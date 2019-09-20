Территория ЗИЛа в Москве: парк с "умным" ландшафтом, набережная с яхтами и дороги к "Острову Мечты"

С каждым годом территория ЗИЛа преображается и становится комфортнее для москвичей. Там уже есть парк "Тюфелева роща". К открытию готовится еще один парк на набережной Марка Шагала. К концу года будет завершено строительство новых дорог, ведущих к парку развлечений "Остров мечты", включая мост через Кожуховский затон. Об этом 20 сентября мэр города рассказал во время осмотра хода работ по строительству.

- На южной части ЗИЛа построен спортивный комплекс "Парк Легенд", парк "Тюфелева Роща". В этом году будет построена школа, набережная Марка Шагала - одна из лучших набережных в городе. В этой части формируется улично-дорожная сеть для обеспечения транспортной доступности, как "Острова Мечты", так и для улучшения логистики всего района. Это снизит нагрузку на проспект Андропова. Ближайший год для этого района будет революционный по вводу таких крупных объектов, как "Остров Мечты", дороги и набережной - сказал Сергей Собянин.

Сергей Собянин рассказал о ходе строительных работ.Фото: Алиса ТИТКО

Новая набережная Марка Шагала расположена в районе ЗИЛ на левом берегу Москвы-реки – от Третьего транспортного кольца до затона Новинки, включая его берега. Она практически полностью будет пешеходной. Набережная будет состоять из четырех пространств: "Магниты" (площадки для проведения культурных мероприятий, кафе),

"Спорт" (велосипедные и беговые дорожки, площадки для игр), "Отдых" (аллея с примыкающими садами со скульптурами, фонтанами и ландшафтными композициями), "Променад" (маршрут вдоль воды, где можно будет не только отдохнуть на берегу, но и прогуляться "по воде"). Москвичи смогут полюбоваться водной гладью с берега - здесь создадут амфитеатр с видом на реку. А там будут причалы для речного транспорта, в том числе трамвайчиков и яхт.

На самой набережной создадут многофункциональный "умный" ландшафт, который позволит оградит отдыхающих от ветра с реки и городского шума. Здесь высадят сотни деревьев, среди которых вяз, липа, клен, ирга, ель, сосна, рябина.

Мост через Кожуховский затонФото: Алиса ТИТКО

Чтобы москвичи смогли комфортно добраться до будующего парка, четыре года назад открылась станция метро "Технопарк" Замоскворецкой линии. А также станция "ЗИЛ" МЦК, открыт надземный пешеходный переход от станции метро "Технопарк" через проспект Андропова к строящемуся парку развлечений "Остров Мечты". Но этого недостаточно. Поэтому продолжается строительство еще 16,7 км дорог. В декабре 2019 года планируется завершить реконструкцию улицы Мустая Карима.

До конца года полностью завершится строительство улично-дорожной сети к парку развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме (5 км), включая мост через Кожуховский затон.

- В проектировании находится 13 км Крутицкой и Симоновской набережных, а также мост через Затон Новинки и 5 подземных пешеходных переходов. Реализация этих проектов позволит завершить формирование единой набережной по левому берегу Москвы-реки от Таганки до Печатников, - уточнили в мэрии Москвы.