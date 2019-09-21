Осенний мотофестиваль в Москве: Байкеры закрыли сезон мотопробегом

В Москве байкеры устроили традиционный заезд по центру города – они проехали колоннами от проспекта имени Академика Сахарова до парка Победы, где состоится большая развлекательная программа. Мотофестиваль в Москве проходит два раза в год. Осенний праздник посвящен закрытию сезона, правда, сами байкеры признаются, что современные мотоциклы позволяют ездить на них в любую погоду, даже по лужам или снегу. Так что праздник в парке Победы для таких гонщиков – скорее просто повод собраться.

Каша и чай уже стали традицией для мотопробеговФото: Михаил ФРОЛОВ

Мотофестиваль привлекает внимание не только любителей быстрой езды на байках – среди гостей 21 сентября много простых москвичей, кто-то пришел целыми семьями. Для зрителей организаторы подготовили большую развлекательную программу с участием известных артистов. Например, на сцену выйдут Джиган и группа «Uma2rman».

И желающие подкрепиться на дорожку былиФото: Михаил ФРОЛОВ

В программе также заявлены экстремальные выступления каскадеров и пилотажной группы «Каскад» - московские ДПСнки продемонстрируют мастерство вождения мотоциклов.

Погода больше похожа на октябрьскуюФото: Михаил ФРОЛОВ

Запилить лук в инстаграмчик - это святоеФото: Михаил ФРОЛОВ

И хорошенько отдохнуть перед дальней дорогойФото: Михаил ФРОЛОВ

Оранжевое настроение или цвет настроения оранжевыйФото: Михаил ФРОЛОВ

Некотороым даже не на что уехатьФото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одна красоткаФото: Михаил ФРОЛОВ

Ключ на стартФото: Михаил ФРОЛОВ

Знаменная группаФото: Михаил ФРОЛОВ

Шлем после укладкиФото: Михаил ФРОЛОВ

С таким зайкой шутки плохиФото: Михаил ФРОЛОВ

Основная колонна подтянуласьФото: Михаил ФРОЛОВ

Ехали медведи на велосипеде...Фото: Михаил ФРОЛОВ

Голова в холоде, ноги в теплеФото: Михаил ФРОЛОВ

Обязательная "себяшка"Фото: Михаил ФРОЛОВ