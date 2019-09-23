Следить за ходом строительства ЖК или школы в Подмосковье теперь можно с помощью смартфона

Раньше нужно было направлять письменные обращения и долго ждать ответ.

- Что подтолкнуло к появлению этого сервиса?

- Нехватка информации у людей. Причем, речь не только о жителях Подмосковья - сервис работает для всех жителей страны. Квартиры в Подмосковье приобретают жители разных регионов. Все они - потребители, значит, у них должна быть актуальная и корректная информация о том, что они купили.

- В каком формате будет подаваться эта информация?

- Раньше мы всю информацию предоставляли "на бумаге" по запросу. И нас, если называть вещи своими именами, заваливали этими запросами. Но бумажный ответ - это, по сути, мнение конкретного специалиста. Но человеческий фактор никто не отменял, и случалось, что такие ответы по сути своей не совпадали с общим посылом и контекстом работы главного управления. Поэтому, чтобы снять риски неверных истолкований, мы перевели всю информацию в цифру и разместили ее на интерактивной площадке в мобильном сервисе. И теперь любой желающий может в любой момент получить информацию о строящемся объекте - жилом доме или, к примеру, школе, детском саде или поликлинике. Потребитель хочет, чтобы все решения были прозрачными - мы дали ему эту возможность.

- Почему сервис появился на базе Добродела?

- «Добродел» хорошо знают, жители Подмосковья уж точно. Приложение хорошо работает. Поэтому мы решили интегрировать наш сервис именно в Добродел. Сам сервис представляет собой интерактивную карту Московской области, на которой обозначены все строящиеся объекты - сегодня их две с половиной тысячи.

Зеленые отметки - объекты, которые строятся по графику. Желтые - те, что отстают от графика на срок от 2 до 6 месяцев. Соответственно, красные - объекты, работы на которых отстают более чем на полгода либо вовсе приостановлены. В дальнейшем мы планируем указать те социальные объекты, которые планируются к размещению. Эта информация может оказать существенное влияние на решение людей о покупке жилья. Еще один шаг в сторону открытости, о которой мы говорили в начале беседы.

- Указано ли в сервисе, кто строит социальный объект: сам регион или инвестор?

- В контексте строительства это не имеет значения. Если объект появился в нашем сервисе - он точно будет построен, вне зависимости от того, на чьи деньги.

- Как часто обновляется информация в приложении?

- Сведения об объектах, которые находятся в зеленой зоне, обновляются раз в три недели. В желтой - раз в две недели. По социальным объектам сведения актуализируются раз в месяц. По сути, мы приурочили периодичность обновления данных к проведению плановых и внеплановых проверок.

- Какие изменения будут отражаться в сервисе?

- По проблемным объектам это решения, которое нашли власти страны и Московской области. По строящимся - степень готовности, а также данные, полученные в ходе текущего мониторинга рабочей силы и техники. Мы предусмотрели возможность гибкого подхода к характеру предоставляемой информации: если мы видим, что по объекту большинство пользователей интересуются определенным сегментом информации, мы именно эти данные и будем обнародовать более подробно. Это здорово снижает количество бумажных обращений.

- Кстати, насколько оно уменьшилось?

- На порядок. В мобильном сервисе есть возможность добавить объект в избранное и подписаться на обновления. Как только в документацию будут внесены малейшие изменения, пользователь увидит на своем смартфоне пуш-уведомление - и ничего не упустит. Кстати, по состоянию на сегодняшний день в "Избранное" добавили 1200 объектов.

- У нас в последнее время с подачи Центризбиркома, который установил камеры на избирательных участках, все любят следить за процессом и на стройплощадках в том числе. Вы в Подмосковье это вводить не планируете?

- Мы думаем над этим, но сегодня в федеральных законах нет норматива, который обязывает застройщиков устанавливать систему видеонаблюдения и транслировать жизнь стройплощадки в онлайн-режиме. За одним очень важным исключением: застройщик обязан показывать, как идут работы на объектах, которые строятся с привлечением средств дольщиков. Это могут быть и трансляции, и просто съемка - главное, чтобы эти видео или фото были на его официальном сайте. Мы тоже планируем начать эту работу.

- С 1 июля строительная отрасль перешла на новые правила, деньги дольщиков хранятся на эскроу-счетах, и застройщик получает к ним доступ только после сдачи дома. Отражено ли в сервисе, по каким правилам строится объект - новым или прежним?

- Изначально мы не собирались указывать эту информацию, но мне нравится ход ваших мыслей: давайте мы это реализуем! Потребителю эти сведения точно будут нужны. Давайте договоримся так: берем тайм-аут до конца года, и я расскажу вашим читателям, что у нас получилось. А за идею - спасибо.

