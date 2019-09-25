О непотерянном времени: москвичи охотнее пользуются общественным транспортом

Об этом довольно ярко говорят официальные данные: в настоящее время на разных видах общественного транспорта в будний день совершается 19,4 млн поездок, что на 16% больше, чем в 2010 году. По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, в первой половине 2019 года пассажиропоток в городском транспорте увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. За этими 22% разницы – 510 миллионов пассажиров, это почти в три раза больше всего населения России.

Причина в том, что, развиваясь в русле главного современного тренда – «человек в центре всего» - транспорт перестает быть для пассажира чем-то, что только перевозит его из одной точки в другую. Он становится особым пространством благодаря технологичности и множеству сервисов которого время, проведенное в дороге, начинает приобретать смысл и уже вовсе не кажется потерянным. И это ощущение стало близким для каждого, так как, в целом, почти весь подвижной состав московского общественного транспорта за последнее десятилетие стал более современным: только парк вагонов метро с 2010 года обновился на 53%, автобусный парк обновлён на 100%, трамвайный – на 50%.

В результате, с появлением вагонов метро «Москва» изменилось представление горожан о поездках в подземке, показав, например, что в салоне может быть тихо, но при этом не обязательно вслушиваться в голос диктора, чтобы понять, на какой ты станции - благодаря множеству информационных экранов. Кроме того, не обязательно носить с собой пауэрбанк, чтобы остаться на связи – в составе достаточное количество USB-розеток. Есть также и Wi-Fi.

Между тем, низкопольные трамваи «Витязь-Москва», в свою очередь, доказали, что трамвай – это не ушедший в прошлое, а современный, экологичный и красивый вид транспорта. Низкопольные автобусы КАМАЗ и ЛиАЗ показали, что автобус может быть удобным и дружелюбным по отношению к людям с ограниченными физическими возможностями – салоны этих автобусов оборудованы специальными аппарелями. Электробусы продемонстрировали, что электротранспорт не всегда заложник висящих над дорогой проводов, а также подтвердили, что экология в городе - не второстепенный вопрос.

Весь этот подвижной состав стал неотъемлемой частью городских перемещений. Еще более удобным его использование делает система мобильных приложений, по которым можно видеть не только маршруты, но и отслеживать на карте приближение конкретного автобуса или трамвая, рассчитывать свою поездку, экономя массу энергии и времени.

Таким образом, сегодня московский пассажир может выбирать, какой вид транспорта ему использовать и как их эффективнее комбинировать. А появление новых сервисов, таких как каршеринг, прокат велосипедов и самокатов не просто дополняет рутину перемещений, но и дает возможность сделать ее интересной и разнообразной.

Тем не менее, главными видами транспорта в столице остаются метро и поезда пригородного и городского сообщения – именно они берут на себя более половины всего пассажиропотока мегаполиса: из общего числа в 19,4 млн пассажиров в рабочие сутки на метро и электрички приходится 10,9 млн поездок.

«Чем больше транспорт перевозит людей, тем лучше это для городской транспортной системы, для большого города. Отсюда такая популярность рельсовых видов транспорта. Он надежно перевозит большое количество людей, и предоставляет довольно хороший и качественный сервис», – прокомментировала Мария Роженко, доцент Высшей школы урбанистики имени А. А. Высоковского.

Рельсовый транспорт столицы будет дополнен в этом году Московскими центральными диаметрами (МЦД), которые объединят формат метро и пригородных электричек, и станут, по сути, наземным метро. Пройдя через центр Москвы, эти маршруты соединят противоположные муниципалитеты Подмосковья и 45 районов Москвы, улучшив транспортную доступность для почти 4 млн человек.. Уже в этом году два первых диаметра обеспечат более 900 000 новых пассажирских мест в поездах ежедневно. Немаловажно, что пересадка на метро и МЦК с МЦД будет бесплатной – это позволит пассажирам сэкономить значительную часть суммы за проезд.

