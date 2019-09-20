«Ну все, приехали»: В Москве выпал первый снег

В Москве выпал первый снег. Такие фото удивленные жители столицы публикуют в социальных сетях.

- Ну все, приехали, - сокрушаются пользователи в «Инстаграме».

vaskov.vitalii Снег в Москве

Поразил москвичей и град в середине сентября. Жители города выкладывают фото и видео того, как ледяные капли барабанят по лобовому стеклу автомобиля.

Накануне синоптики Гидрометцентра обрадовали: в воскресенье, 22 сентября, в столицу придет погода с температурой середины октября. Да не просто так, а с с перепадами атмосферного давления, сильным порывистым ветром, дождем и мокрым снегом.

- Холодную погоду будет удерживать глубокая и обширная тропосферная ложбина, распространившаяся из Арктики на территорию Европейской России. Именно он станет причиной резких изменений атмосферного давления и усиления ветра, - прокомментировали в Гидрометцентре.

Между тем, в Москве по просьбам жителей с сегодняшнего дня уже начали включать отопление. В первую очередь, тепло станет в социальных учреждениях — школах, больницах и детских садах.

ele514 20 сентября рановато

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