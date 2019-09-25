Наше Подмосковье: Как комплексы по переработке решат мусорную проблему

Вместо огромной свалки - аккуратные корпуса и газоны, чистота и никакого запаха уже за воротами. В Зарайском районе на комплексе по переработке отходов (КПО) «Экоград» запустили новые мощности. В церемонии открытия приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

ПЕРЕРАБОТКА ВМЕСТО СВАЛКИ

«Экоград» находится на месте бывшего полигона Солопово. Эта свалка появилась в Зарайске в начале 90-х и за двадцать с лишних лет разрослась до неимоверных размеров. Антисанитария, грязь и неприятный запах - жители соседних поселений, мягко говоря, были не рады такому соседству. В 2016 году полигон законсервировали, а в 2018-м приступили к его рекультивации. Здесь построили комплекс по переработке отходов по самым современным технологиям. Теперь - никаких разносящихся по округе амбре, никаких крыс и чаек.

«Экоград» - часть новой системы по управлению отходами, которую создают в Подмосковье. С ее помощью должна быть решена проблема с мусором, накопившаяся в регионе за прошлые десятилетия.

- К этому нужно было прийти даже раньше - начать раздельный сбор мусора, строить мусороперерабатывающие заводы, - говорит руководитель Зарайского отделения Всероссийского движения «Молодая Гвардия» Дмитрий Филиппов. - При такой системе мусор будет приносить нам выгоду. Европейские страны в этом нам пример - Норвегия, Финляндия. Там раздельный сбор мусора вышел уже на другой уровень, стал частью экономики. Такие предприятия, как «Экоград», несомненно, улучшают экологическую ситуацию. Раньше здесь была свалка. Мусор отравлял почву, птицы разносили отходы в разные стороны. А сейчас - все экологично, все перерабатывается.

Напомним, новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами в Подмосковье начали внедрять в 2013 году. На тот момент ситуация с мусором была катастрофической. На полигонах Московской области ежегодно складировали 10 - 12 млн тонн твердых коммунальных отходов (это примерно 20% всего мусора страны). Мусор здесь накапливался десятилетиями. И к 2013 году полигоны практически полностью исчерпали свой ресурс. В отдельных районах области экологический баланс был нарушен. Поэтому шесть лет назад власти начали создавать принципиально новую систему управления отходами. И вот как она работает.

МУСОР СТАНОВИТСЯ РЕСУРСОМ

Сейчас большая часть подмосковных полигонов, где мусор просто складируется и никак не перерабатывается, уже закрыта. Куда же поступают тысячи тонн отходов, которые ежедневно производят и столица, и область? Неужели на нелегальные свалки? На самом деле нелегально вывезти мусор сейчас практически невозможно. Теперь каждый килограмм отходов автоматически учитывается: на специальных пунктах мусоровозы взвешивают, фотографируют, проверяют разрешение на перевозку. Вся информация в режиме онлайн передается в контролирующие органы.

Только после этого отходы попадают на комплексы глубокой переработки. Здесь их сортируют. Около 20% объема (стекло, пластик, металл, бумага) идет на производство товаров из вторсырья. Еще 30% - органика, из которой делают компост. Его потом используют как удобрение или в качестве восстановительного слоя почвы на закрытых мусорных полигонах. Оставшиеся 50% на профессиональной терминологии называют «хвостами». Этот мусор переработать невозможно. Он складируется. Но уже не как раньше, а по самым строгим экологическим стандартам: этот мусор изолируют от окружающей среды с помощью геосинтетических водонепроницаемых материалов.

Впрочем, уже к 2022 году в Московской области будут построены четыре завода по безвредной термической обработке мусора - весь процесс будет контролировать японская фирма Hitachi Zosen Inova. «Хвосты» будут перерабатывать там. Сейчас нам приходится «хоронить» около 10 млн отходов в год. Но уже в 2023 году эта цифра снизится до 600 тыс. тонн. И в перспективе будет постепенно стремиться к нулю.

На сегодня работа по созданию системы управления отходами завершена примерно наполовину. Большая часть полигонов закрыта - идет рекультивация. На территории многих свалок через несколько лет можно будет создавать общественные пространства. Например, на месте полигона Кучино в Балашихе планируют открыть парк.

Результаты такого подхода видны уже сейчас: экологическая обстановка в области заметно улучшается, а жители соседних с полигонами городов все реже страдают от неприятного запаха.

Автор фото: Павел ПОПОВ

Спикер областной Думы Игорь Брынцалов осмотрел предприятие и отметил, что комплексы переработки отходов решат проблемы мусора в Московской области.

- Строительство КПО, в том числе «Экоград», закладывает основу для создания высокодоходной и конкурентоспособной отрасли, - отметил глава регионального парламента. - Создает новые рабочие места и обеспечивает социально-экономический рост. Но главное - снижает риски для здоровья жителей, негативное воздействие на окружающую среду. И я хочу поблагодарить руководство предприятия за работу и тот вклад, который вносится в улучшение экологической ситуации в Подмосковье.

НУЖНА ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЕЙ!

Чтобы новая инфраструктура работала без сбоев, необходимо участие всех жителей региона. Напомним, с 1 января 2019 года Московская область ввела правила раздельного сбора отходов. На контейнерных площадках теперь стоят два бака. Синий - для сухих отходов, пригодных для переработки: это пластик, металл, стекло, бумага. Серый предназначен для всех остальных отходов. Это грязные емкости, пищевые остатки, масляная тара и прочее. Есть еще оранжевый бак, он для опасного мусора - лампочки, градусники, батарейки и т. д.

На сегодня уже более половины жителей региона сортируют свой мусор. И это очень хороший результат, отмечают в правительстве Московской области. Но важно, чтобы на новые принципы обращения с отходами перешло как можно больше людей. У каждого из нас сейчас есть возможность, прикладывая небольшие усилия, навести порядок в регионе. Только вместе сможем улучшить экологическую ситуацию и оставить нашим детям чистое Подмосковье.