диаметры (МЦД), по информации РЖД, запустят уже в ноябре. Поезда по первым двум маршрутам, Белорусско-Савеловскому (от Одинцова до Лобни) и Курско-Рижскому (от Нахабина до Подольска), будут курсировать с интервалом в 5 - 6 минут в час пик. Расписание такое же, как у подземки, - с 5.30 до 1.00.

Подробнее о новшестве рассказал на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) первый заместитель начальника метрополитена столицы Роман Латыпов.

Роман Латыпов.Фото: Светлана ВОЛКОВА

ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ ПРЕВРАТЯТ В ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

- Роман Маратович, а зачем нам МЦД? Метро работает, МЦК тоже, и на пригородных электричках уже сейчас можно по городу ездить...

- Проект МЦД нужен для интеграции пригородной железной дороги, которая проходит по Москве и области, в систему городского транспорта столицы. Для примера: Московское центральное кольцо (МЦК) в будни перевозит более 500 тысяч пассажиров в сутки. МЦК - это фактически железная дорога, но при этом она полностью интегрирована в систему городского транспорта. На кольце все, как в метро: и сервис, и билеты с тарифами, и навигация, и объявления. И называется МЦК - 14-я линия метрополитена. С МЦД логика такая же. Горожане смогут пользоваться линиями МЦД так же, как обычным городским транспортом. А самым удобным билетом на общественном транспорте останется карта «Тройка».

- Сейчас на пригородных электричках платишь за количество зон, которые проехал. На МЦД будет так же?

- Мы станем поощрять поездки, которые выгодны с транспортной точки зрения, а не с финансовой. Сейчас в пригороде действует зональная система оплаты, когда дешевле доехать до крайней станции маршрута, ближайшей к началу Москвы. Например, если я еду по Курскому направлению, мне выгоднее доехать до Царицына, чем до Курского вокзала. Если еду из Одинцова, то дешевле добраться до Филей, чем до Белорусского вокзала. Получается, что окраинные станции, которые пересекаются с железной дорогой, сильно загружены. На МЦД тарифы направлены на то, чтобы пассажир добрался туда, куда ему нужно, при этом мог проехать сквозь город. Благодаря этому разгрузятся окраинные железнодорожные станции, вокзалы и линии метро. Потому что многие пассажиры, вместо того чтобы после электрички продолжать путь от того же Царицына по Замоскворецкой линии метро, просто поедут на МЦД туда, куда им нужно. Это позволяет экономить на оплате поездок и жителям Москвы - до 50%, и жителям Московской области - до 75%. Теперь зон будет три - Центральная, Пригород и Дальняя (см. «Конкретно»).

- Некоторые уверены, что на диаметрах будет удобнее ездить в основном жителям Подмосковья...

- Это не так. Если около дома появится станция МЦД, но там нет метро, то пассажир фактически получает около дома станцию метро.

ВАЛИДИРУЙ ИЛИ ПЕРЕПЛАТИШЬ

- Обязательно на всех станциях МЦД нужно будет валидировать билет на входе и выходе. Иначе не получите бесплатную пересадку в метро. Тариф «90 минут», который в течение 90 минут дает право на бесплатную пересадку, будет действовать с момента первого входа на МЦД. Если же пассажир едет из Дальней зоны, то 90 минут начнут действовать с момента въезда в зону Пригород.

- А если забыл приложить билет к валидатору?

- Пассажир просто не получит бесплатную пересадку на метро, и у него спишется еще одна поездка.

- Карту «Тройка» надо новую покупать?

- Нет. Если помните, во время запуска МЦК работала специальная программа для перекодирования карт. Для этого достаточно записать на карту любой билет или просто пополнить счет «Кошелек», и карта автоматически обновится. Все записанные на «Тройку» билеты на месяц или на 60 поездок продолжают работать в Центральной зоне. А вот такие же проездные, но бумажные, на МЦД действовать не будут. Еще нюанс - остаются все билеты для обычных электричек, которые были до этого и сейчас действуют в пригороде. Но по ним нельзя будет бесплатно попасть в метро.

Три зоны МЦД

- Поезда «Иволга» на МЦД будут ходить по тем же путям, что и обычные электрички. Допустим, человек стоит на платформе, подъезжает пригородный поезд. Можно на нем поехать с картой «Тройка» или надо ждать «Иволгу»?

- Пассажиру не нужно ждать, не нужно выбирать «Иволгу» или какую-то другую электричку. В любой поезд, который будет проходить по маршрутам МЦД, можно будет сесть и проехать по МЦД. Пассажиру не нужно будет уточнять расписание. Все, как в метро: вы приходите на платформу и знаете, что через какое-то время придет поезд. Даже не нужно знать, какой это поезд - обычный или «Иволга». Обычные электрички пойдут параллельным графиком с МЦД, то есть будут останавливаться на всех остановках. Разумеется, это не касается поездов-экспрессов.

- Можно ли будет ездить во всех зонах МЦД по безлимитному билету?

- Безлимитные билеты, по которым вы сейчас ездите в метро, будут действовать только в Центральной зоне. Но сейчас обсуждаем с правительством Московской области абонементы, по которым можно будет без лимита ездить в зоне Пригород.

- На некоторых остановках наземки и метро пассажиры, проезжая мимо, слышат сейчас объявления о будущих пересадках на МЦД. Но платформы диаметров часто находятся далеко от станций метро и автобусных остановок. Их подвинут ближе друг к другу?

- На МЦД где-то есть наземные переходы, где-то нужно будет, как на МЦК, выходить на улицу для перехода. Совместно с РЖД занимаемся переносом железнодорожных платформ ближе к остановкам автобусов и метро. Чтобы для пассажиров пересадка стала короче. Но не везде это возможно, как и на МЦК. Поэтому пассажиры пользуются наземными переходами. Например, от платформы «Тестовская» на железной дороге до МЦК «Деловой центр» идти больше 10 минут. Но несколько тысяч пассажиров каждый день этот путь все равно проделывают.