«По сути, для жителей Подмосковья появится некий наземный метрополитен, аналог S-Bahn, который успешно работает в Европе и теперь появится в России», - отметил Илья Зотов, председатель Общероссийского общества пассажиров.

Фото: дирекция по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО "Трансмашхолдинг"

Для задачи, которая возложена на эти линии, нужен специальный подвижной состав, которым стала «Иволга», выпущенная компанией «Трансмашхолдинг». В августе этого года производитель представил новейшую модификацию уже знакомого москвичам поезда (с весны 2017 года он успешно эксплуатируется на различных участках Московской железной дороги) - «Иволгу 2.0». Уже в ноябре 39 составов (24 шестивагонных и 15 семивагонных) будут курсировать по первым маршрутам МЦД – от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска.

Фото: дирекция по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО "Трансмашхолдинг"

«Иволга» – это уникальный поезд, который создан в нашей стране в соответствии с самыми последними достижениями в сфере технологий и которому нет аналогов среди поездов городского и пригородного сообщения в российских регионах, - говорит Илья Зотов. - Он создан специально для сообщения внутри городской агломерации, и в нем учтены самые различные запросы пассажирского сообщества, в том числе, даже тех, которые ездят на велосипеде, молодых родителей, маломобильных групп граждан. Для каждой категории созданы все условия для комфортного проезда».

Например, создатели поезда позаботились о том, чтобы пассажир не беспокоился о том, чтобы всегда оставаться на связи - в «Иволгах» под каждым сидением есть USB-розетки (всего 490 на состав из семи вагонов), и еще несколько розеток по вагону. Факт того, что раньше люди могли ехать сутками по стране без электричества, а теперь имеют возможность подзарядиться даже в короткой поездке по городу, и не идти при этом через весь вагон, очень показателен: это забота о пассажирах, их времени и их включенности в ритм жизни. К этому лишь стоит добавить, что на всем пути следования в электропоезде будет Wi-Fi.

В прошлом остались и тамбуры – весь состав можно пройти от головы до хвоста ни встретившись ни с одной перегородкой, что без дополнительных трудностей позволяет пассажирам распределиться равномерно по всему составу. Широкие дверные проемы поезда (140 см) при этом позволяют пассажирам заходить в вагон быстрее (по подсчетам производителя, это ускоряет пассажирообмен на 15%).

Вместе с тем в «Иволгах» есть места для крепления велосипедов, багажные полки, много пространства для размещения детских колясок. Поезд адаптирован и для маломобильных пассажиров: в головных вагонах есть специальные аппарели, крепления для инвалидных колясок, туалетные комнаты адаптированы для людей с ограниченной мобильностью.

В целом, появление такого вида транспорта как МЦД и такого подвижного состава как «Иволга» будет не только очередным шагом к улучшению городского пространства, но и этапом в улучшении качества жизни горожан, отмечают эксперты, и именно в этом власти Москвы видят приоритет своей работы. Так, в июле этого года, выступая на площадке Moscow Urban Forum, мэр столицы Сергей Собянин отметил, что именно на повышение качества жизни в городах направлены все проекты и программы Москвы, в том числе и по развитию транспортной инфраструктуры. «Мы должны изменить отношение к городу: в городе можно жить здорово, долго и счастливо», - подчеркнул он.

Новый же виток в развитии транспорта Москвы лежит в сфере цифровых технологий, а именно, в общей цифровой интегрированности всех видов транспорта, прогнозируют аналитики транспортной сферы. То есть в недалеком будущем МЦД, метро, МЦК, автобусы, каршеринг, такси, велосипеды и самокаты могут оказаться в одном приложении, которое поможет, с одной стороны, грамотно распределять пассажиропоток, не создавая излишней загруженности линий, а с другой - превратить перемещение по городу в увлекательный процесс, который может иметь черты интерактивной игры. Эксперты уверены, что это все произойдет в рамках развития тенденции мобильности как услуги и уже в самое ближайшее время.