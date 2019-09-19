Первый снег засыплет Москву уже в выходные

Осень в этом году явно сачкует. До середины сентября стояла летняя погода. А в выходные, 21 – 22 сентября, она станет почти зимней! Преувеличиваю, но не сильно - картина за окном будет такой, как в начале ноября, не радуют в Московском метеобюро.Первые заморозки до -2 градусов в Подмосковье возможны уже под утро в пятницу или в субботу. В мегаполисе 0...+5 градусов. Днем +9...+11, облачно с прояснениями, лишь местами небольшой дождь.

В воскресенье станет совсем неуютно. Даже днем всего +5...+7 градусов, пронизывающий северный ветер будет свистеть с порывами до 22 метров в секунду. И вдобавок мокрый снег или снег с дождем. По ощущениям будет казаться, что температура минусовая, предупреждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. До климатической нормы воскресная погода не дотянет 4 – 5 градусов.

Хотя нет, это еще не все сюрпризы погоды. Атмосферное давление сейчас растет, в субботу будет в норме, а в воскресенье рухнет практически на дно, до 730 – 732 мм рт. ст. - это на грани рекорда для конца сентября. Синоптики называют такую ситуацию “барической пилой”: на графике скачущее вверх-вниз давление выглядит как зубья пилы.

В начале следующей недели, 23 – 24 сентября, погода станет приятнее. Уже никаких осадков, солнце. Хотя и прохладно, днем не выше +10...+12 градусов, по ночам -2...+3.