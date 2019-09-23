Собираем гербарий в парках Москвы: Карликовая береза из «Зарядья» и маньчжурский орех из «Сокольников»

В столичных парках - золотая осень! Самое время для прогулок, фотосессий и... сбора гербария. Кстати, в некоторых районах города растут редкие и необычные растения. Желающим составить красивый букет из листьев мы подскажем, где найти интересные экземпляры для коллекции. Кроме того, взрослые и дети могут побывать также на платных и бесплатных флористических мастер-классах.

Внимание! Администрации парков просят горожан собирать для гербария только те листья и цветы, которые лежат на газонах и тропинках. Разумеется, срывать понравившиеся экспонаты с деревьев и кустов запрещено.

ПАРК ГОРЬКОГО:

СЕМЕНА НА РАССАДУ

Ст. м. «Парк культуры», ул. Крымский Вал, вл. 9.

Из ярких и необычных растений, которые можно найти в парке, - девичий виноград и шоколадная космея. Осенью у виноградных листьев получается насыщенный красный цвет. Своей яркости он не теряет и при высушивании. А у цветов космеи - фиолетово-бардовые лепестки и мягкий шоколадный аромат.

Тех, кто хочет сам вырастить такую красоту, приглашают здесь же в «Зеленую школу» на мастер-класс «Прорастения». В воскресенье, 29 сентября, посетителей старше 5 лет научат подготавливать почву, сеять семена на рассаду и правильно пересаживать комнатные цветы. Цена билета - 300 рублей, оформление по ссылке (gorky-park.timepad.ru/event/1015235/).

УСАДЬБА «ВОРОНЦОВО»:

МАСТЕРИМ ИЗ ШИШЕК И ЖЕЛУДЕЙ

Ст. м. «Калужская», ул. Воронцовские пруды, в районе вл. 5.

На аллеях растут клен Гиннала и лох серебристый с необыкновенными серыми кронами. А маньчжурский орех удивит огромными (до 100 сантиметров) листьями сложной формы.

Для начинающих коллекционеров проводятся экскурсии «Зеленые исполины усадьбы «Воронцово». Гид расскажет о необычных местных деревьях и цветах, а также о том, как парк выглядел в прежние годы. Ближайшая прогулка - в субботу, 5 октября, в 12.00 и в 16.00. Регистрация - (495) 580-26-78. Сбор группы - около парадного въезда. А для детей в пятницу, 27 сентября, в 16.00 пройдет мастер-класс «Умелые ручки». Желающие научатся составлять поделки из веточек, шишек, желудей и листочков. Сбор - в шахматно-шашечном клубе. Регистрация не нужна, вход бесплатный.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЦАРИЦЫНО»:

ТЫКВЫ ЗАСИЯЮТ

Ст. м. «Царицыно», ул. Дольская, вл. 1, стр. 32.

Из растений для гербария можно собрать черемуху Маака, крона которой осенью загорается охристо-золотистыми оттенками. Для коллекции также подойдут североамериканский красный дуб и сердцелистная липа. А на склонах оврага возле Большого моста встречается лунария. Ее прозрачные серебристые стручки напоминают маленькие перламутровые зеркала.

В царицынских оранжереях растения цветут и плодоносят круглый год. Поэтому всю осень здесь проходят встречи «Ботанические беседы». Программа «Страшные и красивые» проводится 26 и 27 октября, а также 2 и 3 ноября. Лектор расскажет мифы, загадки и интересные факты из мира ботаники, а также проведет мастер-класс по созданию сияющих тыкв.

А 24 ноября в 13.00 гости экологической программы «Ее Величество пальма» узнают о том, какие виды пальм встречаются в мире, почему шведский испытатель Карл Линей называл это растение «принцем растительного мира» и какое значение придавали дереву в древних культурах. Желающие смогут побывать также на мастер-классе по рисованию.

