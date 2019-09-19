2019-09-19T14:33:15+03:00
Национальный вопрос в России

Уживутся ли два языка в одной голове?

С началом нового учебного года опять вспыхнула полемика: должны ли и так перегруженные занятиями дети изучать еще и родную речь. В спор вступили все - от родителей до академиков
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Но, по мнению Федерального агентства по делам национальностей и журналистов «Комсомольской правды», двух мнений быть не может. Потому что:

- жив язык - жив народ,

- если ты чтишь предков, то обязан знать их язык,

- языковое разнообразие 193-х народов, проживающих в России, - наше общее богатство,

- знание более одного языка развивает любого человека.

Именно поэтому «КП» и ФАДН России продолжают прием заявок на III Всероссийскую премию за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». Если у вас есть проекты, направленные на сохранение родного языка, заполняйте заявку и участвуйте в конкурсе и, может, именно на вашем языке завтра заговорит весь мир!

Подробности https://www.kp.ru/daily/27026.7/4089194/

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