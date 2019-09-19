2019-09-19T19:41:46+03:00
Досуг

Личную «Волгу» Юрия Гагарина выставили на ВДНХ

Машину с небесно-голубым салоном можно увидеть в павильоне «Космос»
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Служебный автомобиль Юрия Гагарина выставили на показ публике в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.Служебный автомобиль Юрия Гагарина выставили на показ публике в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Служебный автомобиль Юрия Гагарина выставили на показ публике в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Речь о машине «Волга М-21».

- Несмотря на солидный возраст, «Волга» находится в хорошем состоянии. Экспонат, установленный в самом начале экспозиции центра, посетители смогут посмотреть на машину и сфотографировать, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

В советские годы иметь «Волгу» могли только чиновники, богатые люди или герои СССР. Юрию Гагарину черная машина досталась от правительства за успешный полет в космос. Сам седан ГАЗ-21 – не эксклюзив, а вот салон уникальный - внутренняя отделка выполнена в небесно-голубом цвете.

- В июне 1961 года Юрий Гагарин на общих основаниях сдал экзамены на водительские права и использовал машину для личных целей – ездил с семьей на отдых, на малую родину, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

На подаренной машине космонавт передвигался до момента своей гибели, осенью 1970 года вдова Валентина Гагарина передала «Волгу» в музей. Последние годы машина была экспонатом в доме-музее космонавта в городе Гагарин Смоленской области. И вот сейчас при поддержке госкорпорации «Роскосмос» машину привезли в Москву, чтобы показать гостям ВДНХ. Экспонат будет находится в павильоне «Космос» до 15 января 2020 года.

Интересно знать

- у Юрия Гагарина была еще «француженка» - спортивная машина Matra-Bonnet Djet VS голубого цвета. Как иномарка досталась космонавту? Гагарин был в 1965 году во Франции, посетил саон в Ле-Бурже, а спустя месяц гендиректор компании передал космонавту ключи от новенькой машины. Гагарин ездил на ней реже, чем на «Волге». Сейчас машина у коллекционера в Прибалтике;

- в качестве служебной машины у Юрия Гагарина был ГАЗ-69 с водителем (сержант из войсковой части);

- «Волги» от правительства получали все космонавты. Это были разные модели авто. Традиция сохранялась до распада СССР.

Как посмотреть «Волгу» и цена билета

Где: проспект Мира, 119. Ближайшая станция метро «ВДНХ».

Когда: 11.00–22.00 ежедневно, кроме понедельника (технический день). До 15 января 2020 года.

Стоимость: 500 рублей, а для пенсионеров, студентов и школьников - 250 рублей. Билет дает право осмотреть всю экспозицию центра «Космонавтика и авиация».

ИСТОЧНИК KP.RU

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