Реставрировать или удалять: Под угрозу попало граффити Майи Плисецкой в Москве

Москвичи возмутились в соцсетях по поводу исчезновения около 200 граффити на фасадах домов. Некоторые считались шедеврами искусства и были даже внесены в туристические путеводители. А теперь их безжалостно закрашивают. «КП» разобралась, что не так с граффити?

Штукатурка отошла

Портрет Станиславского на Бауманской и абстрактный пейзаж на улице Гиляровского, например, могут восстановить.

- Их удаление не было связано с новыми правилами нанесения таких изображений. Они были удалены в рамках ремонтных работ. На стене, где был портрет Константина Станиславского, штукатурка отходила. Вероятно, что эти граффити после капремонта будут восстановлены, - объяснили «Комсомольской правде» в Департаменте средств массовой информации и рекламы города Москвы. - Наш департамент занимается удалением незаконных граффити. Речь о рисунках, которые содержали рекламу или не соответствовали новым правилам.

А в новых правилах указано, что граффити нужно согласовывать с художественным советом, за рисунком должен следить заказчик, компания или владелец здания, чтобы в необходимый момент заниматься восстановлением. Как правило, граффити оставляют без должного содержания, и они начинают разваливаться.

Жильцы дома получили предписание об устранении выявленных нарушений. Фото: «Новотек Арт»

Восстановят ли Станиславского и рыбу на Беговой?

Художники знаковых работ, которые были удалены с фасадов, готовы восстановить граффити. Но для этого нужны новые разрешения и средства.

- Работу «В синем море, в белой пене» (прим.автора - в народе «Рыба на Беговой») я создавал в рамках фестиваля «Лучший город Земли» в 2013 года. Если будет предложение, то я бы нарисовал снова. Единственное, что прошло уже шесть лет, все вокруг меняется и художник меняется. Я бы сделал другую интерпретацию – выполнил бы в новой технике изображения (более реалистичной), с новыми мыслями. И, конечно, нужно будет согласовывать с заказчиком, с жителям, чтобы им хотелось: примерно тоже самое или новое? Мне, как художнику, конечно, интереснее делать что-то новое – много идей, которые копятся в голове, хочется их реализовывать, - рассказывает художник Рустам Салемгараев.

Понятное дело, что полюбившаяся «Рыба на Беговой» для каждого нечто свое, считывают по-разному. Сам же автор воплотил идею того, как он жил в небольшом поселке, где кругом зелень, водоемы, кораблики. И вот персонаж «плывет туда, где реализует свои мечты». Понятное дело, что никакого криминала – чистое искусство.

Работа «В синем море, в белой пене» (прим.автора - в народе «Рыба на Беговой»). Фото: архив Рустама Салемгараева

Еще два шедевра – портрет режиссера Константина Станиславского на Бауманской и пейзаж на Гиляровского тоже можно восстановить. Вопрос только, кто займется проектом, выделит средства?

- Мы бы с удовольствием восстановили наши работы, если будет такой заказ от города, - рассказал Иван Пантелеев, основатель компании «Новотек Арт».

К тому же в городе удалили еще несколько работ компании «Новотек Арт» - отрывок стихов Тютчева на Волгоградском проспекте и девушку на Рождественке. Замахнулась «Мосжилинспекция» даже на Майю Плисецкую. Рисовал великую балерину в 2013 году стрит-арт художник Эдуардо Кобра, который приехал из Бразилии в Россию для участия в фестивале «Лучший город Земли».

- В августе пришло предписание жителям дома на Большой Дмитровке, где изображена Майя Плисецкая. Просят устранить выявленные нарушения либо принять меры по удалению изображения, - рассказал Иван Пантелеев.

В августе пришло предписание жителям дома на Большой Дмитровке, где изображена Майя Плисецкая. Фото: «Новотек Арт»

Основная проблема того, что сейчас происходит массовое уничтожение граффити еще и в том, по мнению Ивана Пантелеева, что предписания получают управляющие компании. Одни советуются с жильцами, сохранять ли граффити, реставрировать ли? Другие принимают эконом-решение – закрасить и забыть на долгие годы (иначе придется проводить работы каждые пять лет). На Большой Дмитровке жильцы хотят сохранить граффити Майи Плисецкой, остается надеяться, что управляющая компания найдет средства для этого.

Какие правила для создания новых граффити?

Летом этого года было принято постановление о нанесении граффити на фасады зданий в столице. Согласно новым нормам «допускается нанесение изображений, популяризирующих выдающихся личностей, исторические события, науке, спорт, искусство. Граффити не должны содержать призывы к совершению противоправных мер, к насилию и жестокости, потреблению наркотиков, порочить честь или достоинство граждан, а также содержать рекламу (в том числе социальную, политическую, спонсорскую), информацию порнографического характера, демонстрировать процессы курения и распития алкоголя.

Дизайн-проекты граффити теперь будут согласовывать в нескольких инстанциях: Департамент СМИ и рекламы, Департамент культуры, Департамент культурного наследия, Департамент ЖКХ, Комитет по архитектуре и градостроительству, Департамент городского имущества. Если одобрение будет, то работы можно будет выполнять в период с 1 апреля по 1 ноября, строго при температуре не ниже +10 градусов.

- В случае выявления изображений, не соответствующих требованиям настоящих правил, они подлежат приведению в надлежащее состояние или удалению, - значится в принятом постановлении Правительства Москвы.