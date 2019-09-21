2019-09-21T19:07:07+03:00
Общество

Осенний мотофестиваль в Москве: Байкеры закрыли сезон мотопробегом

Тысячи гонщиков проехались по проспекту имени Академика Сахарова до Парка Победы
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В некоторых наездниц невозможно не влюбитьсяВ некоторых наездниц невозможно не влюбитьсяФото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве байкеры устроили традиционный заезд по центру города – они проехали колоннами от проспекта имени Академика Сахарова до парка Победы, где состоится большая развлекательная программа. Мотофестиваль в Москве проходит два раза в год. Осенний праздник посвящен закрытию сезона, правда, сами байкеры признаются, что современные мотоциклы позволяют ездить на них в любую погоду, даже по лужам или снегу. Так что праздник в парке Победы для таких гонщиков – скорее просто повод собраться.

Каша и чай уже стали традицией для мотопробегов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каша и чай уже стали традицией для мотопробеговФото: Михаил ФРОЛОВ

Мотофестиваль привлекает внимание не только любителей быстрой езды на байках – среди гостей 21 сентября много простых москвичей, кто-то пришел целыми семьями. Для зрителей организаторы подготовили большую развлекательную программу с участием известных артистов. Например, на сцену выйдут Джиган и группа «Uma2rman».

И желающие подкрепиться на дорожку были Фото: Михаил ФРОЛОВ

И желающие подкрепиться на дорожку былиФото: Михаил ФРОЛОВ

В программе также заявлены экстремальные выступления каскадеров и пилотажной группы «Каскад» - московские ДПСнки продемонстрируют мастерство вождения мотоциклов.

Погода больше похожа на октябрьскую Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода больше похожа на октябрьскуюФото: Михаил ФРОЛОВ

Запилить лук в инстаграмчик - это святое Фото: Михаил ФРОЛОВ

Запилить лук в инстаграмчик - это святоеФото: Михаил ФРОЛОВ

И хорошенько отдохнуть перед дальней дорогой Фото: Михаил ФРОЛОВ

И хорошенько отдохнуть перед дальней дорогойФото: Михаил ФРОЛОВ

Оранжевое настроение или цвет настроения оранжевый Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оранжевое настроение или цвет настроения оранжевыйФото: Михаил ФРОЛОВ

Некотороым даже не на что уехать Фото: Михаил ФРОЛОВ

Некотороым даже не на что уехатьФото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одна красотка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одна красоткаФото: Михаил ФРОЛОВ

Ключ на старт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ключ на стартФото: Михаил ФРОЛОВ

Знаменная группа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Знаменная группаФото: Михаил ФРОЛОВ

Шлем после укладки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шлем после укладкиФото: Михаил ФРОЛОВ

С таким зайкой шутки плохи Фото: Михаил ФРОЛОВ

С таким зайкой шутки плохиФото: Михаил ФРОЛОВ

Основная колонна подтянулась Фото: Михаил ФРОЛОВ

Основная колонна подтянуласьФото: Михаил ФРОЛОВ

Ехали медведи на велосипеде... Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ехали медведи на велосипеде...Фото: Михаил ФРОЛОВ

Голова в холоде, ноги в тепле Фото: Михаил ФРОЛОВ

Голова в холоде, ноги в теплеФото: Михаил ФРОЛОВ

Обязательная "себяшка" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обязательная "себяшка"Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завершился праздник выступлением группы "Каскад" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завершился праздник выступлением группы "Каскад"Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Фестиваль «Круг света 2019» в Москве. День второй: VJ-вечеринка и лазерные шоу пройдут 21 сентября
Фестиваль «Круг света» придет в Москву на пять дней. Публикуем программу мероприятий на 21 сентября 2019 года, смотрите прямую онлайн-трансляцию шоу второго дня праздника
Новости 24