Свадебный бум на день трех девяток: В Москве 19.09.19 поженятся больше 700 пар

Вот и настал день трех девяток - 19.09.19. Сегодня в Москве поженятся больше 700 пар. Красивая дата выпала на четверг, а в этот день обычно регистрируют браки только во Дворцах бракосочетания. Но в этот раз сделали исключение: торжественные церемонии проведут еще в 28 отделах столичного ЗАГСа.

А вот нумеролог Евгения Белова предупреждает всех, кто гонится за девятками. Не бывает универсального хорошего числа. Красивая дата может сыграть злую шутку.

- Любая дата, которая была бы благоприятна для заключения брака, подбирается строго индивидуально, - уверена нумеролог. - Может быть такое, что пара, которой сильно понравилась дата, распадется именно из-за этих красивых цифр. У них может быть нумерологическая несовместимость. Так что хочу предостеречь пары от бездумного подбора цифр.

В общем, хотите - верьте в магию чисел, хотите - нет. А всем молодым желаем счастья. Горько!