Цена билета на лекции - 500 рублей (взрослый) и 300 рублей (детский, от 6 до 17 лет). Купить билеты и уточнить расписание можно на сайте парка: http://tsaritsyno-museum.ru/events/education/p/strashnye-i-krasivye/.

ПАРК «ЗАРЯДЬЕ»:

НЕСКУЧНАЯ БОТАНИКА

Ст. м. «Китай-город», ул. Варварка, вл. 6.

Вот где могут разгуляться любители ботаники и собиратели гербариев! В «Зарядье» растения делятся по климатическим зонам. Например, в «Смешанном лесу» растут европейский бересклет с вытянутыми листьями, сибирская ягодная яблоня, а также деревья калин и рябин. У прудов можно найти разноцветный гелениум, высокие стрелки посконника пурпурного и веронику кислолистую. В «Степи» можно найти цветы плоского синеголовника, дубравного шалфея и декоративной пижмы, а также ярко-зеленую осоку и карликовую березу.

В парке для юных натуралистов от 6 лет с октября будут проходить познавательные программы проекта ParkLab. В афише - экскурсия по флорариуму «Нескучная ботаника», мастер-класс по флористике и составлению композиций из сухоцветов, лекция и практическое занятие о современных способах выращивания растений «Карманная гидропоника», урок по созданию композиций из живых растений «Живые мини-сады». Расписание и цены и на билеты - на страницах парка в соцсетях.

ПАРК «СОКОЛЬНИКИ»:

ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ СВОИМИ РУКАМИ

Ст. м. «Сокольники», ул. Сокольнический вал, д. 1.

Этой осенью собираем здесь для гербария амурский бархат, цветы малого розария, японский багряник, колхикум и веймутову сосну. А на Майском просеке растут гортензии сорта «Анабель» и маньчжурский орех.

Любителей ботаники в субботу, 5 октября, зовут на бесплатный экологический марафон «Укоренись в парке» в центральной части «Сокольников». С 13.00 до 17.00 участники будут восстанавливать утраченные живые изгороди и высаживать смородину альпийскую. Потом всех приглашают на праздничный концерт и детский спектакль. Вход свободный, регистрация на месте.

САД ИМЕНИ БАУМАНА:

РОЗЫ СОХНУТ, НО БЛАГОУХАЮТ

Ст. м. «Красные ворота», ул. Старая Басманная, д. 15А, стр. 4.

В розарии можно подобрать опавшие темно-малиновые лепестки розы вида Big Purple. Этот нежный цветок долго сохраняет свой насыщенный аромат. Специалисты советуют сушить лепестки очень быстро и под большим давлением. Иначе листья поблекнут. А в зоне «Берсо» можно найти фиолетовые, бардовые и алые листья древесной лианы.

ПАРКИ «ФИЛИ» И «КУЗЬМИНКИ»:

МОЖНО ТОЛЬКО ПОСМОТРЕТЬ

Ст. м. «Фили», ул. Б. Филевская, д. 22, стр. 1.

Ст. м. «Кузьминки», ул. Кузьминская, д. 10.

В западной части парка растут сразу три вида цветов, занесенных в Красную книгу Москвы. Это травянистые многолетники горицвет кукушкин, ветреница дубравная и яркая медуница темная. Увы, собирать здесь редкие цветы и листья строго запрещено. Но можно просто полюбоваться этой осенней красотой.

Еще больше редких растений в парке «Кузьминки». Среди них - 22 вида, занесенных в Красную книгу. Например, находящийся под угрозой исчезновения можжевельник обыкновенный, охраняемый вид лишайника рамалину пыльцеватую и яркие фиолетовые цветы чины весенней. Их можно только разглядывать и фотографировать.

ИДИ И ВЫБИРАЙ

Самые красивые растения для осеннего букета

Девичий виноград

Маньчжурский орех

Черемуха Маака

Гелениум

Амурский бархат

Посконник пурпурный

Гортензия сорта «Анабель»