Мосгордума нового состава: стоит ли ждать резких движений

Завершилась кампания по выборам в Мосгордуму (МГД), наступила пора суровых рабочих будней, и оказалось, что по большому счету в столичном парламенте кардинально ничего не изменилось, а произошедшие изменения могут послужить к лучшему.

- Поскольку в Мосгордуме представлено много партий - и коммунисты, и «Яблоко», и эсеры, и «Единая Россия», и много людей-самовыдвиженцев, это говорит о том, что в Мосгордуме представлены все интересы жителей столицы, самые разнообразные, все политические силы, все взгляды на жизнь и развитие Москвы, - считает политолог Дмитрий Гусев.

Действительно, 25 депутатов - это самовыдвиженцы, поддержанные «Единой Россией», 13 - фракция КПРФ, по 3 депутата - от «Справедливой России» и «Яблока» и 1 самовыдвиженец с поддержкой от этой же партии. По сравнению с прошлым составом Мосгордумы оппозиция значительно увеличила свое присутствие, но «ЕР» сохранила устойчивое большинство, которое создает базу для совместной с представителями других политсил созидательной работы.

Что, кстати, уже стало воплощаться. Так, например, при избрании спикера МГД кандидатура занимавшего этот пост в прежнем составе единоросса Алексея Шапошникова получила одобрение 28 депутатов, хотя условных депутатов «ЕР» там только 25. А остальные голоса - от КПРФ. А это свидетельствует не только об уважении к Алексею Валерьевичу со стороны этих депутатов как к человеку, но и о признании как его профессионализма на этом посту, так и успешности работы в этой должности. Между прочим, представители оппозиционных сил возглавили несколько комиссий в столичном парламенте, и это вполне логично - свидетельство того, что МГД теперь более адекватно и объективно представляет интересы разных социальных групп москвичей. Тем более что от них никто не требует менять политические взгляды и убеждения. Наоборот, нынешний состав МГД и структура партийного представительства позволяют наладить успешное взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей столичной власти.

- Итоги голосования в целом говорят о том, что, безусловно, общественное мнение города изменилось в какой-то степени. И поэтому работать нужно всем. И тем, кто сегодня выбрал Шапошникова, и тем, кто сегодня не помешал этому выбору. Только содержательная работа может заставить москвичей в дальнейшем выбирать из этих депутатов дальше кого-то. Они должны доказать сейчас, что они действительно способны к такой работе, - полагает известный политолог Леонид Давыдов. - Оппозиционных кандидатов стало больше. Наверное, они будут пытаться себя проявлять. Хотелось бы, чтобы как депутаты, то есть знанием бюджетов, принимаемых законопроектов, работой в округах, выполнением тех обещаний, которые они давали во время избирательной кампании. Если они эти обещания исполнят, москвичи будут только рады.

Знание бюджетов и т.д. пока, по крайней мере для иных новых депутатов, - дело будущего. Пока же некоторые из оппозиционеров (особенно из «Яблока») не знают регламента и элементарных процедур. А коммунисты вместо формирования эффективной фракции и поддержки друг друга уже погрязли в спорах и перепалке. Так что о создании единой коалиции оппозиции речь не идет. Впрочем, при всем желании противопоставить команде мэра «непримиримые» оппозиционеры ничего не смогут.

- У Собянина сохранилось большинство в этой Мосгордуме. Это большинство есть фактически. Председателем МГД избрали члена команды Собянина, предыдущего спикера Шапошникова, - резюмирует Дмитрий Гусев. - Это означает, что тот курс реформ в городе, который ведут правительство Москвы и мэр, будет продолжен. И все позитивные изменения в городе будут идти в том же направлении, в котором шли и до этого.