- Рад помочь...

- ...Конечно, все знают, что в мире финансов нет ни одной операции с нулевым процентом риска. Но в случае со счетами-эскроу риски дольщиков сведены к минимуму.

- Увидит ли пользователь, какие именно нарушения допущены на объекте?

- Мы не хотим перегружать потребителя обилием юридических данных. Поэтому, скорее всего, конкретного нарушения он не увидит. В большинстве случаев это информация из разряда "были ли нарушения?", "устранены ли они?" и "на какой стадии готовности обьект сейчас?".

- Будет ли сервис "Подмосковные стройки" сотрудничать с застройщиками? Наверняка те из них, у кого все в порядке, захотят показать свои "зеленые" объекты на вашей карте...

- Мы запустили совместный проект с общероссийским порталом недвижимости ЦИАН. В профайле каждого объекта есть ссылка на сайт Главгосстройнадзора, и потенциальный покупатель может моментально получить всю информацию о доме. Таких переходов уже 150 тысяч, и это только уникальные посетители. По сути, это 150 тысяч потенциально спасенных приобретателей жилья, которые вовремя получили актуальную, достоверную информацию о положении дел у застройщика. И если у него заблокирована регистрация договоров долевого участия, покупатель это увидел.

Застройщик же должен использовать наш сервис для конкурентной борьбы. Например, задать себе вопрос: "почему соседний ЖК в зеленой зоне, а я в желтой? Надо выправить ситуацию!" И бизнесу придется это делать, так как информацию видят не только компании, но и покупатели.

- Как можно искать объекты на интерактивной карте?

- Предусмотрены все современные способы поиска. Во-первых, по старинке приближать мышкой. Во-вторых, можно нажать кнопку геолокации, и интерактивная карта покажут именно тот участок, где стоит человек с гаджетом. Плюс, есть информативный и простой в использовании поисковик. Можно ввести и название ЖК или микрорайона, и название компании-застройщика, и населенный пункт. В совокупности все эти функции позволят найти любой обьект на нашей карте.

- Как сервис будет работать с незаконными стройками?

- Любой пользователь, который усомнится в законности ведения работ, сможет перейти по определенной ссылке и получить данные обо всех объектах, расположенных вокруг него. Если окажется, что искомой стройплощадки в списке нет, система предложит человеку заполнить обращение по очень простой форме: указать расположение и добавить несколько фотографий.

После нажатия кнопки "Подтвердить" обращение поступит в Управление, и мы будем реагировать на него как на официальный документ. Если факт незаконного строительства подтвердится, мы выходим с процессуальной проверкой и привлекаем к административной ответственности собственника земельного участка. Затем Главгосстройнадзор уведомляет органы местного самоуправления. Те, в свою очередь, должны принять решение либо о сносе, либо о приведении в объекта в соответствие. В целом фукция проверки строек на законность заработает ближе к концу года.

- Как будет развиваться платформа, какие еще услуги она предоставит аудитории?

- К концу ноября мы запустим новый сервис на базе технологии дополненной реальности. Любой пользователь приложения сможет, активировав камеру и наведя ее на строящийся объект в зоне видимости, моментально получить всю информацию о нем, которая только есть в приложении. Сегодня такие технологии применяются, в частности, в Гугл-картах, а также реализованы в мобильной версии приложения Flightradar24.

Если чисто с технической стороны подойти, то система учитывает данные геолокации устройства, а также информацию с компаса - компасы есть на всех современных смартфонах. Компас помогает системе определить, в какую сторону света направлен объектив камеры.

- Что еще научится делать сервис "Подмосковные стройки" в ближайший год?

- Не все мы пока можем анонсировать, но работы ведутся масштабные. Наша основная цель – максимально возможная интеграция со всеми сторонними ресурсами, которые помогут нам вести контрольно-надзорную деятельность в области долевого строительства и не допускать появления новых обманутых дольщиков. Я уже привел пример с ЦИАНом. Кстати, похожую площадку мы запустили совместно со Сбербанком. На базе Сбербанка реализован портал domclick, который, как и ЦИАН, рекомендует к продаже недвижимость. Но Сбербанк, в отличие от ЦИАНа, еще и аккредитовывает застройщика, который продает недвижимость. Не дай бог, застройщик окажется у нас в красной зоне, а Сбербанк этого не знает и выдаст льготный ипотечный кредит (а по сути, это инструмент некоего заманивания потребителя), - и у нас опять образуются обманутые дольщики. Мы не можем этого допустить, и цифровые технологии, на сегодняшний день, обеспечивают самую надежную защиту.