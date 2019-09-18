Наше Подмосковье. В лучший вуз - через спецкласс

В Подмосковье сейчас настоящий ренессанс системы образования. Качество знаний, которое дают в школах Московской области, за несколько лет совершило большой рывок. Это касается не только педагогического состава, но и технической прокачки школ - нынешние дети имеют возможность заниматься в классах, оборудованных по последнему слову техники. Год от года растет число ребят, которые получают высшие баллы на ЕГЭ и ГИА. Растет число выпускников, поступающих в лучшие российские вузы. Большую лепту в этот рывок вносят специализированные классы, в которых собирают детей с талантами по тому или иному предмету. Профильные классы формируют после сдачи ГИА - ребята проходят специализированное обучение уже на финишной прямой, в 10 - 11-х классах, когда нужно хорошенько поработать перед поступлением в вуз на выбранную специальность. Можно сказать, что это золотой резерв школ. В этом учебном году таких классов в Московской области уже почти 3500 (см. «Конкретно»).

549 ДОГОВОРОВ С ВУЗАМИ

- В профильные классы набирают учеников, учитывая их интересы и способности, - рассказывает первый зампред правительства Московской области, министр образования Подмосковья Ольга Забралова. - Учебная программа для таких классов строится на основе определенных направлений.

- Насколько известно, есть школы, у которых есть партнерские отношения с лучшими вузами России и их ученики заранее знают, куда будут поступать. Можете привести примеры?

- Действительно, сегодня многие школы заключают соглашения с вузами для реализации профильного обучения. То есть программа обучения в школах соответствует подготовке к экзаменам в вузе. Сами же университеты получают хорошо подготовленных студентов, планирующих связать свою будущую жизнь с той или иной профильной отраслью. В данный момент в Подмосковье действует 549 таких договоров. Например, «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы (он находится в Долгопрудном. - Авт.) в рамках договора о сотрудничестве взаимодействует с МФТИ. Совместно с МФТИ в лицее ведут исследовательскую работу по геномной инженерии, нейротехнологии, нейромоделированию и лабораторному анализу. Красноречивая цифра: из 64 ребят, которые выпустились из школы в этом году, 36 поступили именно в Физтех, МФТИ.

Еще пример. Коломенская МБОУ СОШ № 15 уже более десяти лет сотрудничает с Государственным социально-гуманитарным университетом, который работает в той же Коломне. В школе есть педагогический класс - с ребятами занимаются в том числе и преподаватели вуза. И ежегодно более половины выпускников поступают в ГСГУ. По итогам 2018/19 учебного года из 26 окончивших школу парней и девушек студентами вуза стали 15 человек.

Ольга Забралова. Фото: Министерство образования МО

70% ВЫПУСКНИКОВ ИДУТ В ПРОФИЛЬНЫЕ ВУЗЫ

- Какой процент выпускников спецклассов в итоге поступает в профильные вузы?

- В целом по Московской области это более 70%. Очень хорошие цифры.

- Можно ли сказать, что в профильных классах учатся самые талантливые ученики своих школ? Или это не всегда так?

- В целом, возможно, это именно так. Но всегда бывают исключения. Каждая школа имеет право на уровне среднего общего образования проводить индивидуальный отбор в профильные классы. (Еще раз напомним: это - 10 - 11-е классы. - Авт.). Правила приема в 10-й класс школа разрабатывает самостоятельно. Поэтому в профильные классы поступают дети, хорошо мотивированные на выбор того или иного направления. Дети, которые в 9-м классе сдавали экзамен по профильному предмету и набрали наибольшее количество баллов при индивидуальном отборе в 10-й класс.

P. S. Чаще всего родители и дети задумываются о поступлении в профильных классах задолго до сдачи госэкзаменов по окончании 9-го класса. О том, какие в вашей школе есть профильные классы и какие в них есть требования к поступлению, можно узнать на сайте вашей школы или у педагогов. Начался новый учебный год. Самое время подумать о будущем.

СКАЗАНО

«Один из главных приоритетов деятельности нашего президента - модернизация, совершенствование, улучшение системы образования. Благодаря педагогам, директорам школ мы стараемся давать положительные результаты. Мы большое значение уделяем качеству образования».

(Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Московской области.)