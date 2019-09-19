Пешеходный мост, воркаут и семиметровая елка: как благоустроят квартал Match Point

Квартал Match Point на западе столицы готовится стать одним из самых ожидаемых проектов 2019 года - окончание строительства объекта запланировано на конец декабря. Получив сразу несколько профессиональных наград, комплекс апартаментов на улице Василисы Кожиной, 13 снова собирается приятно поразить экспертов и, главное, будущих жителей. Компания «Галс-Девелопмент» приступила к благоустройству внутреннего двора: в его концепции использованы самые современные тренды ландшафтного дизайна.

ПЛОЩАДЬ ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ И ТИХИЕ УГОЛКИ

За стенами МФК Match Point кипит жизнь мегаполиса, а внутренний двор квартала, напротив, станет тихим и уютным пространством.

- Компания «Галс-Девелопмент» уделяет особое внимание разработке концепции благоустройства на каждом объекте, создаваемой на основе изучения потребностей современного городского жителя, - рассказал Иван Зуев, вице-президент «Галс-Девелопмент». - Внутренний двор квартала Match Point представляет собой комфортное общественное пространство, разделенное на функциональные зоны с ландшафтным дизайном, большой площадью озеленения и детским игровым комплексом.

Создатели проекта сделали ставку на зонирование: внутридворовое пространство площадью 4,5 тыс. кв. м. разделено на две зеркальные части, изолированные друг от друга благодаря ландшафтным решениям. Здесь разместятся сразу несколько тематических зон, плавно перетекающих одна в другую: площадка для проведения праздников, зона отдыха, детские площадки, площадки для занятий спортом. «Сердцем» внутреннего двора станет площадка для поведения праздников: здесь появится огромная рождественская ель выстой 7 метров.

ДЕТЯМ - ГОРКИ, ВЗРОСЛЫМ - ВОРКАУТ

Для прогулок и занятий спортом во дворе квартала предусмотрены сразу несколько зон активности: тренажеры, воркаут (спортивная площадка для уличной гимнастики с брусьями, шведской стенкой и т. д.) и беговая дорожка длиной 185 метров.

У маленьких жителей квартала Match Point появится своя собственная территория: игровой городок с песочницей, качелями и каруселями. На площадке установят яркие фонари, сделают подсветку деревьев, а на скамейках - светодиодную подсветку, поэтому даже вечером в детской зоне будет светло как днем. Любимым местом игровой площадки у ребят наверняка станут высокие горки с холма в песчаное покрытие и холмы, на которые можно будет залезть с помощью канатов. Все объекты на детской площадке изготовлены из качественных материалов и максимально безопасны.

Детскую, спортивную и другие зоны будут разделять рельефные холмы, о близости к природе жителям напомнит натуральное покрытие двора - камень, песок, галька, щепа. На территории будут высажены цветы и деревья - сербская ель, пихты и туи. Ближе к фасадам домов посадят средние и крупные кустарники с многолетними цветами: сирень, гортензию, спирею, калину, можжевельник. Запах листвы, цветов и хвои во время прогулок будет создавать у жителей и гостей комплекса ощущение покоя и уединения.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ДИНАМО» - ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

Частью квартала Match Point станет важный для столицы социальный объект - волейбольный спорткомплекс «Динамо». Его открытие также запланировано на конец 2019 года. Пятиэтажная крытая спортивная арена на 3500 мест станет домом для титулованной московской волейбольной команды «Динамо» и центром притяжения для многочисленных болельщиков. Владельцы апартаментов в МФК Match Point окажутся в самой гуще спортивной жизни столицы и станут очевидцами самых ожидаемых матчей. Да к тому же смогут пользоваться всей инфраструктурой спорткомплекса - от фитнес-залов до детских спортивных секций. Только представьте себе: огромный спортивный комплекс площадью 23 тысячи квадратных метров с волейбольной ареной, двумя полями для тренировок, залом физподготовки, банным комплексом, медцентром, массажными кабинетами. Создатели предусмотрели здесь все - вплоть до пресс-центра и зон для спортивных комментаторов. Сама арена выполнена по принципу «трансформера», что позволит использовать площадку и для организации баскетбольных матчей.

Как многолюдные спортивные события будут совмещаться с повседневной жизнью квартала? Посетители арены смогут пользоваться отдельной автостоянкой, спрятанной под землей. Кроме того, жилая зона квартала будет оставаться приватной, куда посторонние прохожие попасть не смогут. А зоной спортивного комплекса смогут пользоваться все желающие, не нарушая покой местных жителей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Улицу Василисы Кожиной и Филевский парк свяжет надземный переход

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал журналистам: со стороны МФК Match Point через пути железной дороги и дублер Кутузовского проспекта будет построен надземный переход. Пешеходный мост длиной 122 метра свяжет жилые кварталы района Филевский парк, Кутузовский проспект и станцию метро «Парк Победы». Им станут пользоваться и жители квартала Match Point, и болельщики, стекающиеся на матчи волейбольной арены «Динамо».

- С его помощью жители районов Дорогомилово и Филевский парк смогут быстро попасть к территории жилого комплекса Match Point, на улицу Василисы Кожиной и к волейбольному центру, - рассказал Сергей Кузнецов. - Кроме того, он будет выполнять важную связующую роль между железной дорогой и Северным дублером Кутузовского проспекта.

Главный архитектор столицы подчеркнул: строительство этого участка дороги идет очень быстро. Так что пешеходный мост возле Match Point появится уже совсем скоро.

СПРАВКА «КП»

Двадцать минут до стен Кремля

МФК Match Point разместился на западе столицы, неподалеку от Филевского парка и станции «Парк Победы». Двадцать минут по прямой на метро - и вы у стен Кремля. Комплекс состоит из нескольких зданий переменной этажности от 13 до 28 этажей и включает в себя 1545 апартаментов бизнес-класса и спортивную волейбольную арену на 3500 зрителей.

КСТАТИ

Оригинальный проект квартала Match Point уже завоевал несколько наград, получив высшую оценку профессиональных экспертов. В 2015 году ему присудили премию Urban Awards в номинации «Премьера года». В 2016 году Match Point стал победителем премии «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Новостройка Москвы № 1». А в 2017 году завоевал награду Move Realty Awards в номинации «Апартаменты бизнес-класса - Москва».