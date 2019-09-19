Московский НПЗ поддержал общероссийскую акцию «Сохраним лес»

«Сохрани лес» - часть ежегодной Всероссийской акции «Живи, лес!», которая проводится каждую осень уже восемь лет и включает в себя множество мероприятий, связанных с экологией. И с каждым годом число участников осеннего экомарафона только растет. Не остался в стороне и Московский НПЗ, который в рамках общероссийского движения, провел акцию по озеленению территории. Ее было решено организовать по приглашению Московского городского отделения Всероссийского общества охраны природы. Более ста саженцев появились на территории бывших открытых очистных сооружений устаревшего типа, которые были полностью ликвидированы в ходе первого этапа модернизации предприятия в 2011-2016 годах.

В рамках программы развития Московского НПЗ были созданы инновационные биологические очистные сооружения «Биосфера». Они позволили добиться степени очистки воды до 99,9% и возврата в производство до 80% воды. В 3 раза было сокращено потребление речной воды и снижена нагрузка на городские очистные сооружения.

Как отметила депутат Московской городской Дума Инна Святенко, которая приняла участие в акции, Московский НПЗ не только планомерно модернизирует производство, чем выполняет данные городу обязательства по снижению воздействия на окружающую среду, но и принимает активное участие в озеленении города.

«Ни одно предприятие столько деревьев не посадило. Сейчас это уже больше тысячи деревьев. Жители близлежащих районов с большой радостью откликаются на экологические акции, которые делаются совместно с заводом», - добавила она. К слову, количество деревьев на территории предприятия на четверть превышает процент озеленения по Москве.