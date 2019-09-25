На ВДНХ откроют казахский ресторан и «Ленту Мебиуса»

Отгремел масштабный 80-летний юбилей ВДНХ. Сюда приезжает все больше москвичей и гостей города. Все хотят полюбоваться знаковыми павильонами, погулять по аллеям с фонтанами и посмотреть на обновления. Но преображения ВДНХ не завершены, еще много работы, а значит еще много интересных проектов, которые ждут москвичей.

- На сентябрь 2019 года отреставрировано уже 20 объектов, из них 14 – комплексно. После масштабного празднования 80-летия ВДНХ реставрационные работы продолжаются не менее активно. Сейчас исторический облик возвращают многим павильонам, в том числе, №14 «Вычислительная техника и автоматика», №11 «Металлургия», №4 «Биология». Кстати, реставрацию первых двух планируют завершить до конца года, - рассказал «Комсомольской правде» Алексей Емельянов, глава Департамента культурного наследия города Москвы.

Казахский туризм

Павильон №11 «Металлургия» (бывшая «Казахская ССР») уже готовят к открытию. Первыми павильон еще 7 сентября, когда Москва отмечала День города, осмотрели президент России Владимир Путин и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Гостям рассказали о процессе восстановления.

От убранства павильона «Казахстан» практически ничего не осталось уже в 1964 году, когда его переименовали в «Металлургию» и сменили тематику экспозиции. Новый фасад напоминал бетонную коробку. В 90-е годы павильон заняли магазины, офисы.

- Благо, что внутри казахские мотивы оказались скрыты за щитами из нержавеющей стали. Нам удалось восстановить исторический облик здания 1954 года: фасады, стеклянный купол со шпилем, национальный узор из цветной майолики, а еще гранитную лестницу главного входа, скульптуры рабочего-сталевара и колхозницы, - рассказывают реставраторы.

В павильоне «Металлургия» в ближайшее время откроется торгово-выставочный центр Казахстана, где представят мультимедийные презентации об истории, культуре, туристических возможностях и бизнес-потенциале республики. Из музея уже привезли более 30 экспонатов, среди которых традиционная казахская юрта. В еще одном пространстве (пристройка) будут проходить выставки, ярмарки, там разместят офисы и ресторан национальной кухни.

- Реставрация павильона проводится за счет средств Республики Казахстан. Для посетителей обновленный памятник планируется открыть до конца 2019 года, - рассказали в мэрии Москвы.

Азербайджанские витражи

Павильон № 14 «Вычислительная техника и информатика» (бывшая «Азербайджанская ССР») в конце 60-х годов подвергся «осовремениванию» при помощи навесных коробок-фасадов.

- Мы восстанавливали узнаваемые восточные мотивы, выполненные из майолики, аккуратно дополненные советской символикой — красными звездами, серпами и молотами, - рассказывают реставраторы.

Уж готов «сталактитовый» полукупол в нише над входной дверью, он украшен виноградными гроздьями. А также окна, выполненные в традиционной азербайджанской технике «шебеке» (ажурная рама из орехового дерева без клея и гвоздей).

- По найденным в Баку авторским гипсовым слепкам, были изготовлены копии бронзовых скульптур чабана и женщины с книгой, - рассказали в Департаменте культурного наследия города Москвы.

После завершения работ (ориентировочно в конце 2019 года) в нем планируют открыть Выставочно-торговый центр Азербайджана.

Эстонский сноп сена

На реставрации еще один павильон - №4 «Биология» (бывшая «Эстонская ССР»). В здании сохранились мотивы народного творчества Эстонии. Они везде: в оформлении портика с красивым майоликовым ковром, фасады, окна с коваными решетками и позолоченными изображениями колосков.

- В 1964 году (в связи с переходом ВДНХ на отраслевой принцип) павильон переоборудован под экспозицию «Биология». В начале 90-х годов экспозиция была ликвидирована, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Сейчас в здании продолжается реставрация интерьеров. Мастера расчистили лепной декор, воссоздали барельефы и скульптуру в виде снопа сена, а на главном фасаде выложили утраченный ранее ковер из метлахской плитки. Почти спустя 50 лет вернулась пара 1,5-метровых рыб.

- Летом специалисты нашли уникальные авторские модели барельефов. Это три небольших гипсовых квадрата 30х30 см, где изображены девушки и юноши за сельскохозяйственными работами. Прорабатывается возможность будущего экспонирования этих находок, — рассказал Алексей Емельянов, глава Департамента культурного наследия города Москвы.

Летом специалисты нашли уникальные авторские модели барельефов. Фото mos.ru

Поволжские люстры и мрамор

Более технологичным стал павильон №15 «Радиоэлектроника и связь» (бывшее название «Поволжье») после того, как в 60-е годы фасады в стиле сталинского ампира разобрали, частично закрыли барельефы. Павильон, отделанный штампованным алюминием и стеклом, стал напоминать гигантский радиоприемник. На крыше разместили мачту высотой 57 метров с антенной для цветного телевидения, появившегося впервые в Советском Союзе именно на ВДНХ. И только в 2014 году облицовка здания была снята. За несколько лет по историческим фотографиям реставраторы вернули павильону исторический облик: раскрыли оконные проемы, воссоздали скульптуры, витражи и фронтон с надписью «Поволжье». Реконструировали декор из искусственного мрамора, лепнину и люстры с восемью лампами.

«Золотой колос» и «Главтабак» пока «заморозили»

В запрудной зоне есть два объекта, которые своим внешним видом «умоляют их спасти» - павильон «Главтабак» и ресторан «Золотой колос». Они закрыты строительными лесами, но реставрация из-за частой смены подрядчика «заморожена».

Ресторан «Золотой колос» находится возле одноименного фонтана и недалеко от Дома кино. До 1954 года он был главным рестораном ВДНХ. Здание с белоснежной колоннадой-лоджией с террасами и легким декоративным портиком перестало быть воздушным. Сюда давно перестали ходить гости, хотя раньше залы еле вмещали 180 человек. Внутри была советская роскошь: хрустальные люстры, зеркала, мебель из ореха и дуба. А главная фишка – полукупол, оформленный подобно римскому алтарю храма Венеры и Ромы. Рядом была терраса еще на 200 посадочных мест, здесь же работали буфеты и танцплощадка.

Ресторан «Золотой колос»Фото: Алиса ТИТКО

- Он был таким же престижным, как «Прага» и «Москва». Меню ресторана насчитывало около 40 наименований блюд. В 70-е годы «Золотой колос» превратился в закрытое заведение — существовала запись на полгода вперед. Все чаще здесь обедали знаменитости и иностранные делегации, - вспоминают на ВДНХ.

Ресторан хотели отремонтировать в 80-е годы, вялые работы затянулись до распада СССР, а вплоть до 2013 года его использовали, как склад.

В самом конце 1980-х годов ресторан был закрыт на модернизацию. Вялые строительно-оформительские работы иссякли к исходу 1990-х. Позже вплоть до 2013 года здание использовалось в качестве складского помещения. Несколько лет назад за реставрацию брался столичный миллионер, который хотел даже рядом сделать вертолетную площадку для своих гостей, но ничего не реализовал.

Павильон «Главтабак» практически сосед ресторана. И ему тоже пока не везет с реставрацией. Хотя в январе 2019 года Департамент культурного наследия согласовал проект работ. Подрядчики не могут справиться с восьмиугольником, окруженным открытой галереей. На фасадах множество декоративных деталей – тут и восточный колорит, и приемы русского зодчества, изображения цветов табака, стилизованная под хохлому. В 2000-е годы в павильоне сделали сауну, душевые, вставили пластиковые окна. Восстанавливать нужно все, в том числе дубовые двери и декоративные элементы шпиля.

- Цветовые решения внутри здания приведут к оригинальному виду. После завершения комплексной реставрации здесь планируется открыть кафе, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Павильон «Главтабак» практически сосед ресторана. И ему тоже пока не везет с реставрациейФото: Алиса ТИТКО

КСТАТИ

Началось строительство «Ленты Мебиуса» и сада пяти чувств

В ландшафтном парке создадут аттракцион, который представляет собой непрерывный пешеходный маршрут, протянувшийся по несущей конструкции в виде знака бесконечности – «Лента Мебиуса». Протяженность маршрута составит - около 300 метров, а высота конструкции — около 8 метров. Вокруг создадут сад пяти чувств (зрение, слух, обоняние, осязание и вкус), где можно будет услышать аромат цветов и хвои, прикоснуться к деревьям, услышать шум листвы. В саду будут благоухать нарциссы и мускари, там же высадят багряник японский, голубику, крыжовник. Открыть «Ленту Мебиуса» и сад пяти чувств планируют в 2020 году. В это же время будет завершена зона с аттракционами для детей и взрослых. За счет новых проектов количество посетителей может возрасти с 30 млн до 50 млн